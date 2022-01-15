Пуританам вход воспрещён, или излюбленные места сластолюбцев Древнего мира

Перикл и его жена – гетера Аспасия. | Фото: lifo.gr.
В Древнем Риме и Древней Греции в обществе доминировали мужчины. Они управляли государством, устанавливали номы общественной морали. Сегодня многие обычаи и традиции того времени кажутся странными, а порой и откровенно шокирующими. В этом обзоре мы расскажем про особые места, которые были настоящей колыбелью сладострастия.
Вилла Юпитера (остров Капри, Италия)
Вилла Юпитера. Реконструкция К. Вейнхардта, 1900 г. | Фото: upload.wikimedia.org.
Бюст императора Тиберия в Лувре. | Фото: flickr.com.
На северо-востоке Капри, на вершине скалы с видом на море, находятся руины легендарного места. Простое упоминание о вилле Юпитера (Villa Jovis), доме императора Тиберия, вызывало румянец даже у самых свободномыслящих римлян. Из этого здания Тиберий управлял Римом более десяти лет. Оно стало символом затворничества этого человека и центром его интимных утех.
Спальни виллы были украшены самыми непристойными картинами и скульптурами, также в доме имелась библиотека с множеством рисунков. Императора развлекали группы «распутных» людей обоих полов, удовлетворяющих свою страсть. Местные жители открыто называли это место «Садом старого козла».
Руины виллы Юпитера. | Фото: flickr.com.
Многие из самых скандальных историй почти наверняка придумали позже. Сложно принять на веру, например, историю о Мессалине, жене императора Клавдия. Говорят, что она вела себя как женщина легкого поведения, совокупляясь со множеством мужчин на спор (по словам Плиния, до 25 человек за ночь). Множество подобных легенд «витает» вокруг виллы Юпитера и привлекает к ее руинам писателей, художников, туристов.
Бордель в Салониках (Греция)
В словаре древних греков много слов, эквивалентных русскому «любовь», а также несколько названий для женщин легкого поведения. С одной стороны были образованные куртизанки-гетеры, с другой – самые «низкие», которых презрительно называли «pornae». Они жили в публичных домах, часто на правах рабов.
В 1997 году в городе Салоники (Thessaloniki) археологи нашли развалины борделя II века до нашей эры. Он примыкал к общественной бане возле городского рынка. Это был очень хорошо оборудованный дом разврата. На его первом этаже располагалась столовая и путь наверх – в лабиринт крошечных комнат для утех.
Историкам достались многочисленные артефакты из этого места, например большой алебастровый фаллос в форме вазы, кувшин с фаллическим носиком. Эти предметы могут рассказать многое о повседневной интимной жизни древнего города.
Секретный кабинет (Неаполь, Италия)
Сексуальный мир прошлого имеет долгую историю с богатым наследием. И некоторые факты из прошлого могут удивить современных людей. Так, в Александрии на праздничных процессиях носили 50-метровый позолоченный фаллос со звездой на кончике. Подобное часто скрывалось, чтобы не разрушать сложившиеся убеждения о «классической» культуре древних. Период до ХХ века - время цензуры, когда факты умалчивались, а древности систематически уродовались, чтобы соответствовать нормам христианской морали.
Один из редакторов Аристофана пишет: «Я был очень внимателен в каждом выражении, которое могло привести к потрясению даже самого привередливого читателя». И даже Гиббон, известный тем, что писал «без купюр», самые непристойные факты об интимной жизни римлян выносил в сноски.
Но самый грандиозный случай цензуры древней культуры произошел при раскопках города Помпеи. Там нашли десятки каменных фаллосов, эротические мозаики, статуэтку сатира, совокупляющегося с козой. В печально известном городе, погибшем от извержения вулкана, даже нашли лупанарий (бордель).
Король Обеих Сицилий Франциск I посетил Помпеи в 1819 году вместе с женой и маленькой дочерью. Сразу после этого он приказал ввести цензуру относительно интимной жизни его прежних горожан. Все предметы сексуального характера скрыли от глаз в Секретном кабинете (Gabinetto Segreto) в Неаполе. Все «срамные» фрески в Помпеях скрыли за ширмами. Доступ к находкам был только у ученых и людей, которые могли подкупить охрану. Секретный кабинет открыли для публики лишь в 2000 году.
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