Почему любовные стихи Древнего Египта звучат так современно и так по-шекспировски.
Никто не знает, где на Земле сложили первое любовное стихотворение. Но хорошо известно, где их впервые стали писать, и в больших количествах — в Древнем Египте. Хотя до нашего времени дошло только около полусотни таких записей, египтологи уверяют, что писали их гораздо чаще. И, возможно, родоначальницами жанра стали женщины Египта.
Каково было быть египтянкой
Любовные стихи Древнего Египта по равноправности диалога между влюблёнными кажутся удивительно современными, и неудивительно — в Египте шестнадцатого века до нашей эры (к которому относятся самые старые из найденных стихов) женщины пользовались почти такими же правами и возможностями, как мужчинами. Общество было матрилинейным — что означает, что наследование происходило по женской линии, а значит, у женщин были и основные имущественные права.
Кстати, именно матрилинейностью объясняется обычай фараонов жениться на собственных сёстрах и дочерях — ради узаконивания того, что они берут себе «в собственность» страну. По причине же матрилинейности так много фараонов происходит совсем не из царских семей — ведь достаточно было оказаться мужем наследной принцессы...
Браки в Древнем Египте бывали не только по рассчёту, но и по любви.
Хотя уделом женщины в Древнем Египте считались дом и семья, и очень немногие, вроде Хатшепсут или женщин-писцов, могли преломить эту установку, всё же гречанки, приехавшие в Египет со своими мужьями, завидовали свободе местных женщин: те спокойно передвигались по улицам с открытым лицом. Они могли писать завещания, составлять договоры самостоятельно, свидетельствовать в суде и подавать в суд и даже записывать детей на своё имя, а не имя их отца.
Вероятно, изначально египтяне уделяли большое внимание девственности невесты — потому что существовал обычай брачного выкупа, и он назывался именно выкупом девственности — но с развитием общества это стало считаться похвальной добродетелью, а не единственным возможным вариантом. Тем более, что незаконнорождённых детей не существовало — ребёнок в любом случае наследовал своей матери.
Закон защищал женщин и в случае развода. Она могла в любой момент расторгнуть брак, так же, как и любой мужчина — но притом инициатор развода отдавал брошенному половину своего имущества. Остаётся только догадываться, не наживались ли так молодые мужчины скверного характера — ведь у женщины часто было больше имущества, так что «развести на развод» её было выгодно. Дети в любом случае оставались с матерью. Если женщина хотела сделать карьеру, она обычно выбирала профессии плакальщицы или врача. Вообще в древнем мире женщина могла выучиться на врача, только если ей удавалось добраться до Египта — и этим шансом, без шуток, некоторые пользовались. Медицина была так развита, что известны были противозачаточные средства.
В Древнем Египте полагали, что муж и жена должны по жизни смотреть в одну сторону. А если смотрят в разные - значит, нужны другие муж и жена.
Такая свобода женщины давала и определённую свободу в любви. Девушки влюблялись в юношей, замужние женщины меняли мужей, вдовы находили новую любовь. В результате культура любви развилась в Древнем Египте очень высоко, и значительную её часть составляли поэтические любовные письма. Многие из этих посланий — женского авторства или от лица женщины.
Что воспевали в любовных стихах Древнего Египта
Вообще любовная лирика Древнего Египта, хотя и носит сугубо светский характер, уходит корнями в священные гимны, прославляющие любовь богов и богинь — именно поэтому много образов в любовных стихах связаны с религиозной символикой. Тут можно сравнить с классической европейской литературой, которая обращается к узнаваемым христианским символам.
Многих смущает обращение «брат» и «сестра» возлюбленных друг к другу. В Древнем Египте инцест был привилегией правителей и богов (как и у некоторых коренных американских народов), однако люди попроще могли жениться на двоюродных сёстрах. Есть исследователи, которые видят в том и другом причину того, что женщина называет любовника «братом»: или это возвышает отношения возлюбленных до царского и божественного уровня, или же просто буквальное указание на родственные (пусть и не самые близкие) отношения влюблённых.
Современного читателя в любовной поэзии Древнего Египта смутят только родственные обращения.
Есть и ещё одна версия. У многих древних народов была загадка: женщине, мол, предложили выбрать, если спасти от казни она может только мужа, брата или сына, кого же она спасёт? И она отвечала, что мужа можно ещё найти, сына — родить, а брата не заменишь (отец в задаче не рассматривается как уже отыгравший своё в жизни женщины). Таким образом, обращение «брат» могло означать просто «незаменимый мой».
Конечно же, много внимания влюблённые уделяли красоте друг друга, немало стихов посвящены любовной тоске в разлуке. Есть и знакомые современному читателю куртуазные мотивы — когда мужчина мечтает стать рабыней (!) женщины, чтобы касается её нежной кожи, омывая ей ноги, или нерадивым слугой, чтобы, когда она кричит на него, слышать любимый голос.
Самые частые образы в любовной поэзии связаны с садом, цветами или водой — признанными силами плодородия, а для жителей пустыни — ещё и блаженства. Постоянные птичьи образы говорят о хрупкости и трепетности чувства — птица притом всегда или поймана, или вовсе поражена дротиком. Естественно, сравнивали любовь и с опьянением.
Интересно, что мужа и жену обычно изображали равновеликими фигурами.
А вот — почти шекспировские по содержанию строки:
Улягусь я на ложе
И притворюсь больным.
Соседи навестят меня.
Придет возлюбленная с ними
И лекарей сословье посрамит,
В моем недуге зная толк.
Кстати, это перевод Анны Ахматовой — одной из двух главных переводчиц египетской любовной поэзии на русский язык. Мотивы, популярные во времена Шекспира — когда влюблённый мог ходить в одном чулке от рассеянности или заболевал от любви — постоянны были и в древнеегипетской поэзии, где влюблённая причёсывала только половину волос или забывала есть и пить. Это значит, что древние египтяне так же тяготели к изяществу, которое для них, как и для европейцев эпохи Возрождения, заключалось в чуть нарочитой демонстрации чувства, в его особенной силе и в то же время изяществе его проявления.
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