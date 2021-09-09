Как появилась килька в томате, которая была на прилавках даже во времена тотального дефицита

Кильку в томате можно считать одним из полноправных символов советской эпохи. Это простое блюдо в свое время попробовал каждый. Куда важнее, что килька в томате была весьма популярная. Обязана она этому, впрочем, вовсе не изысканным вкусовым качествам, а низкой стоимостью. Благодаря своей доступности килька была в каждом доме. Для многих сограждан килька в томате – это такое же воспоминание о юности, как и мороженое за 20 копеек.
Первое упоминание о кильке появилось задолго до появления Советского Союза. В 70-е годы XVII века в своей книге о ней писал дипломат Ганн Айрман, который сетовал на то, что если в морях переведется килька, то шведам «грозит погибель». Все потому, что до 1710 года только этот народ владел акваторией Балтийского моря, где можно было заниматься ловом этого вида рыбы. В те времена кильку употребляли исключительно в жареном или вяленом виде.
Килька должна была быть в каждом доме. /Фото: w-dog.ru.
Первая консервированная килька появилась несколько позже благодаря дальнейшему развитию мореходства в России. Дело в том, что в странах Европы делали в основном овощные и мясные консервы, а вот Россия сделала ставку на рыбные. Правда в то время килька была совсем уж не в почете и воспринималась, как очень дешевое блюдо.
Гениальное блюдо. /Фото: spasibovsem.ru.
Известная нашим соотечественникам «килька в томате» появилась только в 1950-х годах. Впервые выпуск этого продукта был налажен на Керченском рыбном заводе. Блюдо лично тестировал Никита Сергеевич Хрущев, который неоднократно уверял, что лучше этого блюда для народа уже и придумать нельзя. Интересно, что данный вид консервов не пропадал с прилавков даже во время дефицита. Цена продукта также всегда оставалась низкой.
Очень вкусно. /Фото: nlo-mir.ru.
Килька в томате всегда была в «правильном» холодильнике советской эпохи. Опытная хозяйка могла приготовить с использованием этого блюда огромное количество разных блюд, в том числе супы, салаты, запеканку и даже котлеты. Редкий пример невероятно универсального продукта. Не потеряла свою популярность килька в томате и сегодня. Многие соотечественники продолжают покупать данный вид консервов, ведь в случае с килькой всегда знаешь наверняка, что окажется внутри.
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