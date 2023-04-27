С нами не соскучишься!

8 309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nadezhda Lescenko
    а то, что грязное мясо замызгает стол, нож, руки и все остальное - не важно?Почему мыть сырое...
  • Meerflieger
    "...Во время исторической миссии «Аполлон», высадившиеся на поверхность Луны астронавты проверили там действие теории...10 невероятных фа...
  • Traveller
    При чём здесь Сирия? Описаны весьма поверхностно методы американцев в тюрьме Абу Грейв..10 страшных оруди...

Что искать на этикетке зубной пасты

Что искать на этикетке зубной пасты



Что искать на этикетке зубной пасты

 

Зубные пасты бывают разных цветов, могут иметь разные вкусы и консистенцию. Несмотря на разнообразие составов, есть несколько компонентов, которые должны содержаться в пасте обязательно.

Абразивы


Механическая очистка зубной эмали — главная задача пасты. Для этого в неё добавляются мелкие абразивные частички, которые удаляют бактериальный налёт. Например, в пасте могут содержаться частицы песка, карбоната кальция, кварца, оксида алюминия или карбоната магния. В качестве абразива может использоваться уголь, он отлично справляется с кофейным или винным налётом, но использовать его нужно с умом. Во-первых, частички угля в пасте должны быть мелкими и не хрустеть на зубах. А во-вторых, использовать такие пасты каждый день нельзя.

Фтор или его заменители


Бактерии уничтожают эмаль, и организм постоянно восстанавливает её. Например, в слюне человека содержится кальций, который запускает процесс реминерализации. А в пасты для этого добавляют фтор. Сегодня его иногда заменяют гидроксиапатитом. Исследования показывают, что вещество обладает аналогичным действием и также восстанавливает эмаль. Это вещество благодаря крошечному размеру частиц — около 0,05 микрон — встраивается в микротрещины и «замуровывает» их. По сути происходит та же самая реминерализация. Однако действие гидроксиапатита на зубы до конца не изучено. Если по каким-то медицинским предписаниям использование фтора вам не рекомендовано, узнайте у своего стоматолога о пастах, содержащих гидроксиапатит.

Всё остальное — вспомогательные компоненты


Другие компоненты нужны для придания пасте текстуры, цвета и вкуса. Например, паста может содержать пенообразователи, и тогда во рту она будет пузыриться. Увлажнители, наоборот, сохраняют гелевую текстуру. Для того, чтобы сделать пасту «вкусной», в неё добавляют сахарин — суррогат сахара. Настоящий сахар запрещено использовать согласно требованиям Стоматологической ассоциации России. В качестве ароматизаторов могут использоваться как натуральные, так и синтетические вещества. При этом натуральные ароматизаторы — сильные аллергены, поэтому синтетические предпочтительнее.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что искать на этикетке зубной пасты

И не забудьте:
Что искать на этикетке зубной пастыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх