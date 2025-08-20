Как Советский Союз сбил якобы недосягаемый самолет-разведчик США

В 1950-х года СССР и Соединенные Штаты Америки начали активно развивать программы термоядерного оружия. В 1955 году Дуайт Эйзенхауэр предложил концепцию «открытого неба», которая позволила бы беспрепятственно совершать инспекционные полеты американским разведчикам над СССР, а советским разведчикам над США. Никита Хрущев отверг данное предложение, и тогда Эйзенхауэр потребовал от американских конструкторов форсировать программу U-2. В итоге в США появилось подразделение воздушной разведки «Отряд 10-10», которое должно было «подглядывать» за коммунистами.
Кто победит? |Фото: novate.ru.
Первый полет самолета-разведчика U-2 над СССР состоялся 4 июля 1956 года. Тогда ПВО СССР не обнаружило нарушителя, благодаря чему «Ю» смог пролететь над Москвой, Ленинградом и балтийским побережьем, сделав множество высококачественных снимков при помощи фотоаппаратуры нового поколения. Всего в 1956 году было сделано 6 полетов.СССР уже не менее 20 раз. Первый раз «поймали за хвост» U-2 только 9 апреля 1960 года. Однако из-за неразберихи и неготовности ПВО и ВВС к такого рода операциям перехватить борт под управлением Боба Эриксона не смогли.
Эйзенхауэр и Хрущев. |Фото: 123ru.net.
В конце апреля 1960 года американцы подготовили новую разведывательную операцию, получившую обозначение «Grand Slam». Специально для нее из турецкого Инджирлика перегнали новенький Lockheed U-2C за номером 360. В рамках мероприятия самолет U-2 под управлением Гари Пауэрса должен был подняться в воздух с базы ВВС в Пешаваре (Пакистан), после чего отправиться по маршруту: Сталинабад — Аральское море — Челябинск — Свердловск — Киров — Архангельск — Северодвинск — Кандалакша — Мурманск. Завершить полет самолет-разведчик должен был в Буде (Норвегия). 1 мая 1960 года погода стала достаточно хорошей для вылета. Гэри Пауэрс поднял свою машину в воздух.
Самолеты Ю-2 постоянно летали над СССР. |Фото: imgur.com.
Для капитана ВВС США это был уже 27-ой полет. 5 часов 36 минут по Московском времени Пауэрс пересек советскую границу в 20 километрах южнее Кировабада. Двигаясь со скоростью 720-780 км/ч на высоте 18-21 тысяча метров, разведчик сделал снимки Байконура, Магнитогорска и Челябинска. В частности Пауэрс снял Челябинск-40 (сегодня это Озерск) - секретный город, где находилось предприятие «Маяк», занимавшееся производством оружейного плутония.
Сначала был поднят Су-9 без вооружения. |Фото: nosoldat.net.
К 6 часам по МКС советские ПВО уже были приведены в полную боевую готовность. О движении U-2 над советской территорией было хорошо известно. На военном аэродроме в «Кольцово» находился истребитель-перехватчик Су-9. Проблема была в том, что самолет перегоняли. Части оборудования и вооружения на нем не было. Капитан ВВС Советского Союза Игорь Ментюков поднял 9-ку в воздух с приказом идти на таран U-2. В погоне за самолетом-шпионом набирать высоту пришлось на форсаже, в результате чего Су-9 потратил почти все горючее. У Ментюкова была всего одна попытка тарана. Из-за ошибок центра управления протаранить «Ю» не получилось, Ментюкову было приказано возвращаться на землю.
Советские ЗРК С-75. |Фото: opoccuu.com.
Сразу после этого по U-2 Гэри Паурса начало работать ПВО. Стрелял 2-ой дивизион 57-й зенитной ракетной бригады под руководством майора Михаила Воронова. Огонь велся из ЗРК С-75. Был осуществлен пуст трех ракет. Однако, с направляющих сошла только первая. Две другие по техническим причинам остались на своих местах. Стрельба дивизиона была серьезно осложнена тем фактом, что по случаю государственного праздника 1 мая на боевом дежурстве был не полный штат специалистов. После пуска ракеты Воронов решил, что она не достигла цели. Майор доложил на КП армии ПВО о том, что U-2 продолжает полет.
