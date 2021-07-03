7 странных тюрем, которые больше похожи на курорт или санаторий

Бытует мнение о том, что о развитии общества можно судить по тому, как оно обращается со своими преступниками. Утверждение достаточно странное, но все-таки не лишенное смысла. Если смотреть на вопрос именно так, то самыми «дремучими» странами (без учета государств третьего мира) будут Россия и США (да, сидеть в тюрьме оплота «демократии и прав человека» совсем не сахар). При этом самыми «развитыми» в этом отношении будут различные северные государства.
1. Gelsenkirchen - Гельзенкирхен, Германия
Никто бы не подумал. /Фото: shutterstock.com.
Данная тюрьма является одной из самых совершенных в Европе на сегодняшний день. Открыто исправительное учреждение было в 1998 году. Учреждение относиться к закрытому типу и имеет как мужские, так и женские блоки. На территории тюрьмы есть школа, церковь, библиотека. Мужчин задействуют на сложном и грязном производстве в то время, как женщин направляют работать преимущественно в сферу садоводства и офисного труда. Кстати, в Gelsenkirchen женщинам-заключенным разрешают гулять за пределами тюрьмы.
2. Vestre Fængsel - Копенгаген, Дания
Даже как-то не серьезно. /Фото: politiken.dk.
Одна из старейших тюрем страны, которая была открыта в 1895 году. Является учреждением закрытого типа. Сидят здесь мужчины. Попадают сюда те, кто был осужден на сроки до 5 лет. На территории учреждения есть тренажерный зал, библиотека, медицинский центр и несколько торговых точек, где продается все, кроме алкоголя. В тюрьме разрешены дополнительные заработки, а также получение образования. Почти треть всех надзирателей – женщины. Форму носят только надсмотрщики.
3. Halden Fengsel - Хальден, Норвегия
Выглядит мирно. /Фото: opupenno.ru.
Крупнейшая на сегодняшний день тюрьма Норвегии была открыта в 2010 году. Данное место значительно превосходит самые популярные стереотипы о «скандинавской тюрьме». Сидят здесь не только нерадивые банкиры и адвокаты, но также убийцы и насильники. К услугам заключенных шикарные помещения с удобной мебелью, а также один из самых внушительных тюремных образовательных центров. О том, что это место тюрьма напоминают только 6-метровые бетонные блоки по периметру заведения.
4. Justiz Zentrum Leoben - Леобен, Австрия
Больше походит на офис. /Фото: turproezdka.ru.
Тюрьма минимальной строгости. Сидят здесь все: мужчины, женщины и подростки. Со стороны это здание напоминает скорее уютный офис, нежели тюрьму. Окна заведения сделаны таким образом, чтобы пропускать максимальное количество света. Кухня, библиотека, спортивный зал и даже конюшня есть на территории учреждения. Время от времени здесь дают концерты местные музыканты. Впрочем, сидят здесь лишь те, чье наказание не превышает срок в 18 месяцев.
Интересный факт: сразу после в строительства в Австрии случился настоящий скандал. Многие граждане были недовольны тем, что даже самые безобидные нарушители закона проходят «отсидку» в условиях лучших, чем может себе позволить большинство рядовых австрийцев.
5. Butner Federal Prison - Северная Каролина, США
Для золотых мальчиков. /Фото: top10a.ru.
Пенитенциарная система Соединенных Штатов Америки считается весьма репрессивной, более того – эскалирующей классовые и расовые противотечения. Исключением из правила строгости и лучшим подтверждением классового раскола в обществе является тюрьма Батнер, которую в шутку называют «Королевская жемчужина федеральных тюрем». Снаружи данное заведение можно легко перепутать со студенческим кампусом. Тюрьма имеет минимальную строгость. Сидят тут только мужчины.
Кто сюда попадает? В основном финансисты крупных компаний, а также представители Уолт-Стрит.
6. Bastoey - остров Бастой, Норвегия
Санаторий строго режима. /Фото: entertales.com.
Тюрьма минимальной строгости, где сидит всего около 100 заключенных (только мужчины). Учреждение является первой «экологически чистой тюрьмой». Расположено оно на острове недалеко от Осло. Все узники заняты в том, что местные называют «экоактивность». Все электричество в Бастое вырабатывается ветряками и солнечными панелями. На 20 заключенных приходится всего 1 охранник. Само собой, тюрьма предназначена только для мелких преступников.
7. Viru - Йыхви, Эстония
Созданы все условия для саморазвития. /Фото: group.merko.ee.
Тюрьма закрытого типа для мужчин и подростков с минимальной строгостью. Отдельные комплексы здесь закрытые, иные – открытые. Одно из первых учреждений не лагерного типа. Объединяет в себе тюрьму, арестантский дом и СИЗО. На территории учреждения есть школа, спортивный зал, церковь, мастерские. В камеры проведено кабельное телевидение. Каждая камера двухместная. Туалет оборудован нейтрализатором запаха.
А также: Horserod State Prison - Северная Зеландия, Дания
Больше похоже на лагерь для детей. /Фото: la-croix.com.
Тюрьма открытого типа для мужчин и женщин. Попадают сюда лишь те, кто был осужден на сроки менее 5 лет. Внутри заведение напоминает какой-то пионерский лагерь, только для взрослых. Большинство отношений между заключёнными и надсмотрщиками строиться на честном слове. Особой популярностью среди сидельцев пользуются курсы по управлению гневом, а также работа в мастерских.
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