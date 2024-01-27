Зачем в СССР варили джинсы в кастрюлях и Сколько на этом зарабатывали

Начало джинсовой лихорадки

Купить джинсы в магазине в СССР было практически невозможно. Все товары привозились из-за «бугра».

Борьба с фарцовщиками и спекулянтами

Советская власть вела активную борьба с фарцовщиками и спекулянтами.

Как варили джинсы своими руками

Импортные фирменные джинсы в СССР можно было купить только на «черном» рынке.

Советские джинсы «варили» скрученными с белизной, чтобы получить иностранный эффект.