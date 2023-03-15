Зачем строителям уксус, и почему он есть на стройке

Свойства уксуса известны уже давно, ведь он способен вступить в реакцию даже с цементом и известняковыми породами
На многих стройках можно заметить ее - бутылочку прозрачной жидкости. Свойства уксуса известны уже давно, ведь он способен вступить в реакцию даже с цементом и известняковыми породами. Novate.ru расскажет, как и для чего продукт используют строители.
1. Очистка инструментов и техники
Уксус хорошо удаляет ржавчину и другие загрязнения, поэтому в нем вымачивают инструменты / Фото: img.gwsigeps.com
Да, первая причина крайне банальная - уксус хорошо удаляет ржавчину и другие загрязнения, поэтому в нем вымачивают (или им протирают) инструменты. Только новички могут оставить грязные мастерки. А опытные строители знают: инструмент надо чистить сразу, иначе на следующий день придется отбивать застывшие массы и тратить на это много усилий. Например, если появилась ржавчина, нужно опустить приспособление на пару секунд в кипящую уксусную кислоту, а после натереть сухой тряпочкой.
Также уксусом хорошо очищать бетономешалку или емкость, в которой замешивали цемент вручную / Фото: specteh-kaluga.speczakaz.info
Также уксусом хорошо очищать бетономешалку или емкость, в которой замешивали цемент вручную. Для этого нужно сделать раствор из 10 л воды и 1 л уксуса 9%. Закиньте в бетономешалку пару маленьких камней (они будут разбивать массу и отделять ее от стенок), залейте полученную жидкость и включите устройство на 10 минут. Такая промывка удалит даже застывший бетон. Затем вручную уберите остатки бетона и тщательно промойте бетономешалку или емкость чистой водой. Не пренебрегайте этим этапом, ведь уксусная кислота негативно влияет на металлические элементы.
2. Другие варианты
Налейте в стакан уксус, подогрейте и погрузите кисточку в горячую жидкость на пару минут / Фото: r.mt.ru
Например, вам нужна кисточка, а остались только инструменты с засохшей краской. Как быть? Налейте в стакан уксус, подогрейте и погрузите кисть в горячую жидкость на пару минут. Затем потрите щетинки, и краска мгновенно слетит. Кисточка готова к повторному использованию.
Еще один лайфхак - снять с помощью уксуса старые обои. Смешайте продукт с горячей водой и обильно сбрызните полученным раствором приклеенные полотнища. И виниловые, и бумажные обои легко отойдут от стен.
Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и очистите стеклопакеты / Фото: domovei.com
Хитрость с пластиковыми окнами. После монтажа на окнах остаются клейкие следы от защитной пленки, к которым так и липнет грязь. Смочите ткань уксусом и протрите загрязненные участки - не останется и следа. Таким же способом можно вымыть и сами окна. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и очистите стеклопакеты.
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