О том, что Ю-2 на самом деле сбит узнали не сразу. |Фото: bestlj.ru.
На самом деле это было не так. Первая и единственная ракета ЗРК С-75 догнала свою цель в 8 часов 53 минуты по МСК. Американский самолет-разведчик был сбит в результате повреждения крыльев и хвостового оперения осколками от взорвавшейся советской ракеты земля-воздух. Машина Пауэрса была серьезно повреждена и начала терять высоту. По инструкции, Пауэрс должен был запустить самоуничтожение самолета и катапультироваться. Однако из-за повреждений U-2 катапультироваться капитан Пауэрс не смог. Это было чревато смертью из-за зажимания ног креслом пилота. Поэтому летчик решил покинуть машину без катапульты на высоте 4 тысячи метров. При этом Пауэрс не активировал самоуничтожение U-2, благодаря чему обломки машины благополучно рухнули рядом с селом Поварня. Самого Гэри Пауэрса отнесло на парашюте к селу Косулино, где он был задержан и взят в плен местными жителями.
На поиски Ю-2 было поднято еще 2 МиГ-19. |Фото: nosoldat.net.
Проблема была в том, что в этот момент советские ВВС и ПВО все еще не знали о падении U-2. На поиски самолета-шпиона было отправлено два МиГ-19 под управлением Бориса Айвазяна и Сергея Сафронова. А дальше произошла трагедия… старший лейтенант Сафронов выключил систему распознавания «свой-чужой». Однако, этого не сделали расчёты на земле из 4-ой отдельной армии ПВО Уральского военного округа. В итоге борт советского летчика был ошибочно принят за U-2. Генерал-майор Иван Солодовников отдал приказ сбить неопознанный борт. Сафронов смог катапультироваться из МиГ-19, однако сделал это слишком поздно. В результате дружественного огня летчик погиб.
Лейтенант Сафронов был сбит собственными ПВО по ошибке. |Фото: livejournal.com.
А дальше Гэри Пауэрс попал в руки советских органов государственной безопасности. 19 августа 1960 года американский капитан был приговорен к 10 годам лишения свободы. Роман Руденко запрашивал для Пауэрса 30 лет притом, что статья, по которой судили летчика, подразумевала наказание вплоть до смертной казни. Весь процесс вокруг дела Пауэрса широко освещался по обе стороны железного занавеса, что дает основание предположить, что все это было фарсом. Дело в том, что в 1957 году в США был раскрыт и арестован советский разведчик Рудольф Иванович Абель (настоящее имя Вильям Генрихович Фишер). Его в США приговорили к 32 годам лишения свободы. Советский Союз хотел получить Абеля обратно и получил…
Фрэнсис Гэри Пауэрс в советском суде. |Фото: new.topru.org.
В 1962 году арестованного по подозрению в шпионаже в восточной Германии американского студента-экономиста Фредерика Прайора и Гэри Пауэрса обменяют на Вильяма Генриховича Фишера. Вильям Фишер не раскололся американской разведке, а потому после возвращения в СССР продолжил благополучно трудиться в центральном аппарате разведки (занимался преподавательской деятельностью) и даже снимался в кино.
Неприметный дедушка на самом деле легенда советской внешней разведки - Вильям Генрихович Фишер. |Фото: rbc.ru.
Гэри Пауэрс по возвращению в США был осужден и даже подвергался травле в СМИ. Однако, после внутреннего расследования обвинения с него были сняты. В разведке Пауэрс больше не служил, но продолжил службу в военной авиации. Майор ПВО Михаил Воронов и расчет ЗРК С-75, уничтоживший U-2, были награждены орденами Красного знамени и Красной звезды, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Майор Михаил Романович Романов сбивший Ю-2 Пауэрса. |Фото: mirtesen.ru.
Генерал-майор Иван Солодовников, отдавший приказ сбить неопознанный ПВО советский МиГ-19, после расследования был отправлен в отставку за служебное несоответствие.
Тот самый неполный расчет ПВО сбивший Пауэрса 1 мая 1960 года под Свердловском. |Фото: mirtesen.ru.
