Как справиться с запотевшими окнами и избавиться от влажности в салоне автомобиля

Часто запотевающие окна могут стать настоящей проблемой при езде дождливой осенью или холодной зимой.
Проблема влажности в салоне становится особенно актуальной в холодное время года. Перепады температур, высокая влажность воздуха, попадание в салон снега и воды – все это является причиной запотевания окон, что в свою очередь оказывает серьёзное влияние на видимость. Часто запотевающие окна могут стать настоящей проблемой при езде дождливой осенью или снежной зимой. Как подготовить автомобиль к эксплуатации в холодное время года – читайте далее.
1. Проверка герметичности салона
Если резина на уплотнителе порвана, то его нужно заменить.
Готовясь к холодному времени года, нужно проверить состояние резиновых уплотнителей. Со временем резина имеет свойство пересыхать и уплотнитель теряет из-за этого свои свойства. Чтобы этого не случилось, можно приобрести специальную силиконовую смазку. Она защитит резину в холодное время года и поможет продлить срок службы уплотнителя. Если же резина на уплотнителе порвана, то его нужно заменить. Стоит также обратить внимание на состояние люка, если он есть.
2. Переход на резиновые коврики
Резиновые коврики удерживают влагу, не позволяя ей промачивать салонный пол.
Дождливой осенью и холодной зимой лучше пользоваться простыми резиновыми ковриками. Они удерживают влагу, не позволяя ей промачивать салонный пол, который потом довольно трудно сушить. Кроме того, ворсовые коврики плохо переносят влажность и уже после одного осенне-зимнего сезона могут прийти в негодность. Поэтому для зимы лучше приобрести отдельный комплект резиновых ковриков.
3. Нужно чистить подкапотное пространство
Опавшие листья могут попадать под капот и засорять вентиляционные отверстия, ухудшая обдув салона.
Опавшие листья могут попадать под капот и засорять вентиляционные отверстия, ухудшая обдув салона. При этом мусор собирает на себе влагу и может стать источником бактерий, которые при обдуве будут попадать в салон.
4. Удаление лишней влаги
После поездки обязательно нужно вытрусить коврики от остатков снега и слить с них образовавшиеся лужицы.
Чтобы атмосфера в салоне была уютной, а стекла не потели, нужно не допускать попадания лишней влаги. Перед тем как сесть в салон нужно очистить обувь от снега и грязи. Во время движения можно включить печку и подогрев сидений, чтобы просушить салон. Также отлично впитывают влагу старые газеты, которые можно скомкать и кинуть в ноги. После поездки обязательно нужно вытрусить коврики от остатков снега и слить с них образовавшиеся лужицы.
5. Обдув лобового стекла
Чтобы поскорее осушить лобовое стекло эффективно использовать обдув стекла.
Чтобы поскорее осушить лобовое стекло, эффективно использовать его обдув. При этом можно закрыть все дефлекторы, чтобы поток был сильнее. Но тут нужно понимать, что из-за перепада температур стекло может треснуть. Поэтому обдувом в сильный мороз нужно пользоваться аккуратно.
6. Замена салонного фильтра
Менять салонный фильтр нужно хотя бы раз в 20000 км.
Многие водители забывают про салонный фильтр, не меняя его годами. Однако забитый салонный фильтр сильно ухудшает вентиляцию салона. Кроме того, он является сборником бактерий и влаги. Старый фильтр может стать причиной неприятного запаха в салоне, аллергии и даже простудных заболеваний. Поэтому менять его нужно регулярно – хотя бы раз в 20000 км.
7. Обработка стекол специальными антизапотевающими спреями
Рынок антизапотевателей огромен.
Рынок антизапотевателей огромен. Различные спреи, салфетки, жидкости – все они создают на стекле невидимую пленку, из-за которой влага превращается в крупные капли и стекает по стеклу. Таким образом проблема запотевания решается довольно просто. Нужно всего лишь регулярно обрабатывать стекла вышеуказанными средствами.
8. Использование специального осушителя
Относительно недавно на рынке автокосметики появилась интересная вещица - подушка-осушитель.
Относительно недавно на рынке автокосметики появилась интересная вещица - подушка-осушитель. Она впитывает влагу из воздуха. Такая подушечка недорогая, занимает немного места. А после того, как она заполнится, ее можно просушить на обогревателе и продолжить использовать дальше. В общем, отличная вещь для езды в холодное время года.
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