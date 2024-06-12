5 выдающихся моделей вертолетов, которые кардинально отличаются от всех остальных винтокрылых машин

Аргентинский вертолет Pescara 2F, 1924 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
По мнению большинства людей, вертолеты – это большие летательные аппараты, которые используют миллионеры и военные. Лишь некоторые любители авиации знают, что эти машины появились 110 лет назад, а первые экземпляры представляли собой хрупкие ненадежные конструкции.
1. Вертолет Поля Корню
Вертолет французского изобретателя Поля Корню. | Фото: oldpicz.com.
110 лет назад, 3 (по другим данным 13) ноября 1907 года в небо поднялся первый вертолет. Устройства, способные взлетать вертикально, были известны еще до этого, но именно конструкция французского слесаря Поля Корню (Paul Cornu) смогла поднять человека над землей. Корню зарабатывал на жизнь ремонтом велосипедов, и у него были знания и навыки как воплотить в металле свою задумку.
Поль Корню за штурвалом вертолета собственной конструкции, 1907 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Первый в мире вертолет. | Фото: helikitnews.com.
Трубчатая рама вертолета стала основой для двух роторов, смонтированных тандемно. Между ними установлен двигатель Antoinette мощностью 24 л.с. Выходной вал от мотора приводил роторы с помощью 22-метрового ремня.
Вместе с пилотом-испытателем вертолет массой 330 килограмм поднялся над землей на 0,5 метра и продержался в воздухе около 20 секунд.
2. De Lackner HZ-1 Aerocycle
Испытание одноместного вертолета для армии США. | Фото: evergreenmuseum.org.
Экспериментальный вертолет de Lackner HZ-1 Aerocycle впервые полетел в 1954 году и показал себя как довольно эффективный транспорт для одного человека. Разработка понравилась американским военным и после длительных испытаний была выпущена небольшая серия машин.
Основа конструкции – вертикальный вал с двумя соосными воздушными винтами, приводимых от двигателя мощностью 40 л.с. Этого было достаточно, чтобы поднять в воздух аппарат с экипированным солдатом на борту общей массой до 200 килограмм.
Полет на экспериментальном вертолете de Lackner HZ-1 Aerocycle. | Фото: huckberry.com.
Американский военный испытывает персональный вертолет. | Фото: evergreenmuseum.org.
Вертолет очень простой в управлении и стабильный в движении. Чтобы научиться на нем летать, молодым бойцам требовалось от 5 до 20 минут тренировок. В крупносерийное производство de Lackner HZ-1 так и не попал, так как случилось несколько серьезных происшествий, типичных для вертолетов с соосными винтами: 2-метровые лопасти иногда задевали друг друга.
3. Ка-56
Сверхлегкий вертолет Ка-56. | Фото: airwar.ru.
Сверхлегкий вертолет Ка-56 «Оса» начали проектировать в 1971 году для нужд Вооруженных Сил СССР. Аппарат сделан складным, его полная сборка силами одного человека занимает всего 15 минут. В конструкции «Осы» применены противоположно вращающиеся лопасти, благодаря чему удалось убрать хвостовой винт. Взлетная масса вертолета Ка-56 составляет всего 220 килограмм.
Роторно-поршневой двигатель мощностью 40 л.с. должен был позволить пилоту летать со скоростью до 110 км/ч и подниматься на высоту до 1700 метров. К сожалению, программа Ка-56 была свернута.
Ка-56 в транспортном контейнере, который мог поместиться в торпедном аппарате корабля или подводной лодки. | Фото: airwar.ru.
4. Ми-12
Ми-12 – самый большой вертолет в мире. | Фото: oruzhie.info.
В СССР всегда стремились быть впереди планеты всей, и поэтому неудивительно, что самый большой в мире вертолет спроектировали инженеры ОКБ М.Л. Миля. Летательный аппарат В-12, также известный как Ми-12, совершил первый полет в 1968 году.
В пустом виде Ми-12 весил 69 тонн и мог перевозить полезный груз массой до 44 тонн. Эта цифра до сих пор является мировым рекордом грузоподъемности среди вертолетов.
Всего было построено 2 вертолета Ми-12, один из которых сегодня можно увидеть в подмосковном Монино.
5. Ми-10
Ми-10 мог поднять даже автобус ЛАЗ, фото 1968 года. | Фото: airliners.net.
У Ми-12 был предшественник, который своим внешним видом привлекал немалое внимание. Вертолет Ми-10 впервые поднялся в воздух в 1960 году. Машина длиной 42 метра оснащалась длинными ногами шасси и могла перевозить под фюзеляжем до 15 тонн груза. В 1960-е годы основной работой для Ми-10 было перемещение баллистических и крылатых ракет.
Ми-10 с автобусом на грузовой платформе. | Фото: alfa-industry.ru.
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