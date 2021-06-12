Вещи, из-за которых вы можете чувствовать себя неуютно в собственном доме

Дом должен быть местом, где нам всегда хорошо и комфортно. Но бывает, что небольшие детали интерьера, неправильное хранение вещей и другие мелочи мешают нам наслаждаться уютом.

Мы подумали о том, что в устройстве жилища вызывает у нас вопросы.



1. Мойка в углу

2. Несезонная обувь в прихожей

3. Пустые вазы

4. Открытая вентиляционная труба

5. Невстраиваемая техника

6. Чехол для крышки унитаза

7. Вещи, которые вы пытались «спасти» скотчем

8. Кованые лестницы

9. Электроприборы в коробках

10. Пластиковый карниз

11. Неудобная мебель

12. Книги, которые вам не понравились

Хотя установка мойки в угол экономит место на кухне, это может быть не лучшим дизайнерским решением. При таком расположении раковины неудобно мыть как посуду, так и саму столешницу. К тому же мойку рекомендуют устанавливать ближе к окну.Погода может быть обманчивой, но зимние ботинки, которые пылятся в прихожей летом, никакому дому не добавят уюта. Несезонную обувь лучше почистить, при необходимости отремонтировать, поместить внутрь нее мятую бумагу или специальные вставки для сохранения формы и спрятать в прохладное место.Пустые вазы уместны в магазине, но в домашнем интерьере они смотрятся странно. Если вы не готовы постоянно покупать свежие цветы, то отличным решением могут стать сухоцветы или, к примеру, веточка хлопка.Неприкрытые вентиляционные конструкции хорошо смотрятся в помещениях в стиле лофт. Но на обычной кухне гофру от вытяжки лучше спрятать.Есть немало способов это сделать — к примеру, можно использовать шкаф или короб.Иногда для громоздкой техники на кухне бывает непросто найти подходящее место. Выходом могут стать встраиваемые приборы. Они делают пространство эргономичнее, вписываются в любой интерьер и позволяют экономить площадь.Чехлы для унитаза не добавляют ванной уюта, а лишь собирают бактерии. Так ли уж нужна эта деталь в стильном интерьере?Конечно, желание устранить дефекты и сохранить старые вещи в рабочем состоянии — вещь похвальная, ведь осознанное потребление давно является трендом в современном обществе. Но скотч — это далеко не лучшее решение для такой благой цели. Он смотрится неаккуратно и дешево. К тому же подобный «ремонт» не особо долговечен.Классический интерьер не приемлет дешевых материалов. Все должно быть натуральным, уникальным и дорогим. Именно к такому интерьеру подходит роскошная кованая лестница. Если вы не готовы потратиться и оформить весь дом в классическом стиле, то и лестницу лучше подыскать другую.Разумеется, хранить упакованные вещи где-то на чердаке вполне логично. Но фен, который уже несколько лет стоит в ванной в той коробке, в которой его купили, — это как минимум неудобно. Лучше установить для него специальный держатель.Есть люди, которые хвалят пластиковые карнизы за доступную цену и универсальность. Но это не самый экологичный и эстетичный вариант. Деревянные или металлические карнизы выглядят куда лучше. Также можно присмотреться к скрытому карнизу.Даже самый стильный диван будет раздражать, если после отдыха на нем болит спина. Лучше оставить в доме только удобную мебель. А если такой возможности пока нет, то частично исправить ситуацию помогут подушки.Многие люди мечтают о большой домашней библиотеке. Конечно, если на полках будут книги, которые вам нравятся и которые вы собираетесь перечитывать, это отличное решение. Но собирать множество пыльных томов с не интересным для вас содержанием только ради количества — идея провальная. Лучше отнести книги, которые вам не понравились, в библиотеку или отдать их тем, кто будет от них в восторге.