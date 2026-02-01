6 рекомендаций по расстановке мебели в гостиной

То, как воспринимается, домашний интерьер, во многом определяется самыми крупными его элементами — предметами мебели.



Создавая проект будущего интерьера гостиной, заранее продумайте не только стиль и цветовую гамму комнаты, но и размеры и форму мебели, которую вы планируете там поставить. Пространство должно быть удобным и функциональным, поэтому при расстановке мебели в гостиной надо учитывать некоторые нюансы.

О них и пойдет речь.О том, как правильно расставить мебель в гостиной и о самых частых ошибках в расстановке рассказал арт-директор дизайн-студии «Точка дизайна» Степан Бугаев.Первая распространенная ошибка — когда мебель размещается по периметру гостиной. В итоге мы получаем «армейскую» картинку — вдоль стен стройными рядами вытягиваются шкафы-генералы, диваны-майоры и столы-капитаны. Четкий порядок может быть эффективен на работе, но не доима, где хочется отдохнуть.Конечно, беспрестанно переставлять крупную мебель по комнате или заполнять ею свободные пространства — выход сомнительный. Лучше заранее разработать целостную концепцию интерьера.И нельзя прикручивать мебель к стенам или полу, если вы еще не нашли ей место.Владельцам жилья с просторными помещениями, своими размерами напоминающими дворцовые залы, приходится преодолевать множество стереотипов. Считается, например, что центр гостиной должен быть свободным. Конечно, если вы любите организовывать дома танцевальные вечеринки или домашние спектакли и концерты, такое решение будет оптимальным. Если же говорить о жизни, то без заполненного центра комнаты большого размера выглядят пустынно. Мебель надо спроектировать в единый ансамбль, а в центре пусть будет реализована основная идея гостиной.Так, для душевного общения с родными и друзьями подойдет крупный прямоугольный диван, низкий стол круглой формы и глубокие кресла в стиле 60-х годов.Хозяева маленьких квартир, наоборот, часто пытаются расположить в центре гостиной несколько предметов мебели или хотя бы один миленький чайный столик. Но не стоит визуально перегружать какую-либо одну область гостиной.Также не стоит располагать крупные массивные предметы непосредственно над небольшой мебелью: это будет зрительно уменьшать пространство.Эксперты высчитали, что проходы между мебелью и стеной в идеале претендуют на 60 см от ваших квадратных метров.Полупрозрачный тюль в комнате с окнами на юг не сможет спасти мебель от существенной потери цвета. В такой ситуации имеет смысл остановить свой выбор на темных оттенках или приобрести шторы из плотной ткани. Для затененных участков гостиной, напротив, нужно организовать точечное освещение с помощью ярких светильников.Несколько слов о декоре помещений. Изобилие декоративных подушек, вереницы ангелоподобных фигурок, сотни фотографий — все это встречается часто, но на пользу интерьеру не идет. Отсекайте все лишнее. Несколько картин, высокий дизайнерский светильник, небольшой книжный шкаф — и основа правильного интерьера готова.Телевизор лучше расположить напротив дивана, а не в углу, как делают многие. Также не стоит вешать его близко к окну, иначе блики вам гарантированы. Подбирайте телевизор в соответствии с габаритами комнаты: большой экран будет странно смотреться в маленьком помещении, а уж о здоровье глаз и говорить нечего. Чем больше диагональ ТВ, тем дальше от него вам придется садиться.