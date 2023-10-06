10 стран, в которых мужчинам живется гораздо проще, чем женщинам

Страны, где серьезно принижают достоинства женщин.

1. Папуа-Новая Гвинея

В Новой Гвинеи мужья регулярно избивают своих жен.

2. Египет

В Египте за измену можно убить.

3. Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии женщинам запрещено водить автомобиль.

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4. Мальта и Ливан

На Мальте и в Ливане можно изнасиловать женщину, а потом на ней жениться.

5. Индия, Сингапур, Багамы

Изнасилование в индийском браке - норма.

6. Нигерия

В Нигерии муж может безнаказанно бить свою жену.

7. Пакистан

В Пакистане женщину могут изнасиловать, чтобы наказать ее супруга.

8. Йемен

Ранние браки и домашнее насилие в Йемене.

9. ОАЭ

В ОАЭ девочки получают по наследству вдвое меньше, чем мальчики.

10. Чеченская республика

На чеченской свадьбе невеста должна стоять в углу.