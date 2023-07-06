Клеопатра в мировом кино: Какая актриса стала самой красивой царицей Египта

Актрисы, которые сыграли роль Клеопатры в кино | Фото: feme.ua, bigpicture.ru и izuminki.com
2 ноября 69 г. до н.э. родилась последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев Клеопатра. И хотя, если верить современным попыткам ученых воссоздать ее внешность, она не была красавицей, ее образ на экранах воплощали всегда самые красивые актрисы мирового кино. Кто из них наиболее органично смотрится в роли самой загадочной и притягательной правительницы – судить вам.
Звезда немого кино Теда Бара в роли Клеопатры, 1917 | Фото: vev.ru
Теда Бара в роли Клеопатры, 1917 | Фото: vev.ru и elle.ru
Первые фильмы о Клеопатре появились еще в эпоху немого кино. в 1899 режиссер Жорж Мельес выпустил фильм «Клеопатра», после чего вышло еще 2 фильма. Самой яркой в этом образе была звезда немного кино Теда Бара, которой на момент съемок было уже за 30. Ее красоту называли «вампирской», а наряды выглядели более чем откровенными для той эпохи. Никто не сомневался в том, что такая роковая красавица могла обольстить самого сурового римского правителя.
Клодетт Кольбер в образе Клеопатры | Фото: love2beauty.ru и tele.ru
Кадр из фильма *Клеопатра*, 1934 | Фото: love2beauty.ru
В 1934 г. образ Клеопатры примерила на себя французская актриса Клодетт Кольбер. Во время съемок актриса вела себя не лучшим образом – ей постоянно казалось, что наряды Клеопатры недостаточно хорошо на ней сидят, их приходилось отправлять на переделки, из-за чего съемки систематически задерживались. В исполнении Клодетт Кольбер царица Египта выглядела земной женщиной со своими страстями и с непростым характером. Итальянские зрители фильм не оценили, критики назвали его «пародией и фарсом», а вот в США картина номинировалась на «Оскар» в 5 номинациях и получила статуэтку за лучшую операторскую работу.
Клодетт Кольбер в образе Клеопатры | Фото: izuminki.com
Вивьен Ли в роли Клеопатры | Фото: love2beauty.ru
В 1945 г. на экраны вышел британский фильм «Цезарь и Клеопатра», где главную роль сыграла несравненная Вивьен Ли. Эта картина стала последней экранизацией пьесы Бернарда Шоу, снятой при жизни драматурга, и она заслужила его строгий вердикт: актриса совершенно не подходит для этой роли! Многие кинокритики были с ним солидарны и назвали этот фильм не самой лучшей работой актрисы. Зато в одном они были единодушны: красота Вивьен Ли затмила ее неуверенное исполнение роли.
Вивьен Ли в фильме *Цезарь и Клеопатра*, 1945 | Фото: kino-teatr.ru
Вивьен Ли в фильме *Цезарь и Клеопатра*, 1945 | Фото: kino-teatr.ru
В комедии 1953 г. «Две ночи с Клеопатрой» главную роль исполнила Софи Лорен. Кроме того, она сыграла двойника царицы – наложницу по имени Ниска, которую Клеопатра выдает за себя. Изначально на эту роль приглашали Джину Лоллобриджиду, но она в последний момент отказалась, и тогда пригласили Софи Лорен. В результате был создан очень нетипичный образ игривой царицы, которая постоянно флиртует с мужчинами и крутит интриги. Фильм был далек от исторических фактов, но пользовался большим успехом у зрителей.
Софи Лорен в фильме *Две ночи с Клеопатрой*, 1953 | Фото: love2beauty.ru
Софи Лорен в роли Клеопатры | Фото: izuminki.com
Эталонной Клеопатрой обычно называют образ, созданный Элизабет Тейлор. Несмотря на то, что фильм 1963 г. с ее участием провалился в прокате, именно ее героиня стала одной из самых ярких и незабываемых. После премьеры этого фильма в моду вошел макияж в таком стиле – с четко подведенными глазами и длинными стрелками. На 65 костюмов актрисы была потрачена рекордная по тем временам сумма – около 200 тысяч долларов. Фильм даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество переодеваний главной героини. Зато результат был впечатляющим: однажды даже массовка чуть не сорвала сцену вхождения Клеопатры в Рим, когда вместо имени царицы публика начала восхищенно скандировать: «Лиз! Лиз!» Съемки заняли 4 года, за это время было потрачено около 44 млн долларов. Этот фильм стал одним из самых дорогостоящих проектов и одним из самых больших финансовых провалов, что привело компанию «20th Century Fox» на грань банкротства. И это несмотря на то, что «Клеопатра» получила 4 «Оскара»!
Кадр из фильма *Клеопатра*, 1963 | Фото: love2beauty.ru
Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, 1963 | Фото: tele.ru и love2beauty.ru
В отличие от предыдущей героини, Клеопатра, созданная Еленой Кореневой, вряд ли известна широкой публике. Немногие знают о том, что и эта актриса примерила на себя образ египетской царицы в телеспектакле «Цезарь и Клеопатра» 1979 г. А ее партнером по съемкам стал Иннокентий Смоктуновский.
Елена Коренева в роли Клеопатры | Фото: izuminki.com
В 1999 г. на экраны вышел фильм «Клеопатра», где Цезаря сыграл Тимоти Далтон, а Клеопатру – актриса чилийского происхождения Леонор Варела. Съемки были достаточно масштабными: большие декорации были построены в Морокко и в Лондоне, в массовке были задействованы около 1000 человек. Картину часто показывали на телевидении, что принесло продюсерам 150 млн долларов. Для актрисы, сыгравшей главную роль, фильм стал судьбоносным в личной жизни – она повторила историю Элизабет Тейлор: во время съемок в «Клеопатре» у нее случился роман с Ричардом Бартоном, а у Леонор – с исполнившим роль Марка Антония Билли Зейном.
Леонор Варела в образе Клеопатры | Фото: zhenschina-na-million.ru
Моника Беллуччи в фильме *Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра*, 2002 | Фото: vev.ru
В комедии «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра», которая стала продолжением популярных комиксов, роль египетской правительницы сыграла одна из самых красивых женщин мирового кинематографа Моника Беллуччи. Создатели фильма не преследовали целей исторической достоверности, что оправдывал жанр, и образ Клеопатры получился не реалистичным, а гламурно-гротескным. Царица Египта в исполнении Моники Беллуччи – властная и стильная. На костюмы главных героев были потрачены баснословные суммы, картина получила главную французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».
Моника Беллуччи в роли Клеопатры | Фото: feme.ua и love2beauty.ru
Моника Беллуччи в роли Клеопатры | Фото: love2beauty.ru
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