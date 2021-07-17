В швейном деле как нигде нужна фантазия и творческий подход. И речь идет не только о необычном сочетании тканей и создании красивых драпировок и узоров, но и о создании удобных устройств, которые в несколько раз облегчат процесс шитья.
Даже жестяной банке можно найти достойное применение и сделать из нее удобное устройство для пошива окантовочных беек.
Срежьте верхнюю и нижнюю часть жестяной банки.
Вырежьте из жестяники прямоугольник.
Отрегулируйте размер прямоугольника так, чтобы по ширине он соответствовал полосе ткани, с которой вы планируете работать и слегка скруглите края прямоугольника.
Поместите ленту внутрь жестяного прямоугольника. Согните устройство пополам.
После этого разогните, а затем согните заготовку от края к центру с обеих сторон.
Закрепите устройство на швейной машине с помощью двустороннего скотча.
С этим необычным устройством вы буквально за несколько минут сможете сделать ровную и аккуратную окантовочную бейку.
Приспособление также можно использовать для того, чтобы сразу окантовывать любое изделие.
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Как шить при помощи пивной банки
В швейном деле как нигде нужна фантазия и творческий подход. И речь идет не только о необычном сочетании тканей и создании красивых драпировок и узоров, но и о создании удобных устройств, которые в несколько раз облегчат процесс шитья.
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