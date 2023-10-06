10 стран, в которых мужчинам живется гораздо проще, чем женщинам

Страны, где серьезно принижают достоинства женщин.
Считается, что в ХХI веке равноправие между мужчинами и женщинами достигло своего апогея. Представительницы слабого пола занимают руководящие должности, создают семьи, когда пожелают, открыто выражают свою гражданскую позицию. Но наша планета довольно большая, и во многих странах женщины даже не слышали о таком слове, как «равноправие». В каких местах быть женщиной - сущее наказание, читайте далее.
1. Папуа-Новая Гвинея
В Новой Гвинеи мужья регулярно избивают своих жен.
Папуа-Новая Гвинея - одно из государств, где женщина находится в наиболее бесправном положении. Насилие здесь практикуется почти в каждой семье и нередко заканчивается серьезными увечьями. Согласно опросу, около 50-70 процентов женщин хоть раз подвергались сексуальному насилию. Выходя замуж, девушка полностью переходит во власть супруга. После замужества она не имеет права голоса и не может работать отдельно от мужа, если тот против.
2. Египет
В Египте за измену можно убить.
В Египте к женщинам применяются очень строгие моральные правила. Согласно исламским законам, которым следует основная часть населения, право на выбор жениха имеет девушка, однако после свадьбы она вынуждена терпеть унижения, слушаться мать мужа и быть готовой «разделить» супруга с еще одной, а то и несколькими женщинами. Развод в Египте - явление редкое.
Развод по инициативе женщины может произойти только в случае, если муж не выплатил махр (свадебный подарок), не предоставляет средств на существование или согласен разорвать отношения. Во всех остальных случаях женщина должна вернуть свадебный подарок и отправиться обратно в отчий дом с тем, с чем пришла, оставив детей супругу. В таких случаях алименты на детей платит именно женщина. Кроме того, в Египте очень строго относятся к моральному облику матери семейства. Если муж станет свидетелем измены жены, он может тут же убить ее и не понести строгого наказания. Преступления такого рода в Египте называются «убийством чести», а виновники часто отделываются минимальным наказанием.
3. Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии женщинам запрещено водить автомобиль.
В Саудовской Аравии совершенно особенное отношение к женщинам. Все они выглядят величественно, несут себя гордо и не смотрят по сторонам. Но несмотря на «королевское» поведение, у женщин в этой стране намного больше запретов, чем прав. Например, девушкам в Саудии запрещено водить машину. Во многих учреждениях с дамой даже не станут разговаривать, а если она пришла со спутником, обращаться будут исключительно к нему.
У каждой женщины должен быть опекун мужского пола. Это может быть отец, муж, брат или даже сын, если другого мужчины в семье нет. Именно опекун принимает все важные решения. В этой стране без согласия опекуна женщине не сделают даже операцию. В случае, если девушка проявляет непокорство, опекун имеет полное право воспитывать е и даже наказывать, вплоть до убийства.
Видео-бонус:
4. Мальта и Ливан
На Мальте и в Ливане можно изнасиловать женщину, а потом на ней жениться.
Если вы думаете, что в 21 веке женщине не угрожает серьезная опасность, то вы сильно ошибаетесь. В мире есть страны, где при определенных обстоятельствах закон лояльно относится к преступлениям против женщин. Например, В Ливане и на Мальте мужчина может просто похитить и изнасиловать понравившуюся девушку, а потом жениться на ней и избежать наказания.
Кстати, назначить свадьбу можно даже во время судебного разбирательства, тем самым аннулировав его. Стоит отметить, что в Ливане закон несколько строже мальтийского. В этой стране, чтобы избежать наказания за насилие, мужчина должен прожить в браке с жертвой ни менее 5 лет.
5. Индия, Сингапур, Багамы
Изнасилование в индийском браке - норма.
В Индии изнасилование в браке не преследуется законом. Такое решение приняло государство в 2012 году после скандального случая с групповым изнасилованием, которое закончилось смертью женщины.
Если говорить коротко, то закон 2012 года разрешает любые сексуальные взаимоотношения между супругами, если жена достигла 15-летнего возраста. В Сингапуре супруг может вступать в интимные отношения с законной женой, в том числе и насильственно, если девушке исполнилось 13 лет. Насилие в браке приемлемо и на Багамах, но жене должно быть больше 14.
6. Нигерия
В Нигерии муж может безнаказанно бить свою жену.
Избиение собственных жен - норма для Нигерии. Единственное правило - никаких тяжких увечий. В этой не слишком развитой стране девочек выдают замуж в достаточно раннем возрасте. В дальнейшем за ее жизнь и воспитание несет ответственность муж.
7. Пакистан
В Пакистане женщину могут изнасиловать, чтобы наказать ее супруга.
Ужасное отношение к женщинам можно встретить и в Пакистане. Представительницы прекрасного пола тут полностью подавлены, подчиняются мужчинам и не имеют собственных желаний. В семьях женщины нередко подвергаются насилию. Еще хуже обстоят дела в регионах. Там над женщиной могут надругаться в наказание за провинность ее мужа или родственника.
8. Йемен
Ранние браки и домашнее насилие в Йемене.
В Йемене девочек рано отдают замуж. Настолько рано, что многие из них не успевают даже пойти в школу. Неудивительно, что большинство женщин в этой стране абсолютно неграмотные. Что касается семейного устава, жена в этой стране должна во всем слушаться мужа и выполнять всю работу по дому. В Йемене процветает домашнее насилие. Более того, представительница слабого пола по закону не может быть инициатором развода, а в случае разрыва отношений дети останутся с мужем.
9. ОАЭ
В ОАЭ девочки получают по наследству вдвое меньше, чем мальчики.
Интересный факт, что в ряде стран, среди которых и Арабские Эмираты, при распределении наследства, женщины получают вдвое меньше, чем мужчины. Закон гласит, что наличие в семье ребенка мужского пола предполагает, что ему достанется в два раза больше имущества, чем ребенку женского. Подобные законы действуют также в Конго, Либерии, Свазиленде и Тунисе.
10. Чеченская республика
На чеченской свадьбе невеста должна стоять в углу.
В Чечне женщина имеет немного прав. Начинается все с традиционной свадьбы, в которой невеста практически не принимает участия. Да-да, красивая невеста, облаченная в длинное пышное платье с закрытыми руками и горлом, платком на голове, все торжество стоит в углу, не имея права ни есть, ни пить.
Далее на нее возлагаются все домашние обязанности, включающие в себя воспитание детей, уборка, готовка, стирка, глажка, садовые работы, а также урегулирование конфликтов между домочадцами. В общественных местах девочки и девушки независимо от возраста должны надевать платок. Также стоит отметить, что несмотря на официальный запрет, в Чечне по-прежнему похищают девушек и выдают замуж за незнакомых людей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии