Почему минимализм снова в тренде

Шкафы забиты, полки заставлены, в доме как будто нет воздуха и пространства, но при этом регулярно «мне нечего надеть»? Переизбыток вещей давит не только на полки шкафов, но и на психику.







В последние годы люди все чаще отказываются от избыточного потребления в пользу функциональности и эмоционального комфорта.

Что такое переизбыток вещей и где проходит граница нормы

Что такое минимализм на самом деле

Почему минимализм снова в моде

Стоит ли становиться минималистом

Например, по данным Google Trends, запросы, связанные с минимализмом и расхламлением, остаются на высоком уровне, а тема «decluttering» (избавление от лишнего) входит в топ популярных запросов в сфере образа жизни. Минимализм возвращается как ответ на усталость от переизбытка.Важно сразу уточнить: универсального количества вещей, которое можно назвать «нормой», не существует. У всех разный образ жизни, привычки и потребности. Но есть критерий, который работает почти всегда — личное ощущение. Наверняка, в вашем доме есть вещи, которые:● занимают пространство, но не используются;● усложняют уборку и организацию пространства;● вызывают раздражение или негативные эмоции;● создают визуальный шум или просто мешают.Именно они и создают переизбыток. Даже если какие-то мелочи покупались по настроению, для статуса или по иной причине, но покупка была импульсной, она не принесет ни радости, ни пользы. Избыток создает ощущение перегруженности, а пространство перестает работать на человека и начинает его «давить».Минимализм часто воспринимают как пустые комнаты, белые стены и жизнь с одним рюкзаком вещей.Но это упрощенное и, по сути, неверное представление. Минимализм не является отказом от всего. Это подход, при котором в доме остаются только те вещи, которые:● регулярно используются;● имеют функциональную ценность;● действительно важны эмоционально.Все остальное — лишнее. Вещи «на вырост» и на «вдруг похудею», запас советских лампочек, куча пустых стеклянных банок — все лишнее. При этом хороший минималистичный интерьер не выглядит пустым. Он выглядит прагматичным. В нем меньше предметов, но каждый из них на своем месте и выполняет свою роль.Этот тренд не появился случайно. За ним стоят вполне конкретные изменения в образе жизни. Есть несколько ключевых причин:● Меняется модель потребления. «Все больше людей, особенно в крупных городах, переходят на готовую еду и доставку. Кухня перестает быть местом ежедневной готовки, а значит, исчезает необходимость в большом количестве техники и утвари. Достаточно базового набора», —комментирует доцент департамента финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета Михаил Леднев.● Цифровизация. «Сегодня ноутбук и смартфон заменяют сразу несколько устройств: телевизор, музыкальную систему, книги, даже часть бытовой техники. Это автоматически сокращает количество вещей в доме», — продолжает Михаил.● Уменьшается площадь жилья. «Современные квартиры становятся компактнее, и это буквально не оставляет пространства для лишнего», — говорит эксперт.● Экономический фактор. Люди начинают осознаннее относиться к расходам, реже покупают вещи «на всякий случай» и чаще выбирают впечатления и услуги вместо накопления предметов.С другой стороны, важен и культурный контекст. «Минимализм — это реакция на перенасыщение рынка. Когда вокруг слишком много товаров, рекламы, предложений, возникает естественное желание „очистить“ хотя бы личное пространство», — утверждает основатель бюро инвест-дизайна Анна Кулакова.Характерный пример — сегодня популярны интерьеры, в которых минимализм доведен до крайности: нейтральные цвета, минимум предметов, простые формы. «Это попытка создать визуальную тишину в мире, где информации слишком много. При этом мода уже начинает трансформироваться. После периода ограничений, когда люди были вынуждены проводить много времени дома, возникла обратная тенденция — так называемый „дофаминовый интерьер“: более яркий, эмоциональный, с акцентом на индивидуальность», — рассказывает Анна.Но это не отменяет главного: минимализм остается базой. Даже в более выразительных интерьерах сохраняется принцип осознанного выбора вещей.«Сокращение потребления — не универсальное решение и точно не обязанность каждого. Если вам комфортно в насыщенном интерьере, где много предметов, текстур и деталей — это нормально. Проблема возникает только тогда, когда количество вещей начинает мешать» — заявляет Михаил. Минимализм стоит рассматривать не как стиль, а как разновидность личной свободы. Он помогает:● снизить визуальную нагрузку;● упростить повседневную жизнь;● освободить пространство;● уменьшить уровень стресса.Переход к минимализму начинается с пересмотра уже существующих вещей и поиска способов их применения. Какие вещи вы действительно используете? Какие лежат «на всякий случай»? Какие просто занимают место? Чаще всего из дома можно безболезненно убрать:● повторяющиеся предметы;● технику, которой вы не пользуетесь;● одежду, которую не носите;● декоративные вещи без функции или смысла.Важно не выбрасывать все подряд, а фильтровать. Также, если у вас в доме много предметов с низкой функциональностью (калькулятор, часы, спидометр), их лучше заменить на один прибор, совмещающий эти опции.И самое главное — если в доме освободилось место, это не значит, что его нужно забивать новыми вещами. Чем просторнее в помещении, тем легче в нем дышится. А чем больше у вас в доме предметов, тем больше времени вы потратите на уход за ними.