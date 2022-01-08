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Как приготовить молочный коктейль, «тот самый» из далекого детства


Как приготовить молочный коктейль.

Как приготовить молочный коктейль.

Пожалуй, каждый, чье детство пришлось на советскую эпоху, вспомнит вкус молочного коктейля, который готовили в гастрономах или магазинах «Соки-воды». Сладкий, густой, с пузырьками… Вкус этого лакомства запомнился на долгие годы. Многие согласятся, что сегодняшние коктейли немного отличаются от прежних. Тем не менее, можно приготовить «тот самый» молочный коктейль в домашних условиях, если знать как.

Как приготовить молочный коктейль.

Как приготовить молочный коктейль.

 

В ожидании своей порции молочного коктейля в гастрономах выстраивались целые очереди. Стальной 3-рожковый миксер нещадно гудел, после чего получался вкусный тягучий напиток.
Как приготовить молочный коктейль.

Как приготовить молочный коктейль.

 

Секрета в приготовлении молочного коктейля нет. Казалось бы, все довольно ясно: молоко, мороженое и сироп. Взбиваете до густой пены и наслаждаетесь. Однако есть одна маленькая хитрость, без которой напиток просто не получится. Необходимо охладить молоко в морозилке. И не просто охладить, а дождаться, чтобы внутри него образовались кристаллы льда. Только тогда у вас получится коктейль с тем самым вкусом, который запомнился с детства.http://vs-t.ru/kak-prigotovit-molochnyj-koktejl-tot-samyj-iz-dalekogo-detstva
Как приготовить молочный коктейль.

Как приготовить молочный коктейль.

 

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Как приготовить молочный коктейль, «тот самый» из далекого детства

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Как приготовить молочный коктейль, «тот самый» из далекого детстваПодписаться на мой Instagram
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