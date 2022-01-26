Приспособление для разметки торцов круглых труб

Разметка круглых труб будет отнимать меньше времени, если использовать вспомогательные приспособления.

Одно из таких приспособлений мы хотим рассмотреть в рамках данной статьи.

При помощи самодельного приспособления можно быстро и точно разметить торец круглой трубы, чтобы потом, ориентируясь на эти метки, прочертить продольные линии с двух сторон.

Для изготовления самодельного устройства потребуются следующие материалы:

строительный уголок;

металлическая полоса;

круглая труба;

резьбовая шпилька;

обычная гайка;

гайка-барашек.

Обратите внимание: данное устройство можно использовать для разметки как металлических, так и пластиковых труб, а также цилиндрических заготовок.

Жесткое крепление к рабочему столу или другой горизонтальной поверхности с помощью болтов или саморезов не требуется.

Своим личным опытом изготовления самодельного приспособления для разметки труб поделился с нами автор YouTube канала AX Creates.

Основные этапы работ

От металлической полосы (или из листового металла) отрезаем две заготовки одинаковой длины. Потом отрезаем кусок уголка. Привариваем к нему опорные «лапки».

Далее отрезаем кольцо от круглой стальной трубы и вырезаем в нем часть стенки на ширину уголка. Эту деталь привариваем к уголку, как показано на фото ниже.

По центру приваренной детали высверливаем отверстие под диаметр резьбовой шпильки, которая будет выступать в качестве прижима. Над отверстием нужно приварить направляющую гайку.

На следующем этапе вкручиваем в направляющую гайку резьбовую шпильку и накручиваем барашковую гайку. С торца уголка привариваем кусок металлической полосы.

Принцип работы самоделки

Устанавливаем приспособление на ровную поверхность. Внутрь уголка укладываем заготовку и прижимаем ее резьбовой шпилькой.

Маркером ставим две метки на торце трубы (снизу и сверху).

После этого останется только приложить к поставленным меткам что-нибудь ровное (угольник или кусок уголка) и прочертить линии.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить приспособление для разметки торцов круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.