Кролики любят морковь, а коты - молоко: 9 знакомых с детства фактов, которые оказались неправдой

Многие известные «факты» - не более, чем досужий вымысел
С самого детства нам рассказывают удивительные истории об устройстве мира, которым мы слепо верили. А ведь, если копнуть глубже, окажется, что многие известные «факты» - не более, чем досужий вымысел. Правда ли, что стоять рядом с микроволновкой вредно, хамелеоны меняют цвет для маскировки, а котам надо давать молоко?
1. Кролики НЕ любят морковь
Морковь содержит легкоусваиваемый сахар, который вызывает у кроликов проблемы с пищеварением и зубами / Фото: agronomu.com
Миф появился из-за мультфильмов и сказок, где зайцы и кролики с удовольствием едят морковь. На деле же овощ несет больше вреда, чем пользы. Морковь содержит легкоусваиваемый сахар, который вызывает у кроликов проблемы с пищеварением и зубами. В реальности животные предпочитают траву, сено и сорняки.
2. Мамонты жили во время возведения пирамид
Мамонты и правда могли жить в одно время с создателями пирамид, только в разных точках планеты / Фото: img-cdn.brainberries.co
Прототипы египетских пирамид начали строить приблизительно за 3000 лет до н.э., а первые каменные сооружения в Гизе появились в 2600-2300 гг. до н. э. Мамонты же жили около 300-400 тыс. лет до н. э. на территории Евразии (в том числе в Сибири), Северной Америки, а некоторых особей находили в Китае и европейских странах. Последних древних животных истребили на острове Врангеля примерно 4000 лет назад, иначе говоря 2000 лет до н.э. Получается, что мамонты и правда могли жить в одно время с создателями египетских пирамид, но только в разных точках планеты.
3. Молоко НЕ полезно для котов
Во взрослом возрасте молоко становится вредным для пищеварения, а у котов возникает диарея, метеоризм / Фото: stihi.ru
Наверняка все помнят Матроскина, который обзавелся коровой ради свежего молока, или других мультипликационных котов, с удовольствием лакающих молоко. Однако этот продукт - далеко не самый полезный для наших любимцев. Новорожденные котята питаются молоком и получают все полезные вещества из лактазы. Однако по мере взросления организм млекопитающих утрачивает способность переваривать фермент. Из-за этого молоко становится вредным для пищеварения, а у котов возникает диарея, метеоризм. Клетки начинают выделять чрезмерное количество воды, что способствует ферментации из-за роста бактерий. Котам, как и всем существам, необходимо сбалансированное питание, а молока им лучше не предлагать.
4. На Земле больше деревьев, чем звезд на Млечном Пути
В галактике Млечный путь существует около 400 млрд звезд, а деревьев на Земле - 3 триллиона / Фото: pbs.twimg.com
Вселенная кажется необъятной и бесконечной. Однако, по подсчетам ученых, в галактике Млечный путь существует около 400 млрд звезд. Вы удивитесь, но конкуренцию небесным светилам составляют обычные деревья. Ученые утверждают, что на Земле растет свыше 3 триллионов деревьев. Тем не менее, люди по-прежнему вырубают огромное количество леса вместо того, чтобы сажать новый. Сегодня соотношение вырубки к посадке составляет почти 3:1.
5. Хамелеоны меняют цвет НЕ только для маскировки
Смена цвета помогает маскироваться, поддерживать определенную температуру тела и общаться с сородичами / Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
Все слышали, что хамелеоны умеют менять цвет кожи, дабы сливаться с окружающей средой. Якобы таким образом они спасаются от хищных птиц, змей и ящеров покрупнее. Отчасти смена цвета помогает маскироваться от врагов и выживать, но есть и более важная цель - поддержание определенной температуры тела. Также изменение оттенка кожи помогает хамелеонам коммуницировать с сородичами.
6. Плутон НЕ вычеркнули из списка планет
Плутон не лишили определения планеты, просто убрали из «главной лиги» / Фото: universetoday.com
Плутон открыли в 1930 году и вплоть до 2006 он считался девятой планетой Солнечной системы. В том же году Международный астрономический союз пересмотрел определение понятия «планета» и выяснилось, что Плутон под него не подпадает. Тем более, что он скорее напоминал большой космический камень наподобие Эриды, вращающийся вокруг Солнца. При этом Эрида на 27% больше Плутона. Поскольку оба небесных тела не вписываются в стандарты главных планет, их причислили к карликовым. Так что официально Плутон не лишили определения планеты, просто убрали из «главной лиги».
7. Чтобы остановить кровотечение из носа, НЕ запрокидывайте голову
Наклоните голову вперед и зажмите пальцами нос под переносицей / Фото: blog.comfy.ua
Самый популярный совет в подобной ситуации - запрокинуть голову назад. Якобы так кровь вернется обратно, однако на деле вы можете навредить еще больше. Жидкая ткань способна попасть в горло, а затем и в желудок, из-за чего возникнут осложнения с ЖКТ. Как поступить правильно? Наклоните голову вперед и зажмите пальцами нос под переносицей. Если есть, можно заткнуть ноздри тампонами. Так вы безопасно остановите поток крови.
8. Верблюды НЕ накапливают в горбах воду
B горбе копится жир, который заменяет верблюду пищу во время долгих путешествий на большие расстояния / Фото: cdn.pixabay.com
Еще со школьных времен мы знаем, что верблюжий горб имеет важную функцию - накапливать ресурс. Если вы считали, что это вода, то ошибаетесь. На самом деле в горбе копится жир, который заменяет верблюду пищу во время долгих путешествий на большие расстояния. Исследование Animal Planet показало, что этого запаса хватит примерно на трехнедельных полноценный рацион. Также верблюд может прожить неделю без воды благодаря овальному строению красных кровяных телец. Клетки более гибкие и позволяют накапливать в них много жидкости.
9. Стоять рядом с микроволновкой НЕ вредно
Микроволновка дает небольшое излучение, однако оно малоэнергетично, то есть безвредно для человека / Фото: expert-byt.ru
Помните страшилки о том, что СВЧ-печь излучает опасные радиационные волны, поэтому во время разогревания надо держаться от нее подальше. Правда в том, что радиация возникает при определенной частоте. Микроволновка дает небольшое излучение, однако оно малоэнергетично, то есть безвредно для человека. Американское онкологическое общество пришло к выводу, что при правильном использовании СВЧ-печи бытовой прибор не угрожает людям. А доказательств того, что микроволновка способна вызвать рак, по-прежнему нет.
