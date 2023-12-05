За что портниха и прачка Маргарет Николсон очень хотела убить короля Георга III

Судьбы бедной лондонской портнихи Маргарет Николсон и короля Великобритании Георга III имеют удивительные сходства. Оба тяжело переживали крах собственного мира, оба повредились рассудком после единственной встречи, оба оказались на склоне лет заперты и забыты.
Судьба, казалось бы, уготовила для Маргарет совсем не примечательную и в общем не самую счастливую судьбу – что было, впрочем, обычным положением дел для английских женщин того времени. Родилась она в 1750 году в городке Стоктон-он-Тис и в 12 лет была вынуждена пойти в служанки. Прослужив довольно долго горничной в разных семействах, в том числе и высокопоставленных – среди ее хозяев были лорд Ковентри и сэр Джон Себрайт – она в 33 года оказалась на улице.
Скоро о Маргарет напишут все лондонские газеты
Поводом к увольнению стал роман Маргарет с камердинером, с которым она уехала в Лондон. Семью создать не получилось, возлюбленный Николсон бросил ее. Это обстоятельство позже назовут одним из главных поводов к потере рассудка. Пока же Маргарет поселилась в доме на углу Уигмор-стрит, где занималась рукоделием и пошивом одежды, выполняя другие простые заказы, и таким образом кормила себя.
Маргарет Николсон описывали как женщину среднего роста и очень смуглую. Позже появится романтическая черта – «пугающий взгляд стальных холодных глаз», что могло быть как лирическим дополнением к образу будущей преступницы, так и свидетельством душевного нездоровья женщины.
А. Рэмзи. Георг III
Англия конца XVIII века представляла собой общество, подверженное разнообразным и крайне неспокойным веяниям. В разгаре американская революция – королевство вело борьбу с колонистами, в соседней Франции нарастали антимонархические настроения, а король Георг III, всегда отличавшийся некоторым консерватизмом в решениях, реагировал на текущее положение вещей нерешительно и подчас противоречиво.
Одним из признаков времени стало появление огромного количества карикатур на короля, который не успевал реагировать на изменение обстановки в мире и продолжал править по образцу своих предшественников.
Дж. Гилрей. Новый способ платить национальный долг (карикатура)
2 августа 1786 года около дворца Сент-Джеймс король Георг III выходил из своего экипажа, когда к нему приблизилась женщина. В руке она держала бумагу, которая показалась королю очередным прошением. Когда он протянул руку, «просительница» ударила его величество в грудь десертным ножом с ручкой из слоновой кости. Тупое лезвие ножа не нанесло королю каких-либо серьезных ран, а в следующую секунду Маргарет Николсон уже была схвачена подоспевшей охраной. Георг III проявил к женщине великодушие: «Не причиняйте боль этой несчастной!».
Р. Дайтон. Маргарет Николсон покушается на убийство Его Величества короля Георга III
Заступничество короля сыграло свою роль и в определении дальнейшей судьбы несостоявшейся убийцы короля. Она была отправлена не на плаху, а в Вифлеемскую королевскую больницу, в разговорном варианте – Бедлам. Это пристанище для душевнобольных, первоначально основанное в далеком XIII веке и ставшее именем нарицательным для сумасшедшего дома.
Бедлам - старинное название Вифлеемской психиатрической больницы в Лондоне
После покушения король увеличил количество телохранителей, а вскоре, через два года, у него случился первый приступ. Он набросился на своего старшего сына, угрожая его убить, после чего придворным пришлось надеть на короля смирительную рубашку. Король восстановил свое состояние, после чего был подвержен еще двум приступам. Сложно сказать, являлись ли нападения на короля, которых за его жизнь произошло несколько, причиной умопомешательства. Проявления их пугали двор – король мог говорить шестнадцать часов подряд, обращаясь к невидимому собеседнику, а однажды на прогулке в саду раскланялся с деревом, приняв его за короля Пруссии. Четвертый припадок безумия полностью лишил Георга рассудка, и в 1811 году фактическим правителем Великобритании, регентом при живом еще короле стал его сын, принц Уэльский, будущий король Георг IV.
Неизвестный художник. Ослепший Георг III в последние годы
Причиной помешательства Георга III, а возможно, и Маргарет Николсон, могли стать потрясения, происходившие в мире в конце XIX века. Европейские монархи теряли колонии, власть над страной, а в случае королевской семьи Франции – и жизнь.
Болезнью, которой страдал безумный король, была, по мнению врачей XX века, порфирия – генетическое заболевание, связанное с нарушением пигментного обмена и часто сопровождающееся нервно-психическими расстройствами.
Что касается Маргарет, то причинами ее душевного расстройства называли чрезмерный стресс от бегства любимого человека. Она прожила в Бедламе 42 года и скончалась там в 1828 году, пережив на восемь лет свою несостоявшуюся жертву.
Эдгар Аллан По проявил большой интерес к болезни короля
История портнихи и прачки, осмелившейся покушаться на жизнь правителя одной из самых могущественных империй стала еще при жизни Николсон сюжетом, вдохновляющим писателей и поэтов.
Перси Биш Шелли в соавторстве с Томасом Джефферсоном Хоггом выпустил сборник стихотворений под названием «Посмертные отрывки Маргарет Николсон».
История же порфирии Георга побудила писателя Эдгара Аллана По заняться изучением этой болезни, которой он позже «наделил» некоторых своих героев. В новейшие времена по мотивам произошедшего с королем был снят фильм «Безумие короля Георга».
Кадр из фильма "Безумие короля Георга"
Иногда историю делают небольшие события и небольшие люди. Влияние Маргарет Николсон на судьбу королевства Великобритания не бесспорно, но и исключить его нельзя. В любом случае, история искусства навсегда сохранила это имя, как и память о грустной и непримечательной судьбе женщины, его носившей.
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