Как высверлить болт без повреждения резьбы: пошаговая инструкция

Во время работы может случиться всякое. Вот, например, при закручивании или выворачивании болта есть совершенно нешуточная вероятность сломать шляпку. Произойти это может из-за неправильных действий, низкокачественного метиза или приложения слишком больших усилий к процессу. Как бы то ни было, после такого инцидента перед мастером встает вопрос о необходимости извлечения болта из конструкции. Далеко не все делают это так, как подобает.
Как высверлить болт правильно. |Фото: прорабофф.рф.
Печальная практика показывает, что очень многие мастера по незнанию или нежеланию решаются на неправильную экстракцию болта с оторванной (сломанной) шляпкой. Грубое, неосторожное извлечение неизбежно ведет к повреждению всей резьбы, а возможно и изделия в целом. Избежать этого можно, если выполнять извлечение правильно при помощи специального экстрактора, которые сегодня не составит труда найти на рынке. Такой способ не только более правильный, но (по иронии) еще и легче, нежели грубая экстракция.
Само собой, в силу разных причин под рукой или в шаговой доступности может не оказаться экстракторов. В таком случае болт все еще можно извлечь без повреждения резьбы. Для этого понадобится «штатный» набор инструментов, который есть у большинства хозяев в доме. Самое главное делать все не спеша и осторожно, а также выполнять пошаговую инструкцию.
Какие понадобятся инструменты
Что понадобится. |Фото: locklab.com.
Для извлечения проблемного болта без повреждения резьбы изделия нам в обязательном порядке понадобится сверло по металлу и дрель, несколько отверток с разными размерами жал, трехгранный напильник, качественные плоскогубцы или газовый ключ (на крайний случай), метчик для создания противоположной (относительно той в которую закручен болт) резьбы и конечно же надфили.
Примечание: ряд инструментов на самом деле можно заменить. Самое главное среди перечисленного инвентаря - это дрель со сверлами и плоскогубцы. Также рекомендуется обзавестись составом WD-40, которым следует обработать место работы за 15 минут до начала извлечения. Необходимо это для облегчения процесса выкручивания.
Пошаговая инструкция
Кратная схема действий. |Фото: прорабофф.рф.
Шаг первый. Надеваем самое тонкое сверло и принимаемся сверлить строго по центру болта. Следим, чтобы сверло не уводило в бок. Если отверстие получится кривым, то впоследствии, при извлечении, появятся дополнительные (и очень серьезные) осложнения в работе.
Шаг второй. Постепенно меняем сверла на все более толстые до тех самых пор, пока не будет высверлена примерно одна треть болта.
Шаг третий. Берем и забиваем в отверстие трехгранный напильник. Суть в том, чтобы он стоял максимально плотно. В противном случае вытащить болт никак не получится.
Шаг четвертый. Как только напильник окажется в болте и будет при этом плотно сидеть там, приступаем к попыткам извлечения. Для этого нам также понадобится прибегнуть к помощи плоскогубцев или гаечного ключа. Зажимаем наш напильник и начинаем крутить образовавшимся рычагом.
Шаг пятый. Если болт никак не поддается, то можно прибегнуть к одному «экзотическому» методу экстракции. Рассверливаем метиз дальше так, чтобы в него можно было положить другой болт меньшего размера (диаметра) с противоположной резьбой, сделав предварительно в первом (сломанном) болте под него резьбу при помощи подходящего метчика. После этого пробуем открутить метиз, используя меньший болт, как шляпку.
Шаг шестой. Если и такой способ не сработал, то в самом крайнем случае можно попытаться продолжить рассверливать болт дальше до тех пор, пока он достаточно не ослабнет. Когда это произойдет, выкрутить его получится при помощи одного только метчика, подходящего размера.
Видеоматериал
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