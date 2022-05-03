Советы, которые станут палочкой-выручалочкой для тех, кто собрался делать ремонт

Пожалуй, многие сталкивались с ситуацией, когда смотришь на свежий ремонт в квартире и думаешь: «Что-то тут не то». И плинтус не так лег, и кровать нужно было в другое место ставить, и из-за угловой ванны в санузле теперь не развернуться.

Дизайнер Ксения, кажется, уже выучила наизусть перечень подобных ошибок своих читателей. Она рассказывает, как не наделать глупостей во время обновления интерьера.

Мы внимательно прочитали эти заметки, и многие из нас загорелись идеей обновить интерьер или исправить уже совершенные ошибки при выборе стройматериалов и расстановке мебели.



1. Иногда можно пожертвовать высотой потолка





2. Любовь к тюлю не всегда бывает оправданна

3. На картинках из интернета окно без штор смотрится красиво, а в обычной жизни — не очень

4. Однотонные обои лучше наклеивать реверсивно

5. Осторожно: ненатуральное дерево

6. Ничто так не убивает дизайнерские санузлы, как баночки и скляночки

7. Дизайн кухни зависит от ваших кулинарных привычек

8. Не стоит бояться ставить кровать у окна

9. Владельцы угловых ванн могут столкнуться с рядом сложностей

10. Избавиться от плинтуса, увы, не получится

Высота потолка — больная тема для многих. Даже если в конкретной квартире она вполне нормальная или даже выше среднего, то все равно мысль об уменьшении звучит как «ну не-е-ет».Но бывает, что уменьшение высоты оправданно даже в относительно небольших помещениях. Лидер в этом случае — «шкаф до потолка». Не всегда экономически целесообразно делать такой предмет мебели на заказ, да еще и по индивидуальным размерам. Порой логичнее, наоборот, сделать потолок до шкафа. Особенно когда не хватает считаных сантиметров.А еще мы часто упускаем из виду раскладку плитки. Знакома ситуация, когда под потолком какой-нибудь дурацкий резаный кусочек в 1–2 см?Лежишь, к примеру, в ванне, и он тебя бесит. Но если заранее все рассчитать с учетом швов и фактического размера плитки, то этот сантиметр можно отдать опуску потолка.Поверьте, потолки высотой 2,68 см вместо 2,69 см будут бесить вас меньше того самого резаного кусочка.Часто мы путаем любовь непосредственно к тюлю со своей нелюбовью к виду из окна на какое-нибудь не особо красивое место. Поэтому тюль кажется идеальной полумерой. Казалось бы, логично этот непривлекательный вид прикрыть, а мечту о горах и лесе за окном приклеить куда-нибудь в другое место. Каким образом? В виде фотообоев, конечно же!А бывает, что вид неплохой, а само окно не очень. Черный кант резинок, некрасивые пропорции и батарея не фонтан. И снова кажется логичным прикрыть все это безобразие.Вот только некоторые люди начинают развешивать тюль из-за фобии «меня все увидят». И я еще понимаю тюль в спальне или ванной. Там приватная обстановка и все такое. А зачем тюль в гостиной или на кухне? Неужели вы боитесь, что кто-то будет наблюдать за тем, как вы варите борщ или смотрите кино?В первую очередь в этом виноваты металлопластиковые окна. И даже не своим небелым цветом и не тем, что они пластиковые.Все портят черные резиновые уплотнители штапика, которые создают некрасивую обводку. Лучше закажите не черные, а серые или белые уплотнители и избавьтесь от этого отличительного признака металлопластикового окна.И кстати, не всегда «чем больше окон, тем лучше». Прежде всего стоит продумать гармоничное и функциональное пространство, а уж с какими именно окнами — не столь принципиально. Чем больше окон в пол, тем сложнее расставить мебель. Иногда видишь небольшие квартиры, в которые хозяева хотят «впихнуть невпихуемое», а там чисто математически не хватает стен, чтобы расставить все хотелки.Если вы сложите полосу обоев вдвое, вам покажется, что «разнотона» нет. А на самом деле он есть: левый край полотна пусть незначительно, но отличается по цвету от правого. Это несоответствие обычно считывается не как «разный цвет», а как «вижу шов». Вблизи его не видно, а стоит отойти от стены, как наличие шва сразу бросится в глаза.