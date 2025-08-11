Чистим дублёнку в домашних условиях

Суровые холода уже на пороге, а это значит, что пора доставать тёплую одежду и начищать дублёнку к первому зимнему променаду. Рассказываем, как самостоятельно преобразить искусственную и натуральную дублёнку в домашних условиях.
Дублёнка — универсальная вещь, которая одинаково гармонично сочетается как с классической обувью, так и с грубыми ботинками, кроссовками и австралийскими валенками.
Правила ухода за дублёнкой в домашних условиях
Натуральную дублёнку нельзя стирать вручную или в стиральной машинке! В домашних условиях можно стирать только искусственную дублёнку из полиэстера или акрила, но лучше прибегнуть к локальному выведению. Для начала ознакомься с элементарными правилами, которые позволят поддерживать чистоту дублёнки даже при ежедневной носке.
- В конце зимнего сезона очищай дублёнку прежде, чем отправить её на хранение до следующего года.
- Храни дублёнку только в чехле из дышащей ткани, пластиковые пакеты не подходят.
- Вешай дублёнку строго на плечики и освободи место в шкафу: вещь может деформироваться при неправильном хранении, ей нужно свободное пространство вокруг.
- Если на дублёнке появились пятна, то удаляй их незамедлительно. Застарелые пятна гораздо более въедливы, их гораздо сложнее вывести.
- Суши мокрую дублёнку при комнатной температуре, подальше от батареи. Во время просушки вешай дублёнку за плечики, чтобы не деформировать изделие.
- Средства для очистки дублёнки протестируй на изнаночной стороне изделия и только после наноси на лицевую.
- Сохрани этикетку, на которой есть значки по уходу за дублёнкой, это облегчит процесс чистки изделия.
Как почистить дублёнку в домашних условиях: влажные и сухие способы
Почистить старую или новую дублёнку можно разными способами. Всё дело в том, что влажные методы чистки требуют последующей сушки изделия. То же самое касается натуральных или искусственных: выбранный метод очистки и средство целиком зависят лишь от материала конкретной дублёнки и степени загрязнения. Сухая чистка подходит для того, чтобы вернуть изделию свежий вид, устранить катышки, налипшие волоски, нитки и другие незначительные загрязнения. Для сухого способа чистки можно использовать: Пылесос с насадкой для чистки обивки мебели.
- Резиновую щётку для замши и резиновый ластик для мелких пятен в труднодоступных местах (между пуговиц).
- Манную крупу: щепотка сухой манки незаменима для свежих загрязнений.
- Чёрствый кусок хлеба, которым можно оттереть грязные места.
- Крахмал, если нужно вывести пятна жира сухим способом: просто присыпь место загрязнения сухи крахмалом и оставь на 1−2 часа.
- Мягкую наждачную бумагу: отдавай предпочтение наждачке мелкой зернистости, чтобы не повредить дублёнку.
Влажная чистка включает в себя использование следующих средств:
- Мыльный раствор с каплей нашатырного спирта: наноси раствор при помощи ватного диска или марли, а после смочи обработанное место водой с добавлением 20 мл глицерина, нашатырного спирта и буры. Можно приобрести в аптеке готовое средство антисептическое средство, которое называется «бура в глицерине» или «натрия тетраборат».
- Застарелые пятна на дублёнке можно вывести при помощи керосина ли бензина. Нанеси одно или другое средство на небольшую тряпочку и протри ей место загрязнения. Такой способ не подходит для светлых дублёнок.
- Раствор из 500 мл воды и 125 мл нашатырного спирта справляется даже с въевшимися пятнами. Этим средством можно почистить даже старую дублёнку с пятнами непонятного происхождения.
- Раствор 6% уксуса и воды также поможет очистить дублёнку. Разведи 2 столовые ложки уксуса в 500 мл воды и аккуратно нанеси на пятно при помощи ватного диска.
После влажной чистки необходимо просушить дублёнку при комнатной температуре с использованием твёрдой вешалки. А чтобы дублёнка не стала твёрдой, потри просушенные места щёткой для замши или ластиком.
Как очистить светлую дублёнку в домашних условиях
Светлая дублёнка требует особо трепетного ухода. Чтобы очистить такое изделие, необходимо запастись терпением и следующими средствами:
- Канцелярский ластик или кусочек хлеба, если под рукой нет специальной щётки для замши.
- Зубной порошок или мел, которые втираются в пятно тем же методом, что и манная крупа.
- Водный раствор нашатырного спирта, который наносится на пятно при помощи губки.
- Смесь молока, уксуса и соды, которую нужно втереть в загрязнение при помощи салфетки, а затем удалить излишки влажной тряпочкой.
