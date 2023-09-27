Невероятная красота Новой Зеландии

Профессиональный фотограф и путешественник Йохан Лолос целый год колесил по Новой Зеландии и за это время охватил более 25 000 километров. Он посетил не только самые популярные места страны, но и менее известные регионы, включая остров Стьюарт, который является третьим по величине островом в Новой Зеландии. Каждый из этих завораживающих дух снимков хранит в себе бесценные воспоминания фотографа.
Южное сияние над городом Уанака
Фотограф рассказал, что большую часть своего путешествия он проделал с друзьями на собственной машине или в доме на колесах. Лолос не только нашел вдохновение в дикой природе, но и обзавелся друзьями среди местных. «Таких, как Киви, больше не найти!», – выразил свой восторг путешественник.
На вершине пика Ройс, озеро Уанака
Поездка растянулась на год, с октября 2014 года по сентябрь 2015, после чего Лолос вернулся домой в Европу. В мае 2016 года он планирует переехать на год в Канаду. Несмотря на плотный график, Лолос знает, что вскоре вернется в Новую Зеландию. «Новая Зеландия навсегда изменила меня. Именно здесь я начал свою карьеру профессионального фотографа, здесь я познал свою страсть к природе и горам, здесь я провел семь месяцев в самом умиротворяющем месте на земле: Уанака».
Пик Ройс, Уанака
Милфорд-Саунд, Национальный парк Фьордленд
Ледник Франца-Иосифа, национальный парк Вестленд
Горнолыжный курорт Кардрона
Гора Нгаурухоэ, национальный парк Тонариро
Озеро Моук, Куинстаун
Аораки, национальный парк Маунт-Кук
Национальный парк Абель-Тасман
Руапеху, национальный парк Тонгарио
Озеро Уанака
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