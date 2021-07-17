Как шить при помощи пивной банки

В швейном деле как нигде нужна фантазия и творческий подход. И речь идет не только о необычном сочетании тканей и создании красивых драпировок и узоров, но и о создании удобных устройств, которые в несколько раз облегчат процесс шитья.

Даже жестяной банке можно найти достойное применение и сделать из нее удобное устройство для пошива окантовочных беек.



Срежьте верхнюю и нижнюю часть жестяной банки.





Вырежьте из жестяники прямоугольник.

Отрегулируйте размер прямоугольника так, чтобы по ширине он соответствовал полосе ткани, с которой вы планируете работать и слегка скруглите края прямоугольника.



Поместите ленту внутрь жестяного прямоугольника. Согните устройство пополам.



После этого разогните, а затем согните заготовку от края к центру с обеих сторон.



Закрепите устройство на швейной машине с помощью двустороннего скотча.



С этим необычным устройством вы буквально за несколько минут сможете сделать ровную и аккуратную окантовочную бейку.





Приспособление также можно использовать для того, чтобы сразу окантовывать любое изделие.



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