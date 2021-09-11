Флешка, игровая консоль и посудомоечная машина: 12 советских гаджетов, о которых знали единицы

В Советском Союзе инженер был популярной и уважаемой профессией. Поэтому огромное количество ежегодно проектируемых в СССР устройств не представляется нам чем-нибудь удивительным. Однако мало кто знает, что среди множества известных приборов, таких как инженерный калькулятор или настенный радиоприемник, были спроектированы флешки, шахматный компьютер и даже антирадар для автомобилистов. Вашему вниманию 12 малоизвестных советских гаджетов.
Цветной видеопроектор «Аквилон»
Советский видеопроектор. /Фото: narod.ru
«Аквилон» был выпущен буквально в последние мгновения жизни Советского Союза – в 1991 году на базе МФТИ. В комплекте также было несколько различных по размеру экранов, причем выбор, какой именно из них окажется в определенном комплекте, зависел от особенностей дальнейшего использования конкретного устройства.
Серия «Аквилонов» была ограниченной, однако существовало сразу несколько его вариантов. Использовали советский видеопроектор преимущественно в школах и университетах, а также в лайнерах гражданской авиации. Был у прибора и существенный недостаток: процесс его настройки был весьма трудоемким.
«Электроника-5» - Леопольд
Детские наручные часы. /Фото: fishki.net
Детская серия наручных часов отличалась яркими цветами и изображением рядом с циферблатом главного героя популярной серии советских мультипликационных фильмов – кота Леопольда.
Однако рисунок любимого персонажа был не только средством привлечения к продукту детской аудитории. Леопольд имел занимательный апгрейд в виде специального индикатора, с помощью которого глаз кота мигал в такт секундам.
Посудомоечная машина «Страуме-2»
Советская настольная посудомойка. /Фото: back-in-ussr.com
В Советском Союзе также предпринимали попытки облегчить жизнь домохозяйкам. Так, в 1967 году в Латвийской ССР была выпущена первая посудомоечная машина «Страуме-2», произведенная на одноименном рижском заводе.
Советская «посудомойка» была настольной и могла вместить в себя одновременно следующий набор столовых приборов: двенадцать тарелок, четыре стакана, восемь ложек, четыре вилки и четыре ножа.
Ноутбук «Электроника МС 1504»
В СССР выпустили свой лэптоп. /Фото: pinterest.com
Следует уточнить, что в серию первый отечественный лэптоп пошел уже практически одновременно с развалом СССР - в 1991-1993 гг., однако проектировали его все же еще в Советском Союзе. Тогда же ноутбук оценили в 550 долларов США. Первоначальное название устройства – ПК-300.
Выпускали советский лэптоп на базе минского НПО «Интеграл» сразу в двух модификациях – дисплея без подсветки и с подсветкой. Расцветка самого экрана была черно-белой, однако представлялась возможность подключить и цветной монитор. Также устройство было оснащено встроенными часами реального времени.
Наручные часы с радио
Советские радиочасы. /Фото: pikabu.ru
Этот любопытный гаджет был разработан на базе рижского ПО «Радиотехника» в 1986 год. Устройство представляло собой наручные часы со встроенными радиоприемником. Также была рассчитана себестоимость этого продукта при пуске в серию (предполагаемое количество – 20 тысяч штук) – 3 рубля 50 копеек.
Всего было спроектировано три варианта необычного советского гаждета. Первые часы были электронными, вторые – электромеханическими кварцевыми. Третий же вариант принципиально отличался от своих предшественников – эта модификация предусматривала встроенный радиоприемник не в часы, а в брелок или кулон.
Планетоход «Электроника ИМ-11»
Детская игрушка-планетоход. /Фото: wikipedia.org
Детская игрушка с необычным названием «Планетоход» представляла собой шестиколесный танк, который мог двигаться по заранее заданной траектории: машина запоминала последовательность движений (максимальное число команд - 16) и выполнять их.
Кроме того, планетоход был оснащен командой сбрасывания пропеллера, имел задние огни и габариты. У игрушки был также предшественник – «Луноход», который отличался отсутствием пропеллера.
