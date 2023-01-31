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Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается? Не стоит отчаиваться.
Все можно исправить собственными силами за каких-то 10-15 минут без специального инструмента и вызова мастера. Наиболее распространенной причиной такой неисправности является забившееся сопло выхода газа. Достаточно его прочистить, и все снова придет в норму.
Убираем с поверхности плиты решетку и снимаем конфорки. Чтобы открыть печку, откручиваем фиксирующие варочную поверхность болты. В большинстве моделей они находятся под передними конфорками.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Поднимаем крышку. Внутри печка выглядит так. В области расположения конфорок имеются следы подтеков.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Подтеки образовываются не только за счет приготовления пищи, но и при мытье рабочей поверхности. В процессе эксплуатации плиты грязь в области расположения конфорок накапливается и становится причиной засорения находящегося ниже сопла.
Для того чтобы прочистить сопло используем обычную иголку или булавку.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Для прочистки засора достаточно нескольких движений. Лучший результат достигается, если при прочистке подать газ. В таком случае мусор не попадет внутрь сопла, а выдуется наружу.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Прежде чем возвращать крышку на место, проверяем работу горелки. Убедившись в том, что подача газа полностью восстановлена, собираем плиту.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Плита готова к использованию. Нормальная подача газа восстановлена.

Что делать, если конфорка вашей газовой плиты слабо горит или вовсе не зажигается

Более наглядно об устранении неисправности в видео:


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Плитаконфорка

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