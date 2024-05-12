Секрет бурного цветения петунии

Хотите, чтобы петуния росла и цвела «шариком»? Тогда следуйте несложным, но важным правилам ниже! Даже у начинающих садоводов получится вырастить пышный и яркий кустик! Достаточно лишь провести несколько простых манипуляций, и результат не заставит себя долго ждать.

Узнайте все секреты бурного цветения петунии в кашпо!







1-е правило: прищипка

2-е правило: кашпо

3-е правило: подкормка

По мере роста петунию нужно прищипывать (верхнюю точку роста). Тогда в рост пойдут боковые побеги. Через время их также нужно прищипнуть. Помните: петуния любит стрижку! Благодаря этим несложным манипуляциям петуния начнёт расти «шариком»! После каждой прищипки обязательно обработайте инструмент спиртом.Совет!Обязательно следите, чтобы петуния стояла на самом освещённом месте!Подберите достаточно вместительный горшок для петунии, чтобы ей не было тесно. 1 цветок достаточно высадить в кашпо 3,7 л.После того как петуния пересажена во вместительное кашпо, её сразу же нужно подкормить! Разведите 10 г кальциевой или аммиачная селитры в 10 л воды и пролейте. Эту подкормку нужно дать лишь один раз, чтобы растение пошло в рост. После этого перейдите на любое комплексное удобрение для цветов. Когда кустик начнёт цвести, начните давать по инструкции калийные подкормки.Следуйте этим несложным, но важным правилам, и тогда ваша петуния будет самой пышной и красивой! Нет ничего сложного в уходе. Главное — соблюдать правила прищипки, освещения и подкормки.