9 скрытых возможностей микроволновки для тех, кто не хочет ограничиваться бутербродами

Микроволновая печь — очень полезный предмет на кухне. Однако большинство не используют все его возможности. Зачастую микроволновка выполняет исключительно простые задачи: разогреть еду или разморозить продукты. Но если знать несколько секретов, можно обнаружить, что многие повседневные задачи на кухне станут намного проще. Творчество и вдохновение можно реализовать даже с применением микроволновой печи.
1. Торт в кружке
Вкусняшку можно приготовить всего за пару минут без каких-либо усилий. /Фото: static.1000.menu
Когда очень хочется сладенького, но нет времени или желания готовить, на выручку придет микроволновая печь. В безопасной для разогрева кружке нужно смешать следующие ингредиенты: 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки какао-порошка, щепотку соли, 4 столовые ложки кокосового (или обычного) масла, 4 столовые ложки воды, 1/2 чайной ложки ванильного экстракта и 1 столовую ложку тертого шоколада. По желанию можно добавить корицы и все тщательно перемешать. Весь этот состав отправляется в микроволновку на одну минуту, и потом можно наслаждаться сладеньким.
2. Реанимация старого меда
Даже кристаллизованный мед можно восстановить достаточно быстро. /Фото: fermer.blog
Если мед долго стоит без дела, он начинает кристаллизоваться. Тогда он превращается в очень твердую и трудно употребимую массу, которая уже не так аппетитна, как свежий мед. Чтобы исправить эту досадную неприятность нужно разогреть мед в открытом контейнере в микроволновой печи около двух минут. Это вернет мед к жизни, а вкусное лакомство — на ваш стол.
3. Яичница-болтунья
Приятного аппетита! /Фото: beauty-journal.net
Если не хочется ждать, пока яйца приготовятся на сковородке, можно сделать быструю яичницу в микроволновой печи. Готовить нужно в безопасной кружке или миске для нагрева в микроволновке. Нужно разбить и взболтать несколько яиц. По вкусу можно добавить молоко, соль, перец и другие приправы, а также зелень и немного овощей. Нагревать яйца нужно в течение полутора минут, есть пока горячо — так намного вкуснее.
4. Самодельный джем
Джем в микроволновой печи будет готов в мгновение ока. /Фото: i.ytimg.com
Для сладкоежек есть отличный лайфхак для реализации в микроволновой печи. Используя деревянную ложку, нужно размять небольшое количество любимых ягод. Добавить к ним 1/2 стакана сахара и 1 столовую ложку лимонного сока, а потом тщательно смешать все вместе. На приготовление в микроволновой печи уйдет 10 минут. После этого можно наслаждаться самостоятельно приготовленным вареньем. Его можно есть просто так, а можно намазывать на бутерброды.
5. Обновление черствого хлеба
Микроволновая печь поможет вернуть к жизни черствый хлеб. /Фото: vkurselife.com
Если хлеб потерял свою свежесть и немного зачерствел, не стоит сразу выбрасывать, если он готов к употреблению. Вместо этого можно завернуть его в бумажное полотенце и немного сбрызнуть водой. Сильно зачерствевший хлеб даже можно обмыть под струей. Затем положить его на тарелку и отправить в микроволновку на минуту. Так хлеб или другие хлебобулочные изделия смогут вернуть свою мягкость.
6. Дульсе де Лече
Необычный десерт для того, чтобы разнообразить свое меню. /Фото: es.globalvoices.org
Дульсе де Лече — это популярное блюдо испанской, латиноамериканской и португальской кухни, которое представляет собой аналог российского вареного сгущенного молока, но с более жидкой консистенцией. Чтобы приготовить такой десерт, нужно вылить банку сгущенного молока в глубокую тарелку, которую в свою очередь необходимо поместить в большую безопасную для сильного нагревания миску, наполненную водой. Ставим всю эту конструкцию в микроволновку на 8 минут, после чего можно пробовать необычную вкусность.
Интересная информация от Novate.ru: Дульсе де Лече чаще всего используется как начинка для кондитерских шедевров, в качестве намазки на хлеб или соуса. Чтобы улучшить вкус и аромат блюда, в него зачастую добавляют ваниль, а иногда и корицу. В буквальном смысле название соуса переводится как «джем из молока» или «сладкое молоко».
7. Карамельный соус
Микроволновая печь сделает даже приготовление карамельного соуса достаточно быстрым и легким. /Фото: vladaseedsoflife.com
В микроволновой печи можно сделать свою карамель. Чтобы реализовать этот проект, достаточно смешать сахар, кукурузный сироп, воду и лимонный сок. Затем поместить смесь в микроволновку на 5-8 минут. После того как карамельный соус приобретет светло-золотистый цвет, к нему нужно добавить сливки, экстракт ванили и сливочное масло.
8. Формочка для вкусных вещей
Оригинальная форма подачи блюд. /Фото: rachaelraymag.com
Чтобы сделать идеально сформированную твердую форму для приготовления необычных бутербродов или тако, очень подходит микроволновая печь. Для изготовления основы нужно сложить лепешку из теста в нужную позицию и разместить ее на блюде. Нагревать тесто нужно в течение одной минуты. После этого форму можно наполнить мясом, овощами, зеленью и любыми другими продуктами по вкусу, а выглядеть будет достаточно аппетитно.
9. Сухой базилик
Долгое хранение приправ возможно вместе с микроволновкой. /Фото: moyahata.info
Свежий базилик долго не остается свежим. Поэтому при первых признаках вялости более рационально будет высушить его. Для этого нужно свернуть несколько листьев базилика одновременно и порезать их на мелкие кусочки. Их положить в тарелку, а затем греть в микроволновке на протяжении одной минуты. После этого базилик будет сухим и готовым к хранению. Этот лайфхак можно использовать и для других трав.
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