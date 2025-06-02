Зачем жители жарких стран едят так много острой пищи — 7 веских причин

Почему в жарких странах едят так много острого/ фото: Pinterest.com, thoughtco.com

1. Острые специи — отличный консервант

Перец чили может продлить срок хранения мясных продуктов/ фото: semiramisgardens.ru

2. Острый перец — хороший антисептик

Острое помогает в лечении бактериальной инфекции/ фото: tourister.ru

3. Острые продукты отпугивают насекомых

В жарких странах другие санитарные нормы, чем в России/ фото: m.fishki.net

4. Острые продукты — улучшитель вкуса

Острые специи усиливают аппетит/ фото: Pinterest.com

5. Чили — ускоряет обмен веществ

Благодаря острым приправам еда не застаивается в кишечнике/ фото: news.myseldon.com

6. Еда с «огоньком» снижает температуру тела

Сильно жгучая еда вызывает потоотделение/ фото: ashaindia.ru

7. Острое повышает иммунный статус

Пряные и острые специи улучшают работу иммунитета/ фото: tripadvisor.com.tr