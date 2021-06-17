10 биографических книг о кумирах XX века, которыми зачитываются люди разных возрастов

Жизнь знаменитостей всегда привлекает внимание. Как правило, у известных людей всегда есть множество поклонников, которым интересно знать не только о достижениях и победах, но ещё и о том, каким путём пришли кумиры к славе, как формировался их характер, какие трудности приходилось преодолевать звёздам на пути к вершине. Возможно, именно поэтому биографии знаменитых людей всегда пользуются спросом. В нашей сегодняшней подборке собраны интересные книги об известных личностях.
Ирина Роднина, «Слеза чемпионки»
Ирина Роднина, «Слеза чемпионки». / Фото: www.libcat.ru
Легендарная советская фигуристка рассказывает в своей книге не только о себе и своём пути в спорте. Ирина Роднина знакомит читателей с тем, что происходит вне ледовой арены, описывает отношения между спортсменами, тренерами и чиновниками. Некоторые оценки знаменитой фигуристки оказались достаточно резкими, но Ирина Роднина не старается спрятать действительность за красивой картинкой. В целом книга получилась эмоциональной и местами сумбурной, но от этого не менее увлекательной. В жизни олимпийской чемпионки было множество побед, но были ещё и поражения, разочарования и, конечно, слёзы.
Марсель Эдрих, «Загадочная Коко Шанель»
Марсель Эдрих, «Загадочная Коко Шанель». / Фото: www.ozon.ru
Марсель Эдрих долгие годы находился рядом с этой удивительной женщиной. И его книга описывает не столько жизнь модельера, сколько её личность. Коко Шанель словно сама ведёт диалог с читателями, делится своими победами, оставляет без ответа неудобные вопросы и слегка украшает события своей жизни. Автор словно рисует портрет своей героини её собственными слова. И всё же Коко Шанель будто сохраняет за собой право оставить за кадром всё то, что могло бы развенчать её статус легенды. Марсель Эдрих явно желал показать лишь лучшие качества Коко Шанель, сохраняя втайне всё то, что могло бы разочаровать поклонников знаменитой француженки.
Николай Кононов, «Код Дурова. Реальная история «ВКонтакте» и ее создателя»
Николай Кононов, «Код Дурова. Реальная история «ВКонтакте» и ее создателя». / Фото: www.brainjam.ru
Создатель одной из самых популярных среди молодёжи социальных сетей Павел Дуров никогда не стремился стать медийной личностью, а потому интервью с ним встречаются нечасто. Тем больший интерес вызывает книга о создателе сети «Вконтакте». Николаю Кононову удалось пообщаться с талантливым программистом, а его биография в результате получилась похожей на увлекательный роман.
Андрей Макаревич, «Сам овца»
Андрей Макаревич, «Сам овца». / Фото: www.aystatic.by
Можно критиковать автобиографический сборник Андрея Макаревича за нестройный стиль повествования или чрезмерную эмоциональность, но не оценить эту книгу попросту невозможно. Автобиография получилась подробной, яркой и очень искренней. На страницах книги «Сам овца» время словно оживает, а читатель вместе с автором идёт в детский сад, пытается выстроить отношения с отцом, а потом пишет свои первые песни и проводит подпольные концерты.
Андрей Шляхов, «Фаина Раневская. Любовь одинокой насмешницы»
Андрей Шляхов, «Фаина Раневская. Любовь одинокой насмешницы». / Фото: www.bookshop.ua
Книга Андрея Шляхова о жизненном пути и творчестве великой актрисы щедро приправлена высказываниями самой Фаины Раневской. Читатель словно погружается в мир актрисы, переживает и проживает вместе с ней значимые события, знакомится с её друзьями, выходит на театральную сцену, слышит бурные овации зрителей, а затем возвращается в пустую квартиру, где вместо телефона звонит будильник.
Ирвинг Стоун, «Жажда жизни»
Ирвинг Стоун, «Жажда жизни». / Фото: www.telegra.ph
Ирвинг Стоун показал целостность натуры Винсента Ван Гога – простого человека и гениального художника. Автор не пытался представить Ван Гога идеальным, напротив, Стоун нарисовал достоверный портрет своего героя, противоречивого, эгоистичного и талантливого, который прожил непростую жизнь. Биография художника получилась яркой и драматичной, как, впрочем, и сама жизнь великого художника.
Эльдар Рязанов, «Неподведённые итоги»
Эльдар Рязанов, «Неподведенные итоги». / Фото: www.niklibrary.ru
Автобиографическая книга знаменитого и любимого миллионами режиссёра увлекает с первых же страниц. У читателя создается впечатление неспешной беседы с самим Эльдаром Рязановым. Режиссёр с теплотой рассказывает о своих любимых актёрах, о том, как создавались любимые фильмы, о себе самом и о своих поисках, творческих метаниях и замечательных находках. Читателю предоставлено право помечтать вместе с автором, почувствовать его эмоции и погрустить над теми фильмами, которые так и не были сняты.
Олег Тиньков, «Я такой, как все»
Олег Тиньков, «Я такой, как все». / Фото: www.imsider.ru
Автобиография Олега Тинькова представляет несомненный интерес сама по себе. Предприниматель попытался показать, что он ничем не отличается от тысяч других людей, однако, кажется, достиг обратного эффекта. Путь паренька из простой шахтёрской семьи никогда не был устлан розами. Ему приходилось сталкиваться с нуждой, терять дорогих людей и, несмотря ни на что, идти к своей цели. Олег Тиньков не боится показать своё настоящее лицо, но ещё он не боится ответственности и считает, что никогда не поздно начать всё сначала, чтобы достичь успеха.
Майя Плисецкая, «Я, Майя Плисецкая»
Майя Плисецкая, «Я, Майя Плисецкая». / Фото: www.labirint.ru
В жизни великой балерины было много встреч и событий. И Майя Плисецкая в книге описывает свою жизнь в свойственной ей манере: слегка ироничной, а иногда даже язвительной. Майя Плисецкая не старается показаться идеальной, напротив, иногда она слишком честна в своих оценках и суждениях. Но уникальность её судьбы и величие таланта дают ей полное право говорить о том, о чём она считает нужным.
Юрий Никулин, «Почти серьезно»
Юрий Никулин, «Почти серьезно». / Фото: www.wcbook.ru
Великий артист, добрый клоун и удивительный человек Юрий Никулин в своей книге описывает собственную жизнь сквозь призму истории. И дает возможность читателю составить мнение о происходящих событиях и о людях, с которыми довелось жить и работать автору. Автор действительно говорит «почти серьёзно» о своей жизни и о судьбе целой страны, о становлении цирка и равнодушии кинематографа. В «Почти серьёзно» Юрий Никулин шутит и размышляет, рассказывает анекдоты и вспоминает военные годы. И остается всегда живым.
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