6 рекомендаций по расстановке мебели в гостиной

То, как воспринимается, домашний интерьер, во многом определяется самыми крупными его элементами — предметами мебели.
Создавая проект будущего интерьера гостиной, заранее продумайте не только стиль и цветовую гамму комнаты, но и размеры и форму мебели, которую вы планируете там поставить. Пространство должно быть удобным и функциональным, поэтому при расстановке мебели в гостиной надо учитывать некоторые нюансы.
О них и пойдет речь.
О том, как правильно расставить мебель в гостиной и о самых частых ошибках в расстановке рассказал арт-директор дизайн-студии «Точка дизайна» Степан Бугаев.
Совет 1Первая распространенная ошибка — когда мебель размещается по периметру гостиной. В итоге мы получаем «армейскую» картинку — вдоль стен стройными рядами вытягиваются шкафы-генералы, диваны-майоры и столы-капитаны. Четкий порядок может быть эффективен на работе, но не доима, где хочется отдохнуть.
Конечно, беспрестанно переставлять крупную мебель по комнате или заполнять ею свободные пространства — выход сомнительный. Лучше заранее разработать целостную концепцию интерьера.
И нельзя прикручивать мебель к стенам или полу, если вы еще не нашли ей место.
Совет 2Владельцам жилья с просторными помещениями, своими размерами напоминающими дворцовые залы, приходится преодолевать множество стереотипов. Считается, например, что центр гостиной должен быть свободным. Конечно, если вы любите организовывать дома танцевальные вечеринки или домашние спектакли и концерты, такое решение будет оптимальным. Если же говорить о жизни, то без заполненного центра комнаты большого размера выглядят пустынно. Мебель надо спроектировать в единый ансамбль, а в центре пусть будет реализована основная идея гостиной.
Совет 3Хозяева маленьких квартир, наоборот, часто пытаются расположить в центре гостиной несколько предметов мебели или хотя бы один миленький чайный столик. Но не стоит визуально перегружать какую-либо одну область гостиной.
Также не стоит располагать крупные массивные предметы непосредственно над небольшой мебелью: это будет зрительно уменьшать пространство.Эксперты высчитали, что проходы между мебелью и стеной в идеале претендуют на 60 см от ваших квадратных метров.
