Экстремальные свадебные фотосессии

Фотограф Джей Филбрук предлагает своим клиентам провести действительно незабываемую фотосессию. Дело в том, что Джей делает экстремальные снимки свадеб. Обычно фотосессия происходит на огромной высоте на уступе скалы. Давайте посмотрим несколько его захватывающих дух работ.









Джей Филбрук предпочитает снимать свадьбы на выступах скал на высоте не менее 100 метров над землей. Свадебный альбом получается поистине уникальным. Такой свадебной фотосессии точно не будет у ваших друзей.







На фото парочка молодоженов стоит на 9-метровом выступе скалы, высота которой более ста метров. Со скалы открывается прекрасный вид на зеленую долину. Жениха и невесту спускают на выступ на веревке с использованием альпинистского оборудования. Естественно соблюдаются все меры предосторожности и безопасности, но адреналина от этого меньше не становится.







«Люди в моем портфолио – настоящие искатели приключений», — говорит Джей. «Мне не нужно их долго уговаривать на такую экстремальную фотосессию».







Джей живет в городе Норт-Конвей в штате Нью-Гемпшир, США. Перед тем как посвятить себя экстремальным свадебным фотографиям Джей работал горным гидом. Поэтому, если вы будете справлять свадьбу в США и хотите что-нибудь экстремального, смело заказывайте фотосессию у Джея. Кстати, Джей снимает свадьбы не только на скалах, но и на снежных и ледяных склонах и даже под водой.







Обычно на съемку отводится около 90 минут. Джею ассистирует его жена Вики и иногда горный гид, который помогает с освещением. Первый экстремальный заказ у Джея был в 2008 году.







От некоторых фото просто дух захватывает.







Джей полностью контролирует процесс съемки. За все время его работы еще не было ни одного несчастного случая.







Модель позирует в горах штата Нью-Гемпшир.







Фотосессия в ледяной пещере штата Нью-Гемпшир.







Свадебная фотосессия на скалах Нью-Гемпшира, США.



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