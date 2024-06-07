Откуда на самом деле в Египте пирамиды

Пирамиды тревожат ума и сердца многих людей — от серьезных ученых, положивших всю жизнь на изучение загадочных построек, до любителей конспирологии, уверенных, что пирамиды не могли быть созданы руками человека. Как ни странно, но до сих пор нет ни одной версии происхождения пирамид, которая могла бы удовлетворить обе стороны.
Зернохранилище
Средневековый монах по имени Бернард совершил удивительное (для того времени) путешествие в Египет. Вернувшись, он преподнес современникам исключительно рациональную теорию, объясняющую, зачем были построены пирамиды. Набожный исследователь был уверен, что пирамиды были спроектированы как огромное зернохранилище. Косвенное подтверждение этому есть в библейской книге Бытия: Иосиф, сын Иакова, предсказывает Египту голод и убеждает фараона построить башни для хранения припасов. В эту теорию многие верят до сих пор — несмотря на расположенные неподалеку от пирамид общественные кладбища.
Атлантдида
Еще одна, в целом сомнительная версия, имеет огромное количество сторонников. Геродот описывал некий «потерянный город», в котором многие видели Атлантиду. Спасшиеся после катастрофы атланты мигрировали якобы в Египет. Именно они и построили пирамиды — как памятник погибшему континенту.
Энергетический центр
Одна из наиболее популярных конспирологических теорий о пирамидах объясняет величественные постройки нуждой египтян в некой положительной энергии. Пирамида якобы умеет превращать негативную энергию в позитивную — поэтому именно здесь фараоны надеялись обрести вторую жизнь. Все вроде бы сходится, кроме отсутствия в физике самих понятий «негативная» и «позитивная» энергия.
Который год не подскажете?
Вполне вероятно, что пирамиды могли быть использованы в качестве своеобразного календаря. Постройки очень четко сориентированы по сторонам света, а количество ступеней совпадает с количеством дней в году. Эта теория не лишена смысла: пирамиды и в самом деле могли нести не одну функцию.
Навигация
Великая пирамида Египта, по мнению французских исследователей Белизала и Шомери, ни что иное, как гигантская навигационная станция. Ученые решили, что масса и форма пирамиды могла бы превращать ее в мощную «вибрационную станцию», то есть с помощью копии пирамиды, установленной, например, на корабле, путешественники могли точно определять направление, в котором находится родина. Никаких доказательств этой теории до сих пор нет.
Школа
А вот эта теория действительно заслуживает внимания. Британский математик Джон Легон предположил, что пирамида содержит огромное количество накопленной предыдущими цивилизациями информации. Она записана самой формой постройки. В подтверждение своей догадки, ученый приводит вполне разумные доводы: соотношение основания пирамиды к высоте равняется точно 2Пи. Отсюда можно сделать вывод: пирамида представляет собой картографическую проекцию Северного полушария, сделанную в масштабе 1:43200
Инопланетный маяк
И, конечно же, нельзя не упомянуть наиболее одиозную идею о предназначении пирамид. Сторонники существования «Зоны-51» искренне верят в космическое происхождение этих монументальных построек. Инопланетная цивилизация якобы использует пирамиды в качестве передающих информацию центров, которые функционируют до сих пор. Интересно, не надоело ли инопланетянам рассматривать бесчисленные толпы туристов в Гизе?
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