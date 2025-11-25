Прокофий Демидов: чудак и щедрый меценат

С нами не соскучишься!

Один из самых богатых москвичей 18 века, щедрый меценат, основатель Нескучного сада и первого в Европе коммерческого училища, спонсор Московского воспитательного дома, почетный статский советник и страстный любитель ботаники. Все эти заслуги принадлежали потомственному промышленнику Прокофию Демидову, оставившему нищими собственных сыновей и развлекавшему своими небывалыми причудами всю Москву.

Русский промышленник, шокировавший иностранцев

Страсть растить сады, демидовские дворцы и тропики

Демидовские причуды, развлекавшие всю Москву

Ненаучные эксперименты Демидова

Демидов – благотворитель и ученый