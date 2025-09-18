Пуф с секретом: практичная переделка выдвижного ящика от старого комода

Не стоит выбрасывать ящики от ненужной мебели, ведь их можно превратить в весьма полезные вещи. | Фото: youtube.com.

Понадобится вдохновение и минимальный набор материалов/инструментов, чтобы превратить выдвижной ящик в пуфик.

На начальном этапе требуется избавиться от ненужных деталей и зашпаклевать любые повреждения.

Если стороны пуфа не планируете обивать тканью, то их нужно вскрыть краской.

Для усиления конструкции пуфа нужно вырезать две детали по размеру дна и крышки. | Фото: stroy-podskazka.ru.

На дне пуфа закрепить ножки или мебельные ролики.

Перегородка внутри ящика сделает конструкцию более надежной. | Фото: taunt-2007.livejournal.com.

Для обивки лучше выбирать плотную ткань. | Фото: easyladys.com.

Для боковых частей подойдет поролон толщиной 2-3 мм.

Поролон для сиденья нужно приклеить на деревянную основу.

Сиденье лучше делать в технике капитоне.

Внутреннюю часть крышки также стоит привести в порядок.

Последние штрихи.

Вот такие пуфы могут получиться, если приложить совсем немного усилий.

Еще один вариант переделки эффектного выдвижного ящика в пуф. | Фото: diyhomedecorideas.net.

Даже из овощных ящиков можно сделать оригинальные пуфы.

Процесс создания пуфика из старой покрышки. | Фото: podelki.org.