Чистим дублёнку в домашних условиях

Суровые холода уже на пороге, а это значит, что пора доставать тёплую одежду и начищать дублёнку к первому зимнему променаду. Рассказываем, как самостоятельно преобразить искусственную и натуральную дублёнку в домашних условиях.



Дублёнка — универсальная вещь, которая одинаково гармонично сочетается как с классической обувью, так и с грубыми ботинками, кроссовками и австралийскими валенками.

Правила ухода за дублёнкой в домашних условиях



В конце зимнего сезона очищай дублёнку прежде, чем отправить её на хранение до следующего года.



Храни дублёнку только в чехле из дышащей ткани, пластиковые пакеты не подходят.



Вешай дублёнку строго на плечики и освободи место в шкафу: вещь может деформироваться при неправильном хранении, ей нужно свободное пространство вокруг.



Если на дублёнке появились пятна, то удаляй их незамедлительно. Застарелые пятна гораздо более въедливы, их гораздо сложнее вывести.



Суши мокрую дублёнку при комнатной температуре, подальше от батареи. Во время просушки вешай дублёнку за плечики, чтобы не деформировать изделие.



Средства для очистки дублёнки протестируй на изнаночной стороне изделия и только после наноси на лицевую.



Сохрани этикетку, на которой есть значки по уходу за дублёнкой, это облегчит процесс чистки изделия.



Как почистить дублёнку в домашних условиях: влажные и сухие способы



Резиновую щётку для замши и резиновый ластик для мелких пятен в труднодоступных местах (между пуговиц).



Манную крупу: щепотка сухой манки незаменима для свежих загрязнений.



Чёрствый кусок хлеба, которым можно оттереть грязные места.



Крахмал, если нужно вывести пятна жира сухим способом: просто присыпь место загрязнения сухи крахмалом и оставь на 1−2 часа.



Мягкую наждачную бумагу: отдавай предпочтение наждачке мелкой зернистости, чтобы не повредить дублёнку.





Мыльный раствор с каплей нашатырного спирта: наноси раствор при помощи ватного диска или марли, а после смочи обработанное место водой с добавлением 20 мл глицерина, нашатырного спирта и буры. Можно приобрести в аптеке готовое средство антисептическое средство, которое называется «бура в глицерине» или «натрия тетраборат».



Застарелые пятна на дублёнке можно вывести при помощи керосина ли бензина. Нанеси одно или другое средство на небольшую тряпочку и протри ей место загрязнения. Такой способ не подходит для светлых дублёнок.



Раствор из 500 мл воды и 125 мл нашатырного спирта справляется даже с въевшимися пятнами. Этим средством можно почистить даже старую дублёнку с пятнами непонятного происхождения.



Раствор 6% уксуса и воды также поможет очистить дублёнку. Разведи 2 столовые ложки уксуса в 500 мл воды и аккуратно нанеси на пятно при помощи ватного диска.



Как очистить светлую дублёнку в домашних условиях



Канцелярский ластик или кусочек хлеба, если под рукой нет специальной щётки для замши.



Зубной порошок или мел, которые втираются в пятно тем же методом, что и манная крупа.



Водный раствор нашатырного спирта, который наносится на пятно при помощи губки.



Смесь молока, уксуса и соды, которую нужно втереть в загрязнение при помощи салфетки, а затем удалить излишки влажной тряпочкой.

