Как справиться с запотевшими окнами и избавиться от влажности в салоне автомобиля

Часто запотевающие окна могут стать настоящей проблемой при езде дождливой осенью или холодной зимой.

1. Проверка герметичности салона

Если резина на уплотнителе порвана, то его нужно заменить.

2. Переход на резиновые коврики

Резиновые коврики удерживают влагу, не позволяя ей промачивать салонный пол.

3. Нужно чистить подкапотное пространство

Опавшие листья могут попадать под капот и засорять вентиляционные отверстия, ухудшая обдув салона.

4. Удаление лишней влаги

После поездки обязательно нужно вытрусить коврики от остатков снега и слить с них образовавшиеся лужицы.

5. Обдув лобового стекла

Чтобы поскорее осушить лобовое стекло эффективно использовать обдув стекла.

6. Замена салонного фильтра

Менять салонный фильтр нужно хотя бы раз в 20000 км.

7. Обработка стекол специальными антизапотевающими спреями

Рынок антизапотевателей огромен.

8. Использование специального осушителя

Относительно недавно на рынке автокосметики появилась интересная вещица - подушка-осушитель.