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Чего нельзя делать в Марокко

Они не выбрасывают хлеб и не выливают горячую воду в раковину. Что еще марокканцы не делают сами и другим не советуют? 10 секретов «апельсинового королевства».

Каждая страна в мире уникальна и по-своему неповторима. Незнание местных законов и обычаев может повлечь за собой вполне реальные проблемы с органами правопорядка. В лучшем случае в вашу сторону понимающе пожмут плечами: мол, чего с них взять? Иностранцы же! Так что ознакомьтесь с десятью «нельзя» в Королевстве Марокко, чтобы ваше пребывание там было приятным, а местным жителям вы запомнились воспитанным человеком.

Чего нельзя делать в Марокко

Выбрасывать хлеб


Чего нельзя делать в Марокко

Марокканцы употребляют много хлеба, покупая его один или даже два раза в день, чтобы к столу он всегда был свежим. Часто хозяйки выпекают хлеб самостоятельно. И во всех семьях — независимо от статуса и материального положения — уважительно относятся к хлебу, поэтому остатки несъеденного собирают отдельно от прочих отходов. Как правило, они идут на корм скоту, а если в семье нет хозяйства, то старый хлеб сдают и получают взамен, например, немного моющих средств для дома на розлив. В крайнем случае хлеб в отдельном пакете оставляют возле мусорных баков.

Выливать горячую воду в раковину


Чего нельзя делать в Марокко

От прозаического до мистического — один шаг.
Так, этот интересный запрет никак не связан с конструкцией труб или техническими моментами. Просто среди населения страны сильны верования в духов, джиннов и прочих неземных сущностей. И бытует мнение, что, вылив горячую воду в раковину, вы рассердите духов, живущих в сточных трубах. Поэтому, сливая кипяток, необходимо хотя бы просто открыть кран с холодной водой.

Строго соблюдать правила дорожного движения


Чего нельзя делать в Марокко

Движение в Марокко крайне оживленное, а дороги переполнены машинами, грузовиками, такси и многочисленными скутерами. На перекрестках светофоры расположены не во всех направлениях. Ситуация осложняется пешеходами, которые чувствуют себя настолько расслабленно, что переходят дорогу в любом месте и в любое время. Как говорят сами местные водители, чтобы управлять автомобилем в Марокко, необходимо влиться в этот движущийся хаос. Если вы взяли машину напрокат, то постарайтесь отбросить педантичность, будьте предельно внимательными и прочувствуйте ритм марокканской дороги, чтобы войти в общий поток и избежать аварий.

Заходить в мечети


Чего нельзя делать в Марокко

Мечети в Марокко — своего рода произведение искусства: их внешняя монументальность и строгость линий сочетаются с роскошным оформлением внутри. Однако полюбоваться интерьером марокканских мечетей в абсолютном большинстве случаев вам не удастся. Почти все они закрыты для посещения немусульманами. Исключение — мечеть Хасана II в Касабланке, крупнейшая в Марокко и высочайшая религиозная постройка во всем мире). Ее можно посетить во время, свободное от молитв, предварительно уплатив за вход, а также следуя ряду простых правил. Необходимо разуться у порога, ноги и руки не должны быть оголены, а у женщин вдобавок обязательно должна быть покрыта голова. Вести себя следует тихо и уважительно.

Фотографировать людей без их согласия


Чего нельзя делать в Марокко

Обычных жителей «апельсинового королевства» не обрадует перспектива попасть в объективы туристических фотокамер. Хотя иногда после вежливой просьбы они могут согласиться на снимок. Будьте готовы и к тому, что в оживленных туристических местах всевозможные заклинатели змей, уличные артисты, водоносы и прочие яркие персонажи, наоборот, с удовольствием попозируют — за деньги. Договоритесь о сумме заранее. Категорически не рекомендуется снимать полицейских, а делать снимки резиденций короля и вовсе запрещено.

Отказываться от угощений


Чего нельзя делать в Марокко

Марокканцы очень гостеприимны и хлебосольны. Напоить вас традиционным мятным чаем будут пытаться даже продавцы на рынках. А уж если вы попали в марокканский дом, то голодными точно не уйдете. На стол принято ставить все, что имеется. Только из напитков, как правило, вам принесут чай, кофе, молоко и свежевыжатые соки. Даже если вы недавно ели, будьте вежливы: присядьте за стол и символически разделите трапезу с хозяевами.

Не давать чаевых


Чего нельзя делать в Марокко

Практика чаевых в Марокко настолько повсеместна, что буквально на каждом шагу положено оставлять монетку. Небольшие суммы принято давать официантам, парковщикам, носильщикам и даже парикмахерам. Учтите также, что, показав вам дорогу или оказав другую незначительную услугу, от вас могут ожидать денежного вознаграждения и иногда даже настоятельно его требовать. Вы — путешественник и, к сожалению, в глазах многих — источник дохода. Так что будьте собранными и избегайте навязанной, порой совершенно бесполезной помощи.\

Делать покупки, не поторговавшись


Чего нельзя делать в Марокко

Этот запрет — скорее напоминание о том, что Марокко — все же восточная страна, где рынок — одно из основных мест, где вы можете в полной мере ощутить колорит края и пообщаться с местными торговцами. Посетить рынок (по-арабски — «сук») и не торговаться — означает лишить себя множества эмоций и впечатлений, не говоря уже о том, что вы переплатите за товар чуть ли не вдвое. Поверьте, торговаться непременно стоит.

Вывозить местные деньги из страны


Чего нельзя делать в Марокко

Согласно марокканским законам вывозить дирхамы, являющиеся государственной денежной единицей, из страны запрещено. Конечно, если вы возьмете с собой всего одну купюру на память об отдыхе в солнечном королевстве, то ничего страшного не случится. Но при попытке пересечь границу с крупной суммой в национальной валюте неприятности во время проверки в аэропорту вам обеспечены.

Отзываться плохо о короле или королевской семье


Чего нельзя делать в Марокко

Марокканцы почитают и, можно сказать, любят своего правителя, ведь при нем в государстве произошли значительные сдвиги к лучшему почти во всех сферах жизни. Невозможно не заметить портреты короля Мухаммеда VI на всех предприятиях, в офисах, магазинах, кафе. Даже хозяева самых маленьких лавочек не упускают возможности высказать почтение монарху, поместив хотя бы небольшой его портрет на самое видное место в своем заведении. Так что неосторожность в высказываниях в адрес короля или членов его семьи хоть и не повлечет за собой ареста или серьезных разбирательств, но даст вам прочувствовать на себе весь праведный гнев марокканцев.

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