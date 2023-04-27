Что искать на этикетке зубной пасты
Зубные пасты бывают разных цветов, могут иметь разные вкусы и консистенцию. Несмотря на разнообразие составов, есть несколько компонентов, которые должны содержаться в пасте обязательно.
Абразивы
Механическая очистка зубной эмали — главная задача пасты. Для этого в неё добавляются мелкие абразивные частички, которые удаляют бактериальный налёт. Например, в пасте могут содержаться частицы песка, карбоната кальция, кварца, оксида алюминия или карбоната магния. В качестве абразива может использоваться уголь, он отлично справляется с кофейным или винным налётом, но использовать его нужно с умом. Во-первых, частички угля в пасте должны быть мелкими и не хрустеть на зубах. А во-вторых, использовать такие пасты каждый день нельзя.
Фтор или его заменители
Бактерии уничтожают эмаль, и организм постоянно восстанавливает её. Например, в слюне человека содержится кальций, который запускает процесс реминерализации. А в пасты для этого добавляют фтор. Сегодня его иногда заменяют гидроксиапатитом. Исследования показывают, что вещество обладает аналогичным действием и также восстанавливает эмаль. Это вещество благодаря крошечному размеру частиц — около 0,05 микрон — встраивается в микротрещины и «замуровывает» их. По сути происходит та же самая реминерализация. Однако действие гидроксиапатита на зубы до конца не изучено. Если по каким-то медицинским предписаниям использование фтора вам не рекомендовано, узнайте у своего стоматолога о пастах, содержащих гидроксиапатит.
Всё остальное — вспомогательные компоненты
Другие компоненты нужны для придания пасте текстуры, цвета и вкуса. Например, паста может содержать пенообразователи, и тогда во рту она будет пузыриться. Увлажнители, наоборот, сохраняют гелевую текстуру. Для того, чтобы сделать пасту «вкусной», в неё добавляют сахарин — суррогат сахара. Настоящий сахар запрещено использовать согласно требованиям Стоматологической ассоциации России. В качестве ароматизаторов могут использоваться как натуральные, так и синтетические вещества. При этом натуральные ароматизаторы — сильные аллергены, поэтому синтетические предпочтительнее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии