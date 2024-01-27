Зачем в СССР варили джинсы в кастрюлях и Сколько на этом зарабатывали

Джинсы в Советском Союзе — это не тот элемент одежды, к которому мы привыкли сегодня. Это особый культ, мечта, удовольствие не для всех. Их покупку мог позволить себе не каждый гражданин, достать их было очень сложно и рискованно. Поэтому на джинсы долго копили, их искали на черном рынке у фарцовщиков, а затем с гордостью носили по праздникам и берегли как зеницу ока.
Начало джинсовой лихорадки
Купить джинсы в магазине в СССР было практически невозможно. Все товары привозились из-за «бугра».
В советской стране началась настоящая джинсовая лихорадка. Начало 1960-х годов – время, когда молодежь всего мира, стремившаяся к свободе и независимости, с удовлетворением наблюдала, как западный культурный образ жизни проникает в ее окружение. В эти годы произошла настоящая революция в моде. И, конечно, джинсы оказались у истоков этой революции.
В 1957 году в стране проходит фестиваль молодежи и студентов. И уже тогда посетители, у которых были зарубежные джинсы автоматически были почетными, успешными гостями. Однако, купить джинсы в магазине в СССР было практически невозможно. Все товары привозились из-за «бугра». Поэтому носить джинсы в открытом доступе на повседневной основе тоже не представлялось возможным. За то, что носишь джинсы, могли даже уволить с работы или отчислить из университета.
Эти штаны, свободно доступные на Западе, стали предметом желания для множества советских граждан. Но государственные магазины не могли удовлетворить этот спрос. В основном, позволить себе иностранные джинсы могли те, кто часто бывал за границей. Это моряки, дипломаты, пилоты, которые привозили иностранные вещи себе, своим родственникам и просто тем, у кого были деньги, причем немалые. В среднем, фирменные джинсы на черном рынке продавались за 100 р, что составляло примерно месячную зарплату простого гражданина. Так появились фарцовщики и спекулянты, которые продавали джинсы на черном рынке по завышенным ценам. Конечно, продавались и подделки. Бренд отличали, в первую очередь, потертости, которые появлялись после стирки. Также проверить на оригинальность джинсы можно было с помощью спички — нужно было провести мокрой спичкой по джинсам, если она синела, то товар настоящий. Фарцовщики решили эту проблему с помощью пемзы и некачественной краски, которая легко отпечатывалась.
Борьба с фарцовщиками и спекулянтами
Советская власть вела активную борьба с фарцовщиками и спекулянтами.
Советское правительство решило противостоять фарцовщикам и спекулянтам. Их ловили, сажали в тюрьму. В 1961 году двум фарцовщикам суд даже вынес смертный приговор. Ведя активную борьбу со спекулянтами, страна старалась удовлетворить желание населения носить джинсы. За границей уже давно была известна технология пошива джинсов, поэтому страна решила воспользоваться опытом Запада и самостоятельно приступить к их производству.
Таким образом, начали появляться джинсы советского производства. Они, конечно, отличались от западных аналогов по качеству и дизайну. Повторимся, что самой главной фишкой импортных джинсов были потертости и неровный цвет. Советские джинсы были намного лучше по качеству, соответственно, они так быстро не выстирывались и не протирались. Поэтому советские граждане придумали «варить» свои джинсы. Молодежь была готова носить что угодно, лишь бы похоже было на западный стиль.
Как варили джинсы своими руками
Импортные фирменные джинсы в СССР можно было купить только на «черном» рынке.
Кроме того, в условиях дефицита товаров многие люди начали самостоятельно шить джинсы. В специальных швейных кооперативах они научились создавать джинсы своими руками. Это позволяло не только самим получить популярные джинсы, но и заработать на их производстве.
Советские джинсы «варили» скрученными с белизной, чтобы получить иностранный эффект.
«Варили» джинсы следующим образом: джинсы сначала скручивали и помещали в горячую воду, добавляли стакан белизны и кипятили минут 15-20. Таким способом и получали иностранный эффект.
Таким образом, варение джинсов в СССР стало востребованным ремеслом. Люди искали способы получить эти популярные штаны, несмотря на все трудности и ограничения. Джинсовая лихорадка проникла в самую глубину страны, свидетельствуя о стремлении советского общества к самовыражению и осуществлению своих желаний.
Таким образом, джинсы в СССР стали символом стремительно меняющегося общества, символом желания свободы и независимости. Пусть они отличались от западных джинсов, но они олицетворяли то, что тысячи людей хотели выразить в своем облике.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии