Кролики любят морковь, а коты - молоко: 9 знакомых с детства фактов, которые оказались неправдой

Многие известные «факты» - не более, чем досужий вымысел

1. Кролики НЕ любят морковь

Морковь содержит легкоусваиваемый сахар, который вызывает у кроликов проблемы с пищеварением и зубами / Фото: agronomu.com

2. Мамонты жили во время возведения пирамид

Мамонты и правда могли жить в одно время с создателями пирамид, только в разных точках планеты / Фото: img-cdn.brainberries.co

3. Молоко НЕ полезно для котов

Во взрослом возрасте молоко становится вредным для пищеварения, а у котов возникает диарея, метеоризм / Фото: stihi.ru

4. На Земле больше деревьев, чем звезд на Млечном Пути

В галактике Млечный путь существует около 400 млрд звезд, а деревьев на Земле - 3 триллиона / Фото: pbs.twimg.com

5. Хамелеоны меняют цвет НЕ только для маскировки

Смена цвета помогает маскироваться, поддерживать определенную температуру тела и общаться с сородичами / Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

6. Плутон НЕ вычеркнули из списка планет

Плутон не лишили определения планеты, просто убрали из «главной лиги» / Фото: universetoday.com

7. Чтобы остановить кровотечение из носа, НЕ запрокидывайте голову

Наклоните голову вперед и зажмите пальцами нос под переносицей / Фото: blog.comfy.ua

8. Верблюды НЕ накапливают в горбах воду

B горбе копится жир, который заменяет верблюду пищу во время долгих путешествий на большие расстояния / Фото: cdn.pixabay.com

9. Стоять рядом с микроволновкой НЕ вредно

Микроволновка дает небольшое излучение, однако оно малоэнергетично, то есть безвредно для человека / Фото: expert-byt.ru