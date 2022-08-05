Десятка кинозлодеев

Одной из главных составляющих успешного фильма является герой-злодей. Вот десять самых отъявленных и запоминающихся злодеев в истории кино.













1. Дон Логан.



Этот злодей из фильма Джонатана Глейзера «Сексуальная тварь», выпущенного в 2000 году. Дон Логан – парень, который является злодеем в самом психопатском смысле этого слова и не останавливается ни перед чем, чтобы получить то, что он хочет. Персонажа великолепно играет актер Бен Кингсли. Логан — это ужасное сочетание чванства и насилия. Интересно, что Кингсли основал характер Логана на своей собственной бабушке, которая, как он отметил, была крайне неприятной женщиной.







2. Гордон Гекко.



Гекко не был маньяком убийцей или преступником, нацеленным на мировое господство. Но он заслуживает свое место в списке, так как он действительно злой и с черным сердцем, без души. Блестяще играемый Майклом Дугласом персонаж не остановится ни перед чем в поисках денег.







3. Ле Шиффр.



Злодея сыграл Мадс Миккельсен в фильме Казино «Рояль». Банкир для мировых террористических организаций, он хладнокровный, безжалостный и не боится убить, чтобы получить то, что он хочет. В фильме он подозревается в финансировании атак 11 сентября в Америке.







4. Ханс Грубер.



Этот сардонический, смешной, но совершенно хладнокровный немецкий террорист был блестяще сыгран Аланом Рикманом в фильме «Крепкий Орешек».

Это как раз тот тип злодеев, которого вы тайно любили.5. Томми ДеВито.Славные парни режиссера Мартина Скорсезе стал настоящей классикой. Томми ДеВито которого сыграл Джо Пеши – гангстер со склонностью к экстремальному насилию, когда он чем-то расстроен.6. Франц Оберхаузер.Франц Оберхаузер, возможно, является лучшим злодеем из фильмов Джеймса Бонда. Полностью безумный, он возглавляет огромную преступную организацию SPECTER. У этого, любящего кошку монстра со шрамом было холодное, как лед, сердце.7. Норман Бейтс.Если вы говорите о великих злодеях в истории кино, то этот парень должен быть упомянут обязательно. Один из самых известных злодеев фильма «Психо» Альфреда Хичкока. Нормальные в большей части фильма, но только к концу мы понимаем, насколько он безумен.8. Дарт Вейдер.Один из самых знаменитых злодеев в истории Кино. Его стремление уничтожить Альянс повстанцев и уничтожить рыцарей-джедаев делает его величайшим злом, но ведь все мы его очень любим.9. Джокер.«Джокера из Бэтмена» играли несколько разных актеров на протяжении многих лет. Но больше всего запомнился Джокер в исполнении Хита Леджера в Темном рыцаре. Для этой роли Леджер полностью погрузился в себя, и результат был пугающим, жутким и потрясающим.10. Ганнибал Лектер.Вершиной злодейского мира кино стал Ганнибал Лектер. Этот психотический и умный убийца появился в нескольких фильмах, но именно в фильме «Молчание ягнят» он запомнился больше всего. Блестяще сыгранный Энтони Хопкинсом, Лектер стал одним из величайших злодеев в истории кино.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)