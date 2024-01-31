Какие «развивалки» для детей были в СССР и какую пользу они приносили

Сегодня развивающие игрушки очень востребованы. Многие родители стремятся оказать влияние на технические, творческие и инженерные навыки своих малышей. И это очень хорошо! В СССР тоже выпускали такие игрушки. Конечно, они были менее сложными и дорогими, но со своей задачей справлялись прекрасно. Что-то можно было без проблем приобрести в магазинах, а какие-то игрушки приходилось доставать «по блату».
Программируемые игрушки
Программируемый луноход «Электроника». /Фото: memolist.ru
Самой популярной игрушкой такого типа был луноход «Электроника». Этот компактный вездеход работал на батарейках, а управление осуществлялось не при помощи проводов или радио, а через встроенный программируемый пульт. Луноход был способен передвигаться вперед и назад. Он поворачивал на нужный угол, и, красиво мигая лампочкой-маячком и издавая забавные звуки, запускал диск-снаряд. Память игрушки имела шестнадцать действий.
Такой луноход был не всем по карману, да и достать ее было непросто. Очень популярны были соревнования, во время которых вездеходы должны были пройти определенный путь из одной точки в другую на скорость или преодолеть полосу препятствий. Выпускались луноходы, у которых не было поворотников, фар и запускаемого диска. Но зато такие модели оснащались передним датчиком-парктроником: при нахождении на пути препятствия луноход выключал программу, что позволяло экономить батарейки.
Наборы для юных химиков и приборы для выжигания
В наборе «Юный химик» было все необходимое для опытов. /Фото: price-altai.ru
Поддерживать интерес к химии помогали наборы «Юный химик». Первый из них был выпущен в Латвии. В большой коробке будущий ученый мог найти все, что требовалось для проведения опытов. В наборе были: реактивы, реторта, прибор для нагревания, пробирки, лакмусовые бумажки, кислота, магний. Прилагалась подробная и интересная инструкция. Можно было даже приготовить домашние конфеты!
К игрушкам, которые знакомили с техникой безопасности можно отнести приборы для выжигания на дереве. Это было действительно интересно. Немало красивых картин создали школьники, впрочем, и взрослые с удовольствием проводили досуг таким образом. В школах выжиганию учили на уроках труда, а также существовали специальные кружки.
Нагревательный элемент мог иметь разную температуру. Если проволока была тонкая, то она нагревалась до 200 градусов. Если же предполагалась резьба по дереву, то проволока имела достаточную толщину и могла нагреться аж до 1000 градусов. Продавались приборы очень простой конструкции — «Узор -1», «Вязь», «Досуг», и назвать их безопасными сложно. Вряд ли современные родители разрешат своим чадам пользоваться такими выжигателями. В советское время к этому относились проще.
Электронные конструкторы и первые портативные электронные игры
Электронный конструктор «Экон-01» выпускался в Ленинграде. /Фото: i.pinimg.com
Для технического творчества школьников предлагался электронный конструктор «Экон-01», который в 1982 году начал выпускаться на Ленинградском опытном заводе при Научно-исследовательском институте «Электростандарт». Набор содержал необходимые изделия для сбора несложных работающих электронных устройств, причем пайка, провода и инструменты для сборки были не нужны. В набор входил буклет, содержащий тридцать схем и рисунков для сборки. Дети были в восторге от результатов: они могли почувствовать себя настоящими творцами.
Первые портативные электронные игры вызвали настоящий ажиотаж. В серии «Электроника» была представлена линейка компактных игровых устройств, оснащенных жидкокристаллическим экранчиком. Разные производители выпускали их с 1984 года, а торговая марка была общая — «Электроника».
Большое количество таких игр представляли собой аналоги, копии и вариации электронных игр Game&Watch (серия «Wide Screen»), которые выпускала компания Nintendo.
Самой любимой и популярной была игрушка, где волк из мультика «Ну погоди» ловил в корзину падающие яйца. Существовала легенда, что если набрать 1000 очков, то можно будет посмотреть на экране какой-то интересный мультфильм. Потому игроки не расставались с карманной игрушкой, набирая очки дома и даже в школе. Не стоит сравнивать такую игру с современными вариантами. Понятно, что она гораздо примитивнее, не имеет возможности перепрограммирования, выглядит скромно. Но сколько счастливых часов такое устройство принесло советским школьникам!
Металлические и деревянные конструкторы — от машинки до вертолета
Металлические и деревянные конструкторы позволяли собрать очень интересные модели.
Очень нравился советским детям так называемый «металлический» конструктор. Он прекрасно справлялся с задачей развития мелкой моторики: ведь приходилось закручивать немало мелких гаек. К тому же школьники могли развивать инженерное мышление. Ведь возможности конструктора были достаточно велики, и ничего не стоило отойти от предложенных инструкций по сборке и создать что-то свое, интересное, красивое. По техническому потенциалу конструктор был очень хорош. Если в наличии имелось несколько наборов, то конечный результат превосходил все ожидания: большие машины на резиновых колесиках, мощный подъемный кран, современный вертолет. В некоторых школах даже проводились уроки творчества,на которых дети работали с таким конструктором. Кстати, он был создан на 100% совместимым с аналогом из Германии («Construction»), потому количество возможных вариантов увеличивалось в разы за счет используемых шестеренок.
Был еще один отличный конструктор «Полет», который действительно открывал все возможности для полета фантазии и развития творческих способностей. Это был универсальный вариант, который нравился и мальчикам, и девочкам. Приложив немного труда, можно было из имеющихся деталек сделать самолет, автомобиль, дом или башню, кукольную мебель и так далее.
Советские дети не имели смартфонов и ноутбуков, зато они с удовольствием пользовались развивающими игрушками, созданными специально для раскрытия потенциала каждого ребенка.
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