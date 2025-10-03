Одно на всех: cекрет универсального теста и три рецепта выпечки с ним в главной роли

Универсальные продукты, которые можно использовать в процессе создания бесчисленного количества блюд, всегда пользуются особым спросом. А почему бы не приготовить тесто, подходящее для любого вида выпечки? Novate.ru знает один такой рецепт и с радостью им поделится.
Как приготовить универсальное тесто
Если вы хотите использовать одно тесто для разных целей, значит, оно должно быть нейтральным по вкусу, с приятной текстурой, простое в обращении и с большим сроком хранения, чтобы его можно было разделить на порции, поместить в пакет с замком и положить в морозилку, доставая по мере необходимости. Мы предлагаем остановить свой выбор на пресном рассыпчатом тесте.
Для приготовления полутора килограмма понадобится три основным ингредиента и несколько вспомогательных. В первую категорию входят 360 граммов сливочного масла, 820 граммов муки и 50 граммов сметаны, а во вторую – 11 граммов соли, одно яйцо + один желток, 170 мл воды и 2 чайных ложки уксуса.
Процесс приготовления стандартный. Масло необходимо нарезать кубиками, а затем смешать с солью и мукой. Перетрите массу в крошку с помощью кухонного комбайна или миксера с насадкой «лопатка». Полученная крошка не обязательно должна быть однородной – в ней могут попадаться как мелкие, так и более крупные кусочки.
Перетрите муку с солью и маслом в крошку. / Фото: vkusnoisrael.com
Далее добавьте в массу яйцо, желток, сметану и хорошо перемешайте. Следующий ингредиент – вода. Наливайте ее постепенно – жидкости будет достаточно в тот момент, когда тесто перестанет рассыпаться и его можно будет выложить на стол. Обратите внимание, что слишком долго и тщательно тесто вымешивать не нужно, иначе оно получится грубым.
Когда все будет готово, разделите массу на порции по 250-300 граммов, разложите по отдельным пакетам и поместите в холодильник хотя бы на полчаса, чтобы влага равномерно распределилась по тесту, а масло остыло. Затем используйте его для приготовления выбранного лакомства.
Рецепты выпечки на основе пресного теста
1. Пирожки с мясом
Пирожки с мясом, посыпанные сверху кунжутом. / Фото: koolinar.ru
Если вы являетесь поклонником так называемого безотходного производства, тогда вас заинтересует следующий рецепт. Сварите из мяса на кости бульон, затем снимите мякоть, проверните ее через мясорубку, добавьте немного жареного лука и бульона для сочности, а затем используйте в качестве начинки для пирожков.
Для приготовления 12-15 штук вам понадобится две луковицы, 20 граммов сливочного масла, 250 граммов отварного мяса, три-четыре столовые ложки бульона, соль, перец и специи по вкусу, одно яйцо для смазывания и семена кунжута для посыпки готовых пирожков. Что касается теста, то будет достаточно 300 граммов.
Включите духовку и установите температуру 200 градусов. Пока она будет нагреваться, разделите тесто на небольшие кусочки, раскатайте в лепешку толщиной два миллиметра, на одну половину положите мясо, а другой закройте, чтобы получился аккуратный пирожок. Края залепите, при желании оформите косичкой.
Формируйте сверху пирожка красивый шов. / Фото: kudrjashki.ru
Совет: Если вы привыкли лепить не по одному пирожку, а сначала раскатывать несколько кусочков теста и уже потом класть начинку, тогда переворачивайте лепешки вверх той стороной, которой они соприкасались с поверхностью стола. Она будет более влажная в отличие от заветревшейся верхней стороны, а значит, края теста лучше склеятся.
Застелите противень пергаментной бумагой и разложите пирожки таким образом, чтобы шов был либо сбоку, либо сверху. Смажьте их яйцом, предварительно взбитым со щепоткой соли, сделайте несколько проколов вилкой и посыпьте кунжутом. Поставьте противень в духовку примерно на четверть часа. После того, как пирожки станут золотистыми, можете доставать и подавать к столу.
