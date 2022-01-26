Приспособление для разметки торцов круглых труб

Разметка круглых труб будет отнимать меньше времени, если использовать вспомогательные приспособления.
Одно из таких приспособлений мы хотим рассмотреть в рамках данной статьи.
При помощи самодельного приспособления можно быстро и точно разметить торец круглой трубы, чтобы потом, ориентируясь на эти метки, прочертить продольные линии с двух сторон.
Для изготовления самодельного устройства потребуются следующие материалы:
- строительный уголок;
- металлическая полоса;
- круглая труба;
- резьбовая шпилька;
- обычная гайка;
- гайка-барашек.
Обратите внимание: данное устройство можно использовать для разметки как металлических, так и пластиковых труб, а также цилиндрических заготовок.
Жесткое крепление к рабочему столу или другой горизонтальной поверхности с помощью болтов или саморезов не требуется.
Своим личным опытом изготовления самодельного приспособления для разметки труб поделился с нами автор YouTube канала AX Creates.
Основные этапы работ
От металлической полосы (или из листового металла) отрезаем две заготовки одинаковой длины. Потом отрезаем кусок уголка. Привариваем к нему опорные «лапки».
Далее отрезаем кольцо от круглой стальной трубы и вырезаем в нем часть стенки на ширину уголка. Эту деталь привариваем к уголку, как показано на фото ниже.
По центру приваренной детали высверливаем отверстие под диаметр резьбовой шпильки, которая будет выступать в качестве прижима. Над отверстием нужно приварить направляющую гайку.
На следующем этапе вкручиваем в направляющую гайку резьбовую шпильку и накручиваем барашковую гайку. С торца уголка привариваем кусок металлической полосы.
Принцип работы самоделки
Устанавливаем приспособление на ровную поверхность. Внутрь уголка укладываем заготовку и прижимаем ее резьбовой шпилькой.
Маркером ставим две метки на торце трубы (снизу и сверху).
После этого останется только приложить к поставленным меткам что-нибудь ровное (угольник или кусок уголка) и прочертить линии.
Видео по теме
Подробно о том, как изготовить приспособление для разметки торцов круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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