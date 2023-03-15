Зачем строителям уксус, и почему он есть на стройке

Свойства уксуса известны уже давно, ведь он способен вступить в реакцию даже с цементом и известняковыми породами

1. Очистка инструментов и техники

Уксус хорошо удаляет ржавчину и другие загрязнения, поэтому в нем вымачивают инструменты / Фото: img.gwsigeps.com

Также уксусом хорошо очищать бетономешалку или емкость, в которой замешивали цемент вручную / Фото: specteh-kaluga.speczakaz.info

2. Другие варианты

Налейте в стакан уксус, подогрейте и погрузите кисточку в горячую жидкость на пару минут / Фото: r.mt.ru

Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и очистите стеклопакеты / Фото: domovei.com