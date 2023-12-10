Недалеко от руин старинного монгольского города Каракорум, который во времена правления Великого Чингисхана служил столицей могущественной империи, сохранился древнейший буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд, что в переводе означает «Сотня сокровищ». Уникальный во всех отношениях культовый объект, состоящий из 62 храмов, множества жилых и хозяйственных помещений (в монастыре одновременно проживало около 10 тыс. монахов!), может поведать удивительную историю становления веры, культуры и традиций после распада Монгольской империи.
1. История появления крупнейшего религиозного, культурного и политического центра средневековой Монголии
«Сотня сокровищ» древней Монголии: тайны буддийского монастыря, основанного в Средневековье (Erdene Zuu Hyid). | Фото: travellerspoint.com.
В долине реки Орхон в Хархорине рядом с грозной столицей Монгольской империи (XIII – XVI вв.) сохранился крупнейший буддийский храм Эрдэнэ-Зуу хийд (Erdene Zuu Hyid), который в свое время играл главную религиозную, культурную и политическую роль в стране. История его строительства началась по инициативе влиятельнейшего средневекового князя Халхи Абатай-хана, и произошло это событие в 1586 г. Стоит отметить, что выбор места для возведения грандиозного комплекса был более чем обдуманно. Мало того, что сама столица (Каракорум) являлась важнейшим городом Великого Шелкового пути, так еще руины, оставшиеся после разорения города, стали основой для строительства монастырского комплекса. Плюс ко всему Халхи Абатай-хан мечтал возродить величие бывшей столицы и появление религиозного центра такого уровня могло бы помочь в этом благом деле.
Монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд расположен возле руин древней столицы Монгольской империи города Каракорум.
Представители каждого богатого рода старались вложить средства в строительство собственной ступы или молельной комнаты, которые пополняли коллекцию храмового комплекса (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Интересный факт: На личные средства влиятельного князя были построены первые три храма, олицетворяющие периоды жизни Будды: юность, момент поворота Колеса Учения и преклонные года (так же пожертвовал ряд статуй-реликвий, часть которых можно увидеть сегодня). Этот процесс занял всего один год, что поспособствовало быстрому разрастанию комплекса, поскольку сразу же после этого зодчие и камнетесы возвели сразу несколько культовых сооружений на свое усмотрение (их называют Гэгэновскими). Высокопоставленные чиновники, феодалы и богатые кланы, мечтавшие угодить и подражать Абатаю, также приняли финансовое участие в строительстве культовых объектов (в основном строились именные субурганы, ступы, небольших размеров храмы или молельные комнаты). Ритуал освящения первых храмовых сооружений доверенным лицом Далай-лама III состоялся в 1587 году. После ритуала монастырь получил название Эрдэнэ-Зуугийн сум, что в переводе означает «Храм драгоценного владыки» (речь идет о Будде, конечно же).
2. Дальнейшая судьба старейшего буддийского храма, действующего на территории Монголии
До начала XIX века на территории монастыря (а это 20 гектар земли) было возведено 62 культовых сооружения (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Учитывая масштаб религиозного комплекса, играющего важную религиозную и культурную роль в стране, неудивительно, что строительстве всех святынь заняло не одну сотню лет. Тем более, что процесс не просто приостанавливался, буддийские святыни подверглись захвату во время нашествия джунгар, которые, к счастью, не посмели ее разрушить. За период с 1688 по 1706 г. джунгарский полк трижды захватывал монастырь и только после того, как пришельцы были окончательно выдворены из монастыря продолжились работы. На протяжении следующего столетия монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд расстраивался, а более старые постройки реставрировали или на месте деревянных возводили каменные сооружения.
Оборонительная стена, в которой вместо сторожевых башен установлены 108 ступ и субурганов (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Начиная с 1734 г. вокруг всего храмового комплекса Эрдэнэ-Зуу хийд была воздвигнута стена, каждая сторона которой равнялась 420 метрам. В эту стену по всему периметру было встроено 108 ступ или субурганов. Такое количество архитектурно-скульптурных культовых сооружений (ступы были полыми внутри и являлись местом захоронения праха известных/почитаемых личностей в них же хранились особо ценные реликвии, субурганы были монолитными курганами), возведенных в честь того или иного деятеля/события было выбрано не просто так. Дело в том, что для буддистов число 108 является сакральным, начиная с количества зерен в традиционных буддийских четках и заканчивая 108 древнеиндийскими упанишадами (трактатами), которые содержат 108 Ганджур (канонов).
«Ступа Пробуждения» – крупнейший сакральный объект, в котором сохранилось огромное количество скульптур, статуэток, ступ-цаца (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Сохранилось несколько статуй Будды и других божеств, которые в свое время пожертвовал монастырю его основатель Халхи Абатай-хан (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.
По сведениям авторов Novate.ru, к началу XIX века на территории монастыря Эрдэнэ-Зуу хийд было построено 62 храма, а в самом комплексе проживало, молилось и работало около 10 тыс. монахов. Среди последних построек особо выделялась монументальная «Ступа Пробуждения», возведенная в 1799 году. В ее в основании были заложены буддийские реликвии (100 тыс. статуэток Будды, они же бурханы, выполненных из разных материалов, 55 тыс. ступ-цаца) и артефакты из коллекции основателя монастыря Халхи Абатай-хана, а также его прах и прах нескольких святых.
Храмовый комплекс был построен по всем канонам монгольской и китайской культовой архитектуры (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Несмотря на драматические события XX века в монастыре Эрдэне-Зуу хийд сохранилось множество артефактов и культовой атрибутики (ритуальные барабаны). | Фото: tourpedia.ru.
