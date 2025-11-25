Прокофий Демидов: чудак и щедрый меценат

Один из самых богатых москвичей 18 века, щедрый меценат, основатель Нескучного сада и первого в Европе коммерческого училища, спонсор Московского воспитательного дома, почетный статский советник и страстный любитель ботаники. Все эти заслуги принадлежали потомственному промышленнику Прокофию Демидову, оставившему нищими собственных сыновей и развлекавшему своими небывалыми причудами всю Москву.
Русский промышленник, шокировавший иностранцев
Прокофий Акинфиевич Демидов был внуком основателя известной в России династии уральских промышленников. После смерти отца по завещанию стал наследником громадного состояния. Владея десятками заводов, которые исправно приносили высокие доходы, он не утруждал себя рутинной работой. Развлекаясь заграничными путешествиями, приводил европейцев в шок своими баснословными расходами на развлечения. Во время одной из таких поездок Демидов всерьез обиделся на англичан, восприняв как неуважение их отказ продать необходимый Демидову товар по сниженной цене. Оскорбленный богач решил отомстить им. Когда те прибыли для покупки пеньки в Петербург, Прокофий Акинфиевич скупил все имевшиеся в столице запасы. На просьбы английских купцов продать сырье за любые деньги он отвечал твердым отказом. А после просто сгноил совершенно не нужную ему пеньку.
Страсть растить сады, демидовские дворцы и тропики
Была у Демидова страсть – растить диковинные сады в каждом из своих имений. А в своем московском дворце на берегу Москвы-реки он основал настоящий ботанический сад. Его творением приезжала любоваться вся городская знать. Среди самых редких тропических растений размещались тысячи клеток с экзотическими птицами, распевающими трели на все лады.Прокофий Акинфиевич велел убрать с садовых пьедесталов итальянские статуи и поставить на их место мужиков из собственной обслуги — абсолютно голых и выкрашенных белой краской. С наступлением темноты в саду ожидаемо показались злоумышленники. Статуи, естественно, ожили, повергнув в ужас воров. Больше мародерства в демидовских угодьях не наблюдалось.
Демидовские причуды, развлекавшие всю Москву
Практически каждый москвич был в курсе повседневных чудачеств местного богача. Перед его домом на Басманной улице в полдень собиралась толпа, желавшая поглазеть на выезд Демидова по делам. После того, как распахивались ворота его дворца, появлялся необычный экипаж. Ярко-оранжевая повозка запрягалась цугом шестёркой лошадей. Первая и третья пары скакунов были малорослыми лохматыми крестьянскими клячами, а между ними шествовали рослые битюги. На маленьких лошадях сидел двухметровый форейтор, ноги которого буквально шли по земле. Крупным скакуном управлял карлик. Чудным образом наряжались и лакеи. Одна часть их платьев была шелковой, вторая же дошита рогожей. Одна нога была обута в башмак, другая – в лапоть. По обе стороны экипаж сопровождали псари с десятками собак, от мелких мальтийских болонок до громадных английских догов. Не менее чудаковатым был и сам московский дом Демидова. От земли и до самой крыши здание было обшито металлом от вероятного пожара. В несчетном количестве роскошных внутренних комнат свободно перемещалась самая разная живность. Тут легко было столкнуться с лисой, зайцем, обезьяной, в многочисленных бассейнах курсировали заморские рыбы, а с потолков свисали клетки с певчими птицами всех цветов радуги.
Ненаучные эксперименты Демидова
Прокофий Акинфиевич никогда не упускал возможности позабавиться над народом. Как-то он предложил высокую награду тому, кто решится пролежать у него в доме весь год, не покидая постели и не двигаясь. Желающему отводилась особая комната со слугами, которые круглосуточно не спускали глаз с подопечного, кормили его и поили. Выдерживавшему испытание причиталась не одна тысяча рублей. Сошедшего с дистанции полагалось высечь и выгнать вон. Забавляло Демидова и предложение любому встречному простоять перед ним час не мигая. При этом затейник активно махал руками перед глазами и всячески провоцировал проиграть. Как-то к Демидову обратился за помощью разорившийся купец Мердер. Демидов пообещал ему всю необходимую сумму, но при условии, что тот прокатит его на спине. Купец долго катал тучного Прокофия Акинфиевича на четвереньках, но и всю немалую обещанную сумму получил сполна. А как-то в разгар жаркого лета захотелось Демидову прокатиться по Нескучному саду в санях на фоне зимнего пейзажа. Для этого было решено ощипать с придорожных берез всю листву, закупить в округе всю имевшуюся соль и посыпать ею дорогу протяженностью в три версты. Проехавшись по искусственному снегу, довольный собой и жизнью богач вернулся к ужину домой.
Демидов – благотворитель и ученый
Все свои чудачества Демидов с лихвой окупал добрыми и важными в масштабах всей страны делами. На развитие Московского университета он пожертвовал более ста тысяч рублей, за что в актовом зале вуза ему посвятили памятную доску. За регулярную и щедрую благотворительность ему присвоили титул статского советника. Свыше миллиона вложил Демидова в строительство московского Воспитательного дома, где планировалось размещать огромный штат медиков. К слову, в тех стенах и закладывался опытный фундамент российской педиатрии. Основал благотворитель и первое в Европе коммерческое училище, названное Демидовским. В 1780 году личный ботанический сад мецената изучал и описывал академик П.С. Паллас. По итогам исследований был составлен увесистый каталог растений, насчитывавший свыше 2000 видов. Сам же Демидов всерьез увлекался научными изысканиями в области ботаники, коллекционировал богатейшие гербарии, написал и опубликовал в научном журнале трактат “Об уходе за пчелами”. При этом троих родных сыновей Демидов попытался оставить нищими, намеренно распродав к концу жизни все свои производственные мощности.
