Пуф с секретом: практичная переделка выдвижного ящика от старого комода

Старые предметы мебели стали настолько популярны в среде изобретательных мастеров, что в ход идут не только шкафы и стулья, хранящиеся в гаражах и сараях. Одинокий выдвижной ящик, выставленный у мусорного бака, может вдохновить на создание оригинальных и нужных в хозяйстве вещей. И самое приятное, что довольно впечатляющие модели получаются не только у профессионалов, дилетанты тоже прекрасно справляются с задачей трансформации.
Не стоит выбрасывать ящики от ненужной мебели, ведь их можно превратить в весьма полезные вещи. | Фото: youtube.com.
Если есть непреодолимое желание и элементарные навыки владения простейшим инструментом, необязательно тратиться на покупку некоторых предметов мебели. Их запросто можно сделать самим, даже если в доме завалялся лишь одинокий выдвижной ящик от комода или любой другой корпусной мебели. К примеру, из него можно сделать мягкий пуфик для ног, который хоть и не является предметом первой необходимости, но обеспечить комфорт точно сможет. А если еще и предусмотреть скрытую систему хранения внутри него, то можно обзавестись еще и собственным тайником.
Понадобится вдохновение и минимальный набор материалов/инструментов, чтобы превратить выдвижной ящик в пуфик.
Для этой переделки понадобится:
♦ выдвижной ящик от любой мебели, главное, чтобы он был еще крепким;
♦ отрезок фанеры, мебельного щита или плиты ДСП/ОСБ и т. д.;
♦ если предусмотрены крашенные детали, то нужна краска выбранного оттенка и лак;
♦ поролон;
♦ плотная ткань, клей, джутовая веревка, пуговицы;
♦ петли, крепежные элементы, старый ремень;
♦ мебельные колесики или ножки (зависит от того, какую модель выберите);
♦ набор инструментов включая: дрель, пилу, валик, кисточку, отвертку, мебельный степлер и др.
На начальном этапе требуется избавиться от ненужных деталей и зашпаклевать любые повреждения.
Когда вышеперечисленные материалы и инструменты собраны можно приступать к подготовке самого ящика. Вначале снимается фурнитура, направляющие и другие детали. После этого все поверхности, которые будут окрашены нужно зашкурить, а неровности в виде сколов, отверстий и любых других повреждений следует зашпаклевать.
Если стороны пуфа не планируете обивать тканью, то их нужно вскрыть краской.
После высыхания материала подготовленные поверхности слегка зачищаются (мелкозернистой наждачной бумагой/бафом), обеспыливаются чуть влажной салфеткой и окрашиваются выбранным цветом. В том случае, если боковые стороны пуфа планируете обивать тканью – этот этап можно пропустить, но при этом требуется снять фасадную накладку (если она имеет большие размеры нежели стороны ящика).
Для усиления конструкции пуфа нужно вырезать две детали по размеру дна и крышки. | Фото: stroy-podskazka.ru.
На дне пуфа закрепить ножки или мебельные ролики.
Для удобства пользованием пуфом нужно закрепить мебельные колесики или ножки, все зависит от вашего желания. Эти детали можно закреплять на дне ящика, захватывая углы, но авторы Novate.ru, все-таки рекомендуют усилить конструкцию, используя дополнительную деталь из толстой фанеры, мебельного щита или плиты ДСП, вырезанной по размеру дна ящика. И уже на ней закрепить ножки/мебельные колесики.
Перегородка внутри ящика сделает конструкцию более надежной. | Фото: taunt-2007.livejournal.com.
Совет: Если планируете делать внутри пуфа систему хранения, а не просто заполнить ящик мягкой подушкой, то лучше его разделить его пополам с помощью отрезка доски/фанеры. Мало того, что вещи будут в порядке, так еще конструкция получится более крепкой, ведь нельзя исключать возможности, что кто-то захочет присесть на него, а детишки и вовсе попрыгать.
Для обивки лучше выбирать плотную ткань. | Фото: easyladys.com.
Для боковых частей подойдет поролон толщиной 2-3 мм.
Если решите делать пуф с тканевой обивкой, то для боковых стенок стоит выбирать плотный материал, а верхнюю часть можно делать даже атласной, но стоит учитывать, что на ней остаются затяжки. Прежде чем закреплять ткань, вырезанную по размеру с припусками на швы, каркас стоит обтянуть поролоном. Для боковых стенок можно использовать материал толщиной 2-3 мм.
Поролон для сиденья нужно приклеить на деревянную основу.
Сиденье лучше делать в технике капитоне.
Крышку, которая выступает в роли сиденья, нужно делать более фактурной и толстой, поэтому поролон должен быть не тоньше 10 см. Как правило, такие детали обивают тканью, используя технику каретной стяжки (капитоне). Для того чтобы поролон не двигался на деревянной детали, его закрепляют с помощью клея ПВА. После высыхания клея можно приступать к закреплению обивочной ткани, используя джутовую веревку и пуговицы. Но перед этим, в зависимости от того, какой фактуры должна получится крышка на деревянной крышке с помощью электродрели нужно сделать отверстия в шахматном порядке.
Внутреннюю часть крышки также стоит привести в порядок.
Остатки ткани подворачиваются на обратную сторону крышки и закрепляются с помощью мебельного степлера. Чтобы тыльная сторона имела эстетичный вид, поверх подворота следует закрепить отрез ткани, используя горячий клей.
Последние штрихи.
Остается лишь соединить каркас ящика и крышку, используя петли, установить ручку (если выбрали вариант с колесиками). А затем можно наслаждаться проделанной работой и с удовольствием заполнять свой тайник.
Вот такие пуфы могут получиться, если приложить совсем немного усилий.
Из чего только не делают пуфики и банкетки предприимчивые энтузиасты. Ящики (вплоть до овощных), коробки, пластиковые бутылки, старые шины, обрезанные бочки – все это становится неиссякаемым источником идей, с которыми мы также решили поделиться.
Еще один вариант переделки эффектного выдвижного ящика в пуф. | Фото: diyhomedecorideas.net.
Даже из овощных ящиков можно сделать оригинальные пуфы.
Процесс создания пуфика из старой покрышки. | Фото: podelki.org.
