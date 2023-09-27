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Невероятная красота Новой Зеландии

Профессиональный фотограф и путешественник Йохан Лолос целый год колесил по Новой Зеландии и за это время охватил более 25 000 километров. Он посетил не только самые популярные места страны, но и менее известные регионы, включая остров Стьюарт, который является третьим по величине островом в Новой Зеландии. Каждый из этих завораживающих дух снимков хранит в себе бесценные воспоминания фотографа.

Невероятная красота Новой Зеландии

Южное сияние над городом Уанака


Невероятная красота Новой Зеландии

Фотограф рассказал, что большую часть своего путешествия он проделал с друзьями на собственной машине или в доме на колесах. Лолос не только нашел вдохновение в дикой природе, но и обзавелся друзьями среди местных. «Таких, как Киви, больше не найти!», – выразил свой восторг путешественник.

На вершине пика Ройс, озеро Уанака


Невероятная красота Новой Зеландии

Поездка растянулась на год, с октября 2014 года по сентябрь 2015, после чего Лолос вернулся домой в Европу. В мае 2016 года он планирует переехать на год в Канаду. Несмотря на плотный график, Лолос знает, что вскоре вернется в Новую Зеландию. «Новая Зеландия навсегда изменила меня. Именно здесь я начал свою карьеру профессионального фотографа, здесь я познал свою страсть к природе и горам, здесь я провел семь месяцев в самом умиротворяющем месте на земле: Уанака».

Пик Ройс, Уанака


Невероятная красота Новой Зеландии

Милфорд-Саунд, Национальный парк Фьордленд


Невероятная красота Новой Зеландии

Ледник Франца-Иосифа, национальный парк Вестленд


Невероятная красота Новой Зеландии

Горнолыжный курорт Кардрона


Невероятная красота Новой Зеландии

Гора Нгаурухоэ, национальный парк Тонариро


Невероятная красота Новой Зеландии

Озеро Моук, Куинстаун


Невероятная красота Новой Зеландии

Аораки, национальный парк Маунт-Кук


Невероятная красота Новой Зеландии

Национальный парк Абель-Тасман


Невероятная красота Новой Зеландии

Руапеху, национальный парк Тонгарио


Невероятная красота Новой Зеландии

Озеро Уанака


Невероятная красота Новой Зеландии

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