Как Советский Союз сбил якобы недосягаемый самолет-разведчик США

Кто победит? |Фото: novate.ru.

Эйзенхауэр и Хрущев. |Фото: 123ru.net.

Самолеты Ю-2 постоянно летали над СССР. |Фото: imgur.com.

Сначала был поднят Су-9 без вооружения. |Фото: nosoldat.net.

Советские ЗРК С-75. |Фото: opoccuu.com.

О том, что Ю-2 на самом деле сбит узнали не сразу. |Фото: bestlj.ru.

На поиски Ю-2 было поднято еще 2 МиГ-19. |Фото: nosoldat.net.

Лейтенант Сафронов был сбит собственными ПВО по ошибке. |Фото: livejournal.com.

Фрэнсис Гэри Пауэрс в советском суде. |Фото: new.topru.org.

Неприметный дедушка на самом деле легенда советской внешней разведки - Вильям Генрихович Фишер. |Фото: rbc.ru.

Майор Михаил Романович Романов сбивший Ю-2 Пауэрса. |Фото: mirtesen.ru.

Тот самый неполный расчет ПВО сбивший Пауэрса 1 мая 1960 года под Свердловском. |Фото: mirtesen.ru.