2. Рогалики к чаю
Рогалики с финиками и орехами. / Фото: m.123ru.net
Пресное тесто прекрасно сочетается со сладкой начинкой, например, вареньем или финиками. Предлагаем остановиться на втором варианте. Возьмите 200 граммов фиников, достаньте из них косточки, залейте водой (80 мл будет достаточно) и варите до тех пор, пока не получится однородная масса. Далее смешайте финики с 50 граммами предварительно измельченных орехов, добавьте щепотку кардамона и остудите.
Разделите 300 граммов рассыпчатого теста на две равные части и одну из них раскатайте в круг до толщины 1,5-2 мм. Разрежьте его на сегменты с шириной основания примерно 6 см и разложите по краю начинку, отступив примерно 5 мм. Свободный участок теста смажьте водой и закрутите рогалик.
Разогрейте духовку до 170 градусов, застелите противень пергаментной бумагой, выложите на него готовые рогалики и выпекайте около 25 минут. В конце посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе. Отличный вариант завтрака!
3. Кростата с вишней
Открытый пирог с вишней и кремом из манной крупы. / Фото: gastronom.ru
Итальянские открытые пироги из песочного теста – особый вид удовольствия, вне зависимости от того, с какой начинкой их делать – со сладкой или нет. Есть два варианта приготовления: полностью испечь корзинку и наполнить ее готовой начинкой либо выпекать тесто до полуготовности, добавить вишню, а затем отправить обратно в духовку еще на полчаса. Мы предлагаем остановиться на последнем.
Итак, для начинки вам понадобится 50 граммов вяленой вишни, 50 мл любимого ароматного алкоголя, например, коньяка, 50 граммов цукатов, один апельсин, 750 мл молока, 100 граммов сахара и сливочного масла, 150 граммов манной крупы, три яйца, две столовые ложки сахара (лучше коричневого), три столовые ложки вишневого или апельсинового джема, немного ванильного сахара по желанию.
Чтобы тесто не прилипало к поверхности стола, раскатайте его между двумя листами бумаги для выпечки в круг диаметром 30 см. Далее аккуратно выстелите им жаропрочную форму и обрежьте края, выступающие над бортиками, закройте тесто пленкой и отправьте на полчаса в холодильник.
Обрежьте тесто, которое выступает за края формы. / Фото: bystryerecepty.ru
Пока оно будет охлаждаться, приступите к приготовлению начинки. Вяленую вишню замочите в алкоголе, а цукаты измельчите. С помощью мелкой терки снимите с апельсина цедру, из мякоти выжмите сок.
Следующий этап – манка. Смешайте в небольшой кастрюле молоко и 50 граммов сахара, поставьте на плиту и дождитесь, пока он растворится. Далее высыпьте манку, прикрутите огонь и, постоянно помешивая массу, сварите кашу. Обратите внимание, что крупа должна хорошо развариться. Положите в кашу сливочное масло, ванильный сахар и оставшийся сахар, предварительно растертый с цедрой апельсина. После того, как крупа остынет, вмешайте яйца, цукаты и вяленую вишню.
Включите духовку на 170 градусов и подождите, пока она разогреется. Достаньте тесто из холодильника, снимите пищевую пленку, проткните в нескольких местах вилкой и поставьте форму в духовку на четверть часа. По истечении времени достаньте тесто, смажьте дно и бортики джемом, выложите начинку, распределите ее ровным слоем и поставьте будущий пирог обратно в духовку на 30-40 минут. Когда до конца процесса приготовления останется 15 минут, посыпьте начинку коричневым сахаром. Готовность пирога можно будет определить по начинке – она должны пружинить при нажатии пальцем. Когда выпечка остынет, переложите ее на красивое блюдо и подавайте на стол.
