Ловушка для мух своими руками. Самый простой вариант

Летом нам часто мешают отдыхать и работать мухи и комары, как на природе, так и дома. На природе эффективно бороться с ними весьма непросто. Зато в квартире или в доме, это уже наша территория, где не место всяким там насекомым. Но, видимо об этом они не знают и всячески пытаются проникнуть в наше жилище, досаждая нам своим присутствием. В этих условиях мы вынуждены защищаться – отпугивать мух и комаров или ловить их. Мы сегодня рассмотрим второй вариант и переловим всех мух в доме с помощью самодельной ловушки.

Ловушка для мух из пластиковой бутылки с бананом. Как сделать?

Этот вариант ловушки, наверное, самый простой. Но, для использования его в домашних условиях или на работе вполне подходящий. Со своей задачей такая ловушка справляется достаточно хорошо. Она и мух к себе притягивает и не даёт им ускользнуть, если они в неё попались.

Что понадобится?

Как вы уже поняли из подзаголовка – ничего сверхъестественного. Всего:

пластиковая бутылка нож банан (или любые другие подгнившие фрукты)

Как сделать ловушку?

Здесь тоже всё предельно просто. На рисунке всё ясно и понятно нарисовано. Хотя, всё равно, давайте ещё раз объясню на словах.

Берём пластиковую бутылку (лучше 1,5 или 2-х литровую), разрезаем её пополам чуть повыше середины.

Как работает ловушка?

На дно бутылки кладём несколько кусочков спелых бананов (или других сладких подгнивших фруктов), и вставляем верхнюю часть бутылки в нижнюю — горлышком вниз. Наша ловушка готова к работе. Ставим её там, где летают мухи, и ждём пока они попадутся в наш капкан.

Муху притягивает сладкий банан своим запахом, она забирается внутрь бутылки через узкое горлышко, и наружу уже выбраться не может. Вот и весь механизм работы такой ловушки. Как говорится, просто и эффективно!

Если сомневаетесь в эффективности такой ловушки, посмотрите вот это видео, сколько мух удалось с её помощью переловить.

P.S. Расскажите своим друзьям как из обыкновенной пластиковой бутылки и банана можно сделать эффективную ловушку для мух. Поделитесь, пожалуйста, с ними постом в социальных сетях. Буду Вам очень признателен за это.