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Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Разметка круглых труб будет отнимать меньше времени, если использовать вспомогательные приспособления. 

Одно из таких приспособлений мы хотим рассмотреть в рамках данной статьи. 

При помощи самодельного приспособления можно быстро и точно разметить торец круглой трубы, чтобы потом, ориентируясь на эти метки, прочертить продольные линии с двух сторон. 

Для изготовления самодельного устройства потребуются следующие материалы:

  • строительный уголок;
  • металлическая полоса;
  • круглая труба;
  • резьбовая шпилька;
  • обычная гайка;
  • гайка-барашек.

Обратите внимание: данное устройство можно использовать для разметки как металлических, так и пластиковых труб, а также цилиндрических заготовок.

Жесткое крепление к рабочему столу или другой горизонтальной поверхности с помощью болтов или саморезов не требуется. 

Своим личным опытом изготовления самодельного приспособления для разметки труб поделился с нами автор YouTube канала AX Creates. 

Основные этапы работ

От металлической полосы (или из листового металла) отрезаем две заготовки одинаковой длины. Потом отрезаем кусок уголка. Привариваем к нему опорные «лапки». 

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых трубДалее отрезаем кольцо от круглой стальной трубы и вырезаем в нем часть стенки на ширину уголка.

Эту деталь привариваем к уголку, как показано на фото ниже. 

Приспособление для разметки торцов круглых труб

По центру приваренной детали высверливаем отверстие под диаметр резьбовой шпильки, которая будет выступать в качестве прижима. Над отверстием нужно приварить направляющую гайку. 

Приспособление для разметки торцов круглых труб

На следующем этапе вкручиваем в направляющую гайку резьбовую шпильку и накручиваем барашковую гайку. С торца уголка привариваем кусок металлической полосы. Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Принцип работы самоделки

Устанавливаем приспособление на ровную поверхность. Внутрь уголка укладываем заготовку и прижимаем ее резьбовой шпилькой. 

Маркером ставим две метки на торце трубы (снизу и сверху). Приспособление для разметки торцов круглых труб

Приспособление для разметки торцов круглых труб

После этого останется только приложить к поставленным меткам что-нибудь ровное (угольник или кусок уголка) и прочертить линии. 

Приспособление для разметки торцов круглых труб

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить приспособление для разметки торцов круглых труб, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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