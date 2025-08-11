С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чистим дублёнку в домашних условиях

Суровые холода уже на пороге, а это значит, что пора доставать тёплую одежду и начищать дублёнку к первому зимнему променаду. Рассказываем, как самостоятельно преобразить искусственную и натуральную дублёнку в домашних условиях. Чистим дублёнку в домашних условиях

Дублёнка — универсальная вещь, которая одинаково гармонично сочетается как с классической обувью, так и с грубыми ботинками, кроссовками и австралийскими валенками.

Но сам материал довольно легко подвергается воздействие окружающей среды. Многие опасаются чистить дублёнку самостоятельно из-за боязни сделать пятна ещё более заметными. И это зря: существует несколько проверенных способов, которые быстро надёжно и надёжно помогут устранить загрязнения.

Правила ухода за дублёнкой в домашних условиях


Натуральную дублёнку нельзя стирать вручную или в стиральной машинке! В домашних условиях можно стирать только искусственную дублёнку из полиэстера или акрила, но лучше прибегнуть к локальному выведению. Для начала ознакомься с элементарными правилами, которые позволят поддерживать чистоту дублёнки даже при ежедневной носке.

  • В конце зимнего сезона очищай дублёнку прежде, чем отправить её на хранение до следующего года.

  • Храни дублёнку только в чехле из дышащей ткани, пластиковые пакеты не подходят.

  • Вешай дублёнку строго на плечики и освободи место в шкафу: вещь может деформироваться при неправильном хранении, ей нужно свободное пространство вокруг.

  • Если на дублёнке появились пятна, то удаляй их незамедлительно. Застарелые пятна гораздо более въедливы, их гораздо сложнее вывести.

  • Суши мокрую дублёнку при комнатной температуре, подальше от батареи. Во время просушки вешай дублёнку за плечики, чтобы не деформировать изделие.

  • Средства для очистки дублёнки протестируй на изнаночной стороне изделия и только после наноси на лицевую.

  • Сохрани этикетку, на которой есть значки по уходу за дублёнкой, это облегчит процесс чистки изделия.


Как почистить дублёнку в домашних условиях: влажные и сухие способы


Почистить старую или новую дублёнку можно разными способами. Всё дело в том, что влажные методы чистки требуют последующей сушки изделия. То же самое касается натуральных или искусственных: выбранный метод очистки и средство целиком зависят лишь от материала конкретной дублёнки и степени загрязнения. Сухая чистка подходит для того, чтобы вернуть изделию свежий вид, устранить катышки, налипшие волоски, нитки и другие незначительные загрязнения. Для сухого способа чистки можно использовать: Пылесос с насадкой для чистки обивки мебели.

  • Резиновую щётку для замши и резиновый ластик для мелких пятен в труднодоступных местах (между пуговиц).

  • Манную крупу: щепотка сухой манки незаменима для свежих загрязнений.

  • Чёрствый кусок хлеба, которым можно оттереть грязные места.

  • Крахмал, если нужно вывести пятна жира сухим способом: просто присыпь место загрязнения сухи крахмалом и оставь на 1−2 часа.

  • Мягкую наждачную бумагу: отдавай предпочтение наждачке мелкой зернистости, чтобы не повредить дублёнку.


Влажная чистка включает в себя использование следующих средств:

  • Мыльный раствор с каплей нашатырного спирта: наноси раствор при помощи ватного диска или марли, а после смочи обработанное место водой с добавлением 20 мл глицерина, нашатырного спирта и буры. Можно приобрести в аптеке готовое средство антисептическое средство, которое называется «бура в глицерине» или «натрия тетраборат».

  • Застарелые пятна на дублёнке можно вывести при помощи керосина ли бензина. Нанеси одно или другое средство на небольшую тряпочку и протри ей место загрязнения. Такой способ не подходит для светлых дублёнок.

  • Раствор из 500 мл воды и 125 мл нашатырного спирта справляется даже с въевшимися пятнами. Этим средством можно почистить даже старую дублёнку с пятнами непонятного происхождения.

  • Раствор 6% уксуса и воды также поможет очистить дублёнку. Разведи 2 столовые ложки уксуса в 500 мл воды и аккуратно нанеси на пятно при помощи ватного диска.


После влажной чистки необходимо просушить дублёнку при комнатной температуре с использованием твёрдой вешалки. А чтобы дублёнка не стала твёрдой, потри просушенные места щёткой для замши или ластиком.

Как очистить светлую дублёнку в домашних условиях


Светлая дублёнка требует особо трепетного ухода. Чтобы очистить такое изделие, необходимо запастись терпением и следующими средствами:

  • Канцелярский ластик или кусочек хлеба, если под рукой нет специальной щётки для замши.

  • Зубной порошок или мел, которые втираются в пятно тем же методом, что и манная крупа.

  • Водный раствор нашатырного спирта, который наносится на пятно при помощи губки.

  • Смесь молока, уксуса и соды, которую нужно втереть в загрязнение при помощи салфетки, а затем удалить излишки влажной тряпочкой.