Победа Народной революции Монголии (1921 г.), когда руководство страны взяло курс на социалистические преобразования (под чутким руководством СССР), стала причиной упадка монастыря. В 1930-х годов, в период правления Чойбалсана, когда страну захлестнули массовые репрессии, в жернова которых попали и высшие руководители МНРП, и буддийское духовенство, и феодалы, и зажиточные крестьяне, Эрдэнэ-Зуу хийд закрыли. В тот тяжелый период высшие чины буддийского духовенства были арестованы, уцелевшие монахи разбрелись по более безопасным местам, а святыни попросту разграбили и частично разрушили.
Отделкой храмовых сооружений занимались лучшие монгольские мастера (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
Справедливости ради, стоит отметить, что в 1944 г. Сталин настоятельно порекомендовал Чойбалсану приступить к восстановлению древнего буддийского монастыря, равного которому не было в стране, а по величине – в мире. К концу 1940-х некоторые святыни были восстановлены, а монастырь был объявлен музеем, который содержался на государственные средства, но не использовался в качестве полноценного религиозного объекта.
3. Монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд: музей, достопримечательности, святыни
Сотни статуй Будды украшают сохранившиеся храмы, которые выступают в роли музея (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.
http://navote.ru/?p=31766
Скульптура буддийского божества Махакала в музее-монастыре (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
• Музей-монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд может похвастаться богатейшими коллекциями буддийских божеств и различных культовых изваяний, которым уже более 700 лет. Здесь собраны уникальнейшие образцы искусства местных ремесленников, мастеров-ваятелей, художников, народных умельцев, начиная со Средневековья и до наших дней. Также в экспозициях музея представлены изделия из бронзы, драгоценных металлов, традиционные предметы, которыми пользовались в быту монахи и для проведения культовых обрядов, включая культовые одежды и маски, при исполнении религиозных мистерий Цам. В 2004 году Комитет ЮНЕСКО включил в список объектов Всемирного наследия «Культурный ландшафт долины реки Орхон», главным объектом которого стал монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд.
Храм Лавран – единственный действующий буддийский храм на территории монастыря (Erdene Zuu Hyid, Монголия).
• На сегодняшний день монастырь Эрдэнэ-Зуу хийд – это архитектурный ансамбль, в котором сохранилось 17 храмов и 108 ступ, встроенных в образующую стену, окружающую комплекс. На территории монастыря действующим храмом, где сегодня проходят службы и обряды буддистов, является Храм Лавран, который был построен 1785 г. по инициативе известного лама Тушэту-ханского аймака Дагвадаржа. Это единственный религиозный объект в монастыре, построенный по образу тибетских архитектурных сооружений. Остальные же объекты монастырского комплекса сочетают в себе монгольский и китайский мотивы зодчества.
Центральным объектом архитектурного ансамбля является комплекс, состоящий из трех храмов (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: yael-shoshany.livejournal.com.
В центре композиции находится колоритный Великий храм (Эрдэнэ-Зуу хийд, Монголия). | Фото: retireediary.wordpress.com.
• Самым впечатляющим архитектурным ансамблем внутри монастыря Эрдэнэ-Зуу хийд являются три храма, ставшие символом трех этапов жизни Будды (именно они строились на средства основателя монастыря). Главной конструктивной особенностью этих строений являются высокие платформы из белого мрамора, на которых возводились сами храмы, покрытые черепичными крышами с загнутыми кверху краями. Величественные сооружения выстроены в ряд и ориентированы центральными фасадами на восток. В центре композиции находится двухэтажный культовый объект под названием Их-Зуу («Великий храм»), с правой стороны находится Баруун-Зуу (который так и переводится «Правый храм»), а с левой – Зуун-Зуу (соответственно – «Левый храм»).
Каменная черепаха – артефакт, добытый среди руин древней столицы могущественной Монгольской империи (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: tourpedia.ru.
• Каменная скульптура черепахи – знаменитый памятник древнего Каракорума, который находится за пределами храмового комплекса, но является довольно популярной достопримечательностью. Согласно местным легендам, древние камнетесы из монолитных каменных блоков вырубили четыре черепахи. Они были установлены в разных углах древней столицы, и на спинах рептилий красовались каменные стелы, которые не сохранились, как и до сих пор не обнаружено еще 3 черепахи.
Каменный фаллос – сакральный артефакт, символизирующий порождающую силу жизни (Erdene Zuu Hyid, Монголия). | Фото: tourpedia.ru.
• На территории монастыря есть еще одна древняя достопримечательность, кстати, единственная, огражденная забором – это каменный фаллос высотой около метра. Как водится, нахождение такого рода сакрального объекта на территории мужского монастыря Эрдэнэ-Зуу хийд (с древности символизировал порождающую силу жизни), стало причиной появления множества поверий и легенд. По одной из версий, каменное изваяние наделено исцеляющей силой, способной восстанавливать детородные функции, что и стало причиной такой популярности среди тех, кто мечтал обзавестись потомством, но никак не получалось это сделать без помощи высших сил. Другая легенда более правдоподобна, учитывая, что фаллос установлен в монастыре, где в лучшие годы его существования проживало около 10 тыс. мужчин-монахов, настоятели установили изваяние с умыслом. Таким образом они пытались научить монахов укрощать свою плоть, а не бежать в близлежащие деревни для удовлетворения греховных потребностей.
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