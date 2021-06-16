9 скрытых возможностей микроволновки для тех, кто не хочет ограничиваться бутербродами

1. Торт в кружке

Вкусняшку можно приготовить всего за пару минут без каких-либо усилий. /Фото: static.1000.menu

2. Реанимация старого меда

blog Даже кристаллизованный мед можно восстановить достаточно быстро. /Фото: fermer.blog

3. Яичница-болтунья

Приятного аппетита! /Фото: beauty-journal.net

4. Самодельный джем

Джем в микроволновой печи будет готов в мгновение ока. /Фото: i.ytimg.com

5. Обновление черствого хлеба

Микроволновая печь поможет вернуть к жизни черствый хлеб. /Фото: vkurselife.com

6. Дульсе де Лече

Необычный десерт для того, чтобы разнообразить свое меню. /Фото: es.globalvoices.org

7. Карамельный соус

Микроволновая печь сделает даже приготовление карамельного соуса достаточно быстрым и легким. /Фото: vladaseedsoflife.com

8. Формочка для вкусных вещей

Оригинальная форма подачи блюд. /Фото: rachaelraymag.com

9. Сухой базилик

Долгое хранение приправ возможно вместе с микроволновкой. /Фото: moyahata.info