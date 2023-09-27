Невероятная красота Новой Зеландии

Профессиональный фотограф и путешественник Йохан Лолос целый год колесил по Новой Зеландии и за это время охватил более 25 000 километров. Он посетил не только самые популярные места страны, но и менее известные регионы, включая остров Стьюарт, который является третьим по величине островом в Новой Зеландии. Каждый из этих завораживающих дух снимков хранит в себе бесценные воспоминания фотографа.









Южное сияние над городом Уанака

На вершине пика Ройс, озеро Уанака

Пик Ройс, Уанака

Милфорд-Саунд, Национальный парк Фьордленд

Ледник Франца-Иосифа, национальный парк Вестленд

Горнолыжный курорт Кардрона

Гора Нгаурухоэ, национальный парк Тонариро

Озеро Моук, Куинстаун

Аораки, национальный парк Маунт-Кук

Национальный парк Абель-Тасман

Руапеху, национальный парк Тонгарио

Озеро Уанака