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Секрет бурного цветения петунии

Хотите, чтобы петуния росла и цвела «шариком»? Тогда следуйте несложным, но важным правилам ниже! Даже у начинающих садоводов получится вырастить пышный и яркий кустик! Достаточно лишь провести несколько простых манипуляций, и результат не заставит себя долго ждать.
Узнайте все секреты бурного цветения петунии в кашпо!


1-е правило: прищипка



По мере роста петунию нужно прищипывать (верхнюю точку роста). Тогда в рост пойдут боковые побеги. Через время их также нужно прищипнуть. Помните: петуния любит стрижку! Благодаря этим несложным манипуляциям петуния начнёт расти «шариком»! После каждой прищипки обязательно обработайте инструмент спиртом.

Совет!
Обязательно следите, чтобы петуния стояла на самом освещённом месте!


2-е правило: кашпо



Подберите достаточно вместительный горшок для петунии, чтобы ей не было тесно. 1 цветок достаточно высадить в кашпо 3,7 л.


3-е правило: подкормка



После того как петуния пересажена во вместительное кашпо, её сразу же нужно подкормить! Разведите 10 г кальциевой или аммиачная селитры в 10 л воды и пролейте. Эту подкормку нужно дать лишь один раз, чтобы растение пошло в рост. После этого перейдите на любое комплексное удобрение для цветов. Когда кустик начнёт цвести, начните давать по инструкции калийные подкормки.



Следуйте этим несложным, но важным правилам, и тогда ваша петуния будет самой пышной и красивой! Нет ничего сложного в уходе. Главное — соблюдать правила прищипки, освещения и подкормки.
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