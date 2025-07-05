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Солдаты со своими… котиками

Очень многие солдаты, воюющие за рубежом, заводят себе местных друзей — собак или кошек — и возят их с собой в качестве талисманов и моральной поддержки. Это фотографии военных с подобранными ими животными — свидетельство того, что даже на войне есть место человечности. Солдаты со своими… котиками

Солдаты со своими… котиками Мой застенчивый афганский товарищ Солдаты со своими… котиками Солдат и котик Солдаты со своими… котикамиСолдаты со своими… котиками Уличная кошка спит на моем друге, Афганистан, 2009 год Солдаты со своими… котиками Забрался и свернулся Солдаты со своими… котиками Французский солдат в Индокитае кормит своего котика Солдаты со своими… котикамиСолдаты со своими… котикамиСолдаты со своими… котиками Солдаты со своими… котиками Афганский котик Солдаты со своими… котикамиСолдаты со своими… котиками Кот в кармане Солдаты со своими… котиками Дружба с местными Солдаты со своими… котиками Афганистан Солдаты со своими… котиками Милахи

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