Поэтому обои, которые не имеют направленного рисунка (то есть такого, который при переворачивании не будет смотреться странно — типа «что это у вас цветы вниз бутонами»), рекомендуют наклеивать «змейкой». Сначала прикрепляете одну полосу, а вторую переворачиваете и клеите «вверх ногами».Нарисованное дерево окружает нас со всех сторон: ламинат, двери в пленке, корпуса мебели из древесно-стружечных плит. На что же обратить внимание при выборе?Главный подвох нарисованного дерева — в его идеальности. Натуральные доски стареют: меняется цвет, появляются потертости и трещинки. И это нормально. В случае с нарисованным деревом вы подсознательно чувствуете подвох: что-то не так с интерьером.Лучше остановиться на максимально «никакой» имитации, без нарисованных сучков и трещин.В идеале — это имитация под крашеное дерево. Подобный интерьер будет смотреться не так дешево.Хочется от них избавиться, но вариант «мыться только водичкой» мало кому подходит. Да и вариант «мыться только вон тем гелем в красивой баночке» тоже часто вступает в противоречие с желанием скупить стопятьсот кремов для антицеллюлитности попы. Так что же делать?Переливать все в красивые баночки на первый взгляд кажется удачной идеей. Но пену для укладки не перелить. Маску для волос перекладывать чайной ложечкой — то еще удовольствие. Любимый и самый подходящий дезодорант оказывается шариковым.Лучше освободить раковину от баночек и убрать все в шкаф. Или в коробочки. Или в корзиночки. Достали, аккуратно попользовались, убрали.Заказчики часто спрашивают: «А можно ли на кухню ламинат? А паркет? А фартук из чего? Вот у вас его вообще нет, а моя подруга устала швы плитки от жира оттирать».Важно понять, насколько загружена ваша кухня. Там все шкворчит и брызжет на стены или вы чаще запекаете продукты в духовке и готовите в мультиварке? Или, может, вы вообще варите кастрюлю каши на 3 дня?Так что в предложении «Ламинат нельзя плитку» запятые можете расставить только вы. Мастер, который придет делать вашу кухню, не отругает вас ни за любовь к жареному, ни за трехдневную кашу.У меня в квартире кровать стоит именно так. Это не идеальный вариант, но если выбор стоит между кроватью у окна и диваном, первый вариант намного лучше.Если окно качественное и установлено правильно, то из него не дует. Радиатор мне не мешает: он расположен не у изголовья и головой к нему я не лежу. Если вам нужно, чтобы «батарея шпарила», то ставьте кровать так, чтобы грелась не голова, а ноги.Радиатору нужен доступ воздуха? Да, нужен. Как правило, сверху ставится решетка (как на картинке выше). Снизу тоже нужно оставить пространство для притока воздуха. У меня в кровати сделан своеобразный туннель с решеткой. Так что теплый воздух поступает куда ему следует.Под угловую ванну желательно подбирать мебель и сантехнику с такими же плавными углами. Иначе у вас получится одинокая дуга в царстве прямых форм.Из щелей между такой ванной и стенами тяжело выгребать пыль. Кто-то зубной щеткой приноравливается это делать, кто-то — палкой с тряпкой. Оно вам надо?Приготовьтесь, что будет непросто подобрать подходящую шторку для ванны, защитный экран и подиум.Мыть эту конструкцию придется, исключительно залезая в нее с ногами. Редкий человек дотянется до противоположного борта угловой ванны, стоя на полу.Больше объем — повышенный расход воды. Наполнять большую ванну и дольше по времени, и дороже.Задача плинтуса — прикрывать зазор между напольным покрытием и стеной. К примеру, тот же ламинат невозможно приклеить намертво и без щелей.Допустим, вы плинтусофоб и хотите спрятать плинтус, прижав его вплотную к стене. К сожалению, это недостижимая мечта. Сначала он, конечно, не будет бросаться в глаза, а дальше законы физики возьмут свое и на месте стыка появятся трещины.Вас не смущает плинтус, но не хочется привлекать к нему внимание? Можно просто покрасить его в цвет стен или сделать плоским. Высота плинтуса — это, скорее, вопрос эстетики и ваших личных предпочтений.