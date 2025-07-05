Очень многие солдаты, воюющие за рубежом, заводят себе местных друзей — собак или кошек — и возят их с собой в качестве талисманов и моральной поддержки. Это фотографии военных с подобранными ими животными — свидетельство того, что даже на войне есть место человечности.
Мой застенчивый афганский товарищ Солдат и котик Уличная кошка спит на моем друге, Афганистан, 2009 год Забрался и свернулся Французский солдат в Индокитае кормит своего котика Афганский котик Кот в кармане Дружба с местными Афганистан Милахи
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Солдаты со своими… котиками
Очень многие солдаты, воюющие за рубежом, заводят себе местных друзей — собак или кошек — и возят их с собой в качестве талисманов и моральной поддержки. Это фотографии военных с подобранными ими животными — свидетельство того, что даже на войне есть место человечности.
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