Солдаты со своими… котиками

Очень многие солдаты, воюющие за рубежом, заводят себе местных друзей — собак или кошек — и возят их с собой в качестве талисманов и моральной поддержки. Это фотографии военных с подобранными ими животными — свидетельство того, что даже на войне есть место человечности.



Мой застенчивый афганский товарищ Солдат и котик Уличная кошка спит на моем друге, Афганистан, 2009 год Забрался и свернулся Французский солдат в Индокитае кормит своего котика Афганский котик Кот в кармане Дружба с местными Афганистан Милахи



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