Шахматный компьютер «Электроника ИМ-01»
В СССР можно было поиграть в шахматы с компьютером. /Фото: back-in-ussr.com
Советский шахматный компьютер был спроектирован в 1986 году на базе ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана». Имел две модификации: «Электроника ИМ-01» и «Электроника ИМ-01Т».
Компьютер мог воспроизводить несколько уровней игры разной сложности, был оснащен режимом расстановки фигур и возможностью анализировать их позиции. Также машина обладала способностью решения шахматных задач в виде поставки мата сопернику за определенное количество ходов. Кроме того, модификация компьютера «Электроника ИМ-01Т» кроме режима игры «человек-компьютер» могла воспроизвести еще один – «компьютер-компьютер».
Комбинированная установка «Ленинград Т-3»
Послевоенная установка 3 в 1. /Фото: back-in-ussr.com
Даже лишения и тягости послевоенного восстановления СССР не могли остановить работу умов инженеров и проектировщиков. Так, в 1948 году в Ленинградском заводе имени Козицкого был выпущен весьма интересный гаджет – комбинированная установка 3 в 1.
Устройство представляло собой несколько громоздкую конструкцию массой 150 кг, которая вмещала три прибора одновременно – телевизор, радиоприемник и проигрыватель грампластинок. В свободную продажу установка «Ленинград Т-3» не поставлялась, а распространялась среди домов культуры крупных советских городов. Кроме того, ее преподносили в качестве награды заслуженным деятелям и отличившимся членам партии.
Магнитоплан ТП
Нереализованный проект магнитной железной дороги. /Фото: topast.ru
В Советском Союзе также планировали запустить собственные поезда на магнитной подушке. Еще в 1979 году в городе Раменское Московской области было построено тестовое железнодорожное магнитное полотно. А в 1980-е годы спроектировали пять экспериментальных опытных образцов вагонов к нему (ТП-01 – ТП-05).
Первая магнитная железная дорога планировалась для запуска в Армении, даже было начато ее строительство в 1987 году, закончить которое собирались в течение четырех лет. Однако реализации амбициозной разработки помешали вначале Спитакское землетрясение, а затем начавшаяся Карабахская война, и проект был законсервирован.
«Вектор-антирадар»
Советский антирадар. /Фото: narod.ru
Это устройство могло бы пользоваться большой популярностью у автомобилистов, однако так и не было выпущено в продажу, даже после успешных испытаний. «Вектор-антирадар» разработал в 1990 году Виталий Колесник на базе Серпуховского завода «Ратеп».
Гаджет представляет собой детекторный приемник (а по-простому – автомобильный антирадар), который «засекал» милицейский радар, находящийся в радиусе 750-800 метров и сигналом оповещал о своей «находке» водителя. Испытания «Вектора-антирадара» проводились с применением реального милицейского оборудования.
Приставка «Палестра-02»
Телевизионная приставка. /Фото: pikabu.ru
Первая советская игровая консоль «Палестра-02» промышленного производства была спроектирована во Львове на ЛПО имени В.И.Ленина в 1978 году. В устройство была встроена имитация четырех спортивных игр: волейбола, мини-футбола, сквоша и тенниса.
Кроме того, присутствовал также режим тренировки, который являлся единственным, где нельзя было играть по несколько человек. В каждой игре двигались разные игроки. Так, например, в волейболе это были вратарь и нападающий. Также во всех играх присутствовало ведение счета до пятнадцати очков.
Советский накопитель СМ5300.01
Флешка из СССР. /Фото: livejournal.com
Удивительно, но в СССР был даже собственный прототип современной флешки. Устройство СМ5300.01 было выпущено на базе болгарского «Завода запоминающих устройств» города Пловдив в 1983 году.
Эта «флешка» представляла собой накопитель на магнитных лентах. Информации на них, по современным меркам, можно было поместить совсем немного, но для 1980-х это был настоящий прорыв: по информации Novate.ru, в зависимости от типа записи на одну катушку вмещалось от 6 до 9 мегабайт.
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