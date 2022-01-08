Как приготовить молочный коктейль, «тот самый» из далекого детства

Как приготовить молочный коктейль.
Пожалуй, каждый, чье детство пришлось на советскую эпоху, вспомнит вкус молочного коктейля, который готовили в гастрономах или магазинах «Соки-воды». Сладкий, густой, с пузырьками… Вкус этого лакомства запомнился на долгие годы. Многие согласятся, что сегодняшние коктейли немного отличаются от прежних. Тем не менее, можно приготовить «тот самый» молочный коктейль в домашних условиях, если знать как.
Как приготовить молочный коктейль.
В ожидании своей порции молочного коктейля в гастрономах выстраивались целые очереди. Стальной 3-рожковый миксер нещадно гудел, после чего получался вкусный тягучий напиток.
Как приготовить молочный коктейль.
Секрета в приготовлении молочного коктейля нет. Казалось бы, все довольно ясно: молоко, мороженое и сироп. Взбиваете до густой пены и наслаждаетесь. Однако есть одна маленькая хитрость, без которой напиток просто не получится. Необходимо охладить молоко в морозилке. И не просто охладить, а дождаться, чтобы внутри него образовались кристаллы льда. Только тогда у вас получится коктейль с тем самым вкусом, который запомнился с детства.http://vs-t.ru/kak-prigotovit-molochnyj-koktejl-tot-samyj-iz-dalekogo-detstva
Как приготовить молочный коктейль.
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