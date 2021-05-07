С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Полки для цветов своими руками

Полки для цветов своими руками

Красивым оформлением помещения всегда являлись зелёные насаждения. 

Комнатные цветы украшают интерьер, радуют взор, насыщают помещение кислородом. Цветоводы обожают постоянно пополнять цветочный фонд.

Но наступает время, место на подоконнике и столе полностью заполняется и возникает необходимость в новых площадях.

Полки для цветов своими руками

Многообразие полок, устанавливаемых на полу и вешающихся на стены, поможет решить проблему с размещением цветов.

Полки для цветов своими руками

Оригинальный дизайн полок придаст помещению экстравагантности и колорита.

Полки для цветов своими руками
Полки для цветов своими руками
Полки для цветов своими руками

Версии размещения полок

Конструкции полок могут быть одиночными или двух и трёх ярусными: всё зависит от числа цветочных горшков.

Полки для цветов своими руками

По назначению полки подразделяют на:

подоконные; прямые и под углом для установки на полу; прямые и под углом, вешающиеся на стены; для балконов и лоджий.

Полки для цветов своими руками

Изготовленные полки для цветов своими руками, дают возможность поместить их в удобное и свободное место.

Полки для цветов своими руками

Кроме стен и пола в помещении, их можно повесить на окно, разместить на балконе, определить во дворе.

Полки для цветов своими руками

Конструктивные особенности

Несложные в изготовлении, с причудливыми формами, самыми популярными являются висящие полки для цветов изготовленные своими руками. В висящем варианте можно изобрести какой угодно дизайн и модель.

Полки для цветов своими руками

Например: полку можно выполнить, придав ей вид деревца или веточки.

Полки для цветов своими руками

Такое изобретение можно поместить туда, где оно не займёт много места и гармонично впишется в интерьер.

Полки для цветов своими руками

В интернете опубликовано огромное количество моделей полок, но перед тем, как начать мастерить полочку, надо определить её надобность.

Полки для цветов своими руками

Как оценить полку

Чтобы сориентироваться, что конкретно нужно мастерить, надо придерживаться некоторых советов:

определить какое количество горшков надо разместить на поверхности; какие будут растения; место, где будет установлена полка; фантазия хозяина.

Полки для цветов своими руками

Выбор материала

При изготовлении полок для цветов своими руками используют следующие материалы:

металл; пластмасса; пиломатериал; стекло; фанера; ДСП; МДФ; составной метод.

Полки для цветов своими руками

Достоинства изготовления полок своими руками

Главное достоинство, что изготавливая полку самостоятельно, её стоимость будет значительно меньше, чем купить в магазине.

Полки для цветов своими руками

Выбор полок в магазинах очень скуден, да и качеством они не блещут.

Полки для цветов своими руками

В основном все полки однотипные, которые можно встретить почти в каждой квартире. Может случиться и так, что полки не будут гармонировать с интерьером. Возможно не впишутся в параметры квартиры.

Полки для цветов своими руками

Изготавливая полки для цветов, появляется вероятность самостоятельного выбора:

материала; размера; цветов и оттенков; конструкционного решения; выбора места.

Полки для цветов своими руками

Оригинальные и необычные полки будут только у вас на зависть друзьям и соседям.

Полки для цветов своими руками

Изготавливая напольный стеллаж для цветов, предоставлена возможность просчитать варианты её расположения на имеющейся свободной площади. Изготовить и установить так, чтобы он не препятствовал на пути, и его не нужно обходить.

Полки для цветов своими руками

Можно изготовить телескопическое или устройство на колёсиках, которое при необходимости можно перекатить в другое место.

Полки для цветов своими руками

Поэтапное изготовление

Первое, что нужно сделать - начертить эскиз будущей полки, купить сырьё и подготовить инструмент.

Полки для цветов своими руками

Изготовление деталей

Длину полок надо готовить, учитывая свободный проём, где будет стоять стеллаж. Ширина зависит от размера горшков. Высота зависит от вкуса хозяина.

Полки для цветов своими руками

Подготовка отверстий

В каждой полочке высверливаем по краям отверстие дрелью с толстым сверлом. Отверстия должны располагаться параллельно между собой. Отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него свободно могла войти толстая верёвка.

Полки для цветов своими руками

Протягиваем веревку

Сквозь все отверстия протягиваем верёвку и под изделием вяжем крепкий надёжный узел. Вверху из верёвки делаем петлю, чтобы в дальнейшем её можно было подвесить.

Полки для цветов своими руками

Монтаж конструкции

После выполнения основных этапов, можно приниматься за установку полки.

Полки для цветов своими руками

На стене, аккуратно карандашом, размечаем метки для отверстий. Высверливаем их и монтируем крепёж.

Полки для цветов своими руками

Устойчиво закрепляем полку на крепеж. Выставляем вазоны с цветами.

Полки для цветов своими руками

Угловая этажерка

Для экономии места в квартире, можно изготовить угловую этажерку из пиломатериала. На такой этажерке можно содержать любые растения. Процедура подготовки деталей идентичная обычной полки. Единственная разница в том, что торцы у полок спиливаются под углом.

Полки для цветов своими руками

Этапы сборки включают:

детали верхней секции промазываем столярным клеем, соединяем между собой под углом 90 градусов; также собираем среднюю и нижнюю секцию; после полного застывания клеевого слоя, промазываем заготовки грунтовкой; просверливаем отверстия под крепёж; монтируем крепеж; устанавливаем этажерку и закрепляем её.

Полки для цветов своими руками

Нюансы изготовления полок

Мастерить полки для цветов несложно. Но это, когда речь идёт о простых изделиях.

Полки для цветов своими руками

Многие изготавливают сложные изделия, когда полочки крепятся по конкретной схеме.

Полки для цветов своими руками

Необходимо с особым вниманием выбирать материал:

принимать во внимание климатические условия, где будет стоять стеллаж; вес горшков с растительностью; влагосодержание в воздухе.

Полки для цветов своими руками

Чтобы осознать какой сложности можно изготовить полочку, нужно исходить из умения обращаться с инструментом и владения навыками в столярном деле. От всех этих показателей будет зависеть качество изделия.

Полки для цветов своими руками

Заключительная фаза - оформление

Изготавливая полки, можно изобрести собственноличный дизайн. Выбрав грамотно материал и затратив немного личного времени, может получится непревзойдённый экземпляр.

Полки для цветов своими руками

Полочка, выполненная из пластика, может быть разной цветовой гаммы. Для экстравагантности дизайна, её можно декорировать направляющими.

Полки для цветов своими руками

Деревянную полочку покрыть лаком с блестками, который придаст глянец и лоск изделию.

Полки для цветов своими руками

Полочки из стекла можно украсить узорами из металлических элементов.

Полки для цветов своими руками

Не бойтесь фантазировать и воплощать свои фантазии в жизнь. Изобретайте оригинальные и необычные конструкции и улучшайте имеющиеся навыки.

Полки для цветов своими руками

Только вещи, изготовленные своими руками, украшают дом и радуют глаз.

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх