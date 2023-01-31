Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается? Не стоит отчаиваться.

Все можно исправить собственными силами за каких-то 10-15 минут без специального инструмента и вызова мастера. Наиболее распространенной причиной такой неисправности является забившееся сопло выхода газа. Достаточно его прочистить, и все снова придет в норму.

Убираем с поверхности плиты решетку и снимаем конфорки. Чтобы открыть печку, откручиваем фиксирующие варочную поверхность болты. В большинстве моделей они находятся под передними конфорками.







Поднимаем крышку. Внутри печка выглядит так. В области расположения конфорок имеются следы подтеков.







Подтеки образовываются не только за счет приготовления пищи, но и при мытье рабочей поверхности. В процессе эксплуатации плиты грязь в области расположения конфорок накапливается и становится причиной засорения находящегося ниже сопла.

Для того чтобы прочистить сопло используем обычную иголку или булавку.







Для прочистки засора достаточно нескольких движений. Лучший результат достигается, если при прочистке подать газ. В таком случае мусор не попадет внутрь сопла, а выдуется наружу.







Прежде чем возвращать крышку на место, проверяем работу горелки. Убедившись в том, что подача газа полностью восстановлена, собираем плиту.







Плита готова к использованию. Нормальная подача газа восстановлена.







Более наглядно об устранении неисправности в видео:



