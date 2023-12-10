1. История появления крупнейшего религиозного, культурного и политического центра средневековой Монголии

«Сотня сокровищ» древней Монголии: тайны буддийского монастыря, основанного в Средневековье (Erdene Zuu Hyid). | Фото: travellerspoint.com.

Монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд расположен возле руин древней столицы Монгольской империи города Каракорум.

Представители каждого богатого рода старались вложить средства в строительство собственной ступы или молельной комнаты, которые пополняли коллекцию храмового комплекса (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

2. Дальнейшая судьба старейшего буддийского храма, действующего на территории Монголии

До начала XIX века на территории монастыря (а это 20 гектар земли) было возведено 62 культовых сооружения (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

Оборонительная стена, в которой вместо сторожевых башен установлены 108 ступ и субурганов (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

«Ступа Пробуждения» – крупнейший сакральный объект, в котором сохранилось огромное количество скульптур, статуэток , ступ-цаца (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

Сохранилось несколько статуй Будды и других божеств, которые в свое время пожертвовал монастырю его основатель Халхи Абатай-хан (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.

Храмовый комплекс был построен по всем канонам монгольской и китайской культовой архитектуры (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

Несмотря на драматические события XX века в монастыре Эрдэне-Зуу хийд сохранилось множество артефактов и культовой атрибутики (ритуальные барабаны). | Фото: tourpedia.ru.

Отделкой храмовых сооружений занимались лучшие монгольские мастера (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

3. Монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд: музей, достопримечательности, святыни

Сотни статуй Будды украшают сохранившиеся храмы, которые выступают в роли музея (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.

Скульптура буддийского божества Махакала в музее-монастыре (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

Храм Лавран – единственный действующий буддийский храм на территории монастыря (Erdene Zuu Hyid, Монголия).

Центральным объектом архитектурного ансамбля является комплекс, состоящий из трех храмов (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.

В центре композиции находится колоритный Великий храм (Эрдэнэ-Зуу хийд, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.

Каменная черепаха – артефакт, добытый среди руин древней столицы могущественной Монгольской империи (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: tourpedia.ru.

Каменный фаллос – сакральный артефакт, символизирующий порождающую силу жизни (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: tourpedia.ru.