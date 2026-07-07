Как понизить температуру в квартире, если нет кондиционера

Июнь был не слишком жарким, зато июль с первых дней «радует» температурой 35+. Идеальное решение проблемы – кондиционер, но что, если его нет? Или прибор сломался в самый неподходящих момент? Тогда на помощь придут лайфхаки. Спойлер: никаких особенных приспособлений не понадобится.



Лайфхак 1: Открывайте окна только утром и вечером

Лайфхак 2: Ставьте вентилятор напротив окна

Лайфхак 3: Сделайте кондиционер из мокрых полотенец и простыней

Лайфхак 4: Комбинируйте вентилятор и лед

Лайфхак 5: Наклейте на окна фольгу

Лайфхак 6: Задействуйте ванну

Какие еще способы помогают?

А вы тоже открываете окна днем в надежде, что в квартиру попадет свежий воздух и станет прохладно?Увы, таким образом вы приглашаете в дом только жару. Если хотите проветрить помещение, выбирайте для этого утренние и вечерние часы. Оптимальный вариант – до 10.00 и после 20.00. В любое другое время окна должны быть закрыты. Причем, речь идет не только о самой конструкции, но и о шторах. Повесьте на окна плотные гардины или жалюзи. Отличное решение – блэкаут-шторы: они блокируют не только свет, но и тепло.Не забывайте о влиянии сквозняка. Летом – это ваш лучший друг, так как он способен за считанные минуты выгнать из квартиры весь горячий воздух. Чтобы создать движение, открывайте окна на противоположных сторонах квартиры. Также можно на несколько минут открыть входную дверь.Чтобы комфортно спать ночью и не ощущать себя, как в духовке, весь последующий день, проветривайте квартиру с 22.00 до 6.00. этот период можно открыть все: окна, балкон, межкомнатные двери. Если у вас есть вентилятор, можете поставить его напротив окна таким образом, чтобы он выдувал горячий воздух на улицу и не пускал его в дом. Это отличный способ ускорить охлаждение, если комнаты за целый день сильно нагрелись.Утром вы проснетесь и ощутите заметную прохладу. Главное – не забудьте закрыть окна до того, как на улице начнется жара.Обычно это происходит около 10.00, поэтому в 9.30 окна уже должны быть закрыты и зашторены.Повесьте мокрую простынь на веревку в комнату.Самодельный кондиционер – отличная возможность охладить комнату, тем более, что его создание не требует никаких особых усилий. Итак, возьмите простыни, наволочки или полотенца, хорошо смочите их водой, отожмите, а затем развесьте по квартире. Лучше всего это делать возле окон и батарей. Когда вода из ткани будет испаряться, она заберет часть тепла из воздуха и в комнате станет заметно прохладнее. Обычно эффект наблюдается уже через 20 минут. Время от времени ткань нужно будет дополнительно увлажнять. Удобно это делать из пульверизатора. Также мудрые хозяйки советуют расставлять по углам комнат миски с водой – они особенно выручают, когда жара на улице достигает своего пика.Поставьте вентилятор возле миски со льдом.Говорят, что в жару от вентилятора нет никакой пользы, потому что он лишь гоняет горячий воздух по квартире. Это правда. Но если найти прибору другое применение, получится создать в комнате нужный микроклимат. Возьмите миску, положите в нее 10-20 кубиков льда и поставьте вентилятор таким образом, чтобы во включенном состоянии поток воздуха был направлен на лед. Проходя над кубиками, воздух будет охлаждаться и разносить по квартире желанную прохладу.Еще один вариант – использовать вместо льда замороженную воду в бутылках. Их нужно поставить в противень или глубокий поддон перед вентилятором. По мере того, как лед будет таять, температура в комнате будет снижаться.Фольга защитит от солнца.Так как фольга отлично отражает солнечные лучи, а значит, и тепло, она может стать настоящим спасением в жару. Все, что вам нужно сделать – наклеить ее на стекла. Важно, чтобы отражающая сторона фольги смотрела наружу – тогда в квартиру через окна будет попадать лишь пять процентов УФ-лучей.Возможно, фольга смотрится не слишком эстетично и портит ваш стильный интерьер, однако этот минус блекнет по сравнению с он эффектом, который она оказывает. По отзывам хозяек, которые каждый год пользуются этим лайфхаком, фольга помогает снизить температуру в комнате примерно на шесть градусов.Если же визуальная составляющая для вас очень важна, можете использовать вместо фольги солнцезащитную пленку. Она дает не такой хороший результат, и блокирует только 80% солнечных лучей. Зато смотрится намного аккуратнее, и отлично вписывается в обстановку.Наберите полную ванну холодной воды.Если у вас есть ванна, поздравляем – это отличный шанс создать в квартире оазис прохлады. Наберите полную ванну воды и оставьте дверь в комнату открытой. При испарении вода будет распространяться по всей квартире и охлаждать воздух. Также можно расставить по комнатам тазики и глубокие миски с водой. Помните, что площадь испарения должна быть гораздо больше, тогда и эффект будет лучше.А чтобы в квартире не только было прохладно, но еще и приятно пахло, добавьте в воду несколько капель эфирного масла. Оно может быть любым: цитрусовым, хвойным, с ароматом корицы или лаванды. Выбирайте аромат, который больше всего нравится.Положите простынь в морозилку.На период сильной жары, когда все вышеупомянутые хитрости будут недостаточными, прибегайте к тяжелой артиллерии. Вот несколько лайфхаков:• За час до сна положите постельное белье в морозилку, а затем застелите им кровать. Когда вы ляжете на постель, она будет приятно холодить кожу, что поможет вам расслабиться и быстрее заснуть. Эффект будет не слишком долгим – всего 20 минут – но этого времени хватит, чтобы погрузиться в сон.• Наберите воду в грелку, положите в морозилку на пару часов, а затем используйте в качестве компресса. Такую грелку лучше всего класть на шею или ноги, где располагаются крупные сосуды.• Каждые полчаса протирайте кожу влажными салфетками или смоченным в воде полотенцем. При испарении влаги вы будете чувствовать невероятное облегчение.