1. Истоки самобытного искусства строительства домов из глины

«Хижины-ракушки» – уникальный образец самобытного зодчества африканского племени мусгум (Maga, Камерун). | Фото: maison-monde.com.

«Хижины-ракушки» конической формы можно увидеть только западной части Камеруна (Maga, Африка). | Фото: bigpicture.ru.

Многие традиционные дома племени мусгум превратились в руины, ведь глина не самый крепкий строительный материал (Case Obus, Камерун).| Фото: bigpicture.ru.

Представители племени мусгум, осевшие между Чадом и Камеруном, выработали собственную технологию строительства жилищ и хозяйственных построек (Case Obus, Maga).

2. Технология строительства «Хижин-ракушек»

Для строительства телеук не понадобятся ни инструменты, ни редкие строительные материалы (Maga, Камерун). | Фото: traditions-afripedia.fandom.com.

Хижина Case Obus сужается к вершине строения, в которой создают «дымовое отверстие» (Maga, Камерун).

Дверные проемы имеют форму замочной скважины (Case Obus, Камерун). | Фото: gueratraveltchad.org.

Натуральные материалы, правильная форма и нужная толщина стен способствуют высокой энергоэффективности хижин (Case Obus, Камерун). | Фото: traditions-afripedia.fandom.com.

Архитектурный комплекс Case Obus в сезон дождей преображается, хотя и рискует потерять несколько объектов (Maga, Камерун).

3. Декорирование и обустройство телеук

Фактура строений может отличаться друг от друга формой и направлением выпуклых деталей и канавок, которые выступают в роли водосточных желобов и ступеней для подъема к вершине (Case Obus, Камерун).

Некоторые подворья украшены красочными рисунками и геометрическими узорами (Case Obus, Камерун). | Фото: gueratraveltchad.org.

Все строения Case Obus располагались строго с иерархией общинного уклада (Maga, Камерун). | Фото: bigpicture.ru.

4. «Хижины-ракушки» под угрозой исчезновения

«Хижины-ракушки» стали популярной туристической достопримечательностью (Maga, Камерун).

Несколько древних поселений отстроили заново и превратили в аутентичный археологический памятник (Case Obus, Камерун).