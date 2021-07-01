Испанка в разведке СССР: Как ткачиха сражалась против Франко и помогла ликвидировать Троцкого

Маленькая, хрупкая испанка Африка де Лас Эрас (псевдоним Патрия) — хорошо законспирированный советский разведчик-нелегал. Она боролась с фашистским режимом Франсиско Франко Баамонде, принимала участие в организации покушения на беглого лидера оппозиционеров Льва Троцкого, а после переброски в СССР многое сделала для своей новой родины (в годы войны была радисткой в партизанском отряде, а после создавала и руководила нелегальными резидентурами за рубежом). Она одна из немногих иностранных агентов, кто удостоен, за особые заслуги перед страной, орденом Ленина. После возвращения в СССР Африка де Лас Эрас воспитала не одно поколение учеников – будущих разведчиков-нелегалов. Интересная, яркая личность с необыкновенно развитым чувством справедливости, кристальной честностью, сильная духом.
Рождение легенды, или как ткачиха Африка де Лас Эрас примкнула к коммунистам?
Африка де Лас Эрас 45 лет своей жизни отдала работе в советских органах безопасности./Фото: 24runews.ru
Отцом её был военный архивариус Сойло де Лас Эрас Хименес. А родилась будущая «звезда-радистка» в испанском Марокко. Но училась Африка в Испании (она закончила колледж в Мадриде, училась в монастырской школе в Мелильи). Самостоятельная жизнь девушки начинается рано: после смерти отца и их с матерью переезда в столицу Испании Африка устроилась на текстильную фабрику. 1928 году, в 19 лет, девушка вышла замуж. Но её семейная жизнь не сложилась: слишком разными были у них с мужем политические убеждения, их единственный ребёнок умер маленьким, и их больше ничего не связывало, они развелись.
На ткацкой фабрике девушка сблизилась с коммунистами, стала членом партии и даже выполняла различные поручения. Была в рядах тех, кто подготавливал восстание горняков в провинции Астурия (принимала участие в организации поставок оружия и его распределении, налаживала связь между отрядами). После его подавления ушла в глубокое подполье. Она всегда занимала активную политическую позицию и была верна своим убеждениям.
Как Африка попала в Советский союз и почему ей доверили готовить покушение на Троцкого?
Руководитель Социалистической объединённой партии Каталонии Рафаэль Видьелла, советский партизан Хосе Грос и Африка де Лас Эрас Гавилан./Фото: vpk.name
В 1936 с началом гражданской войны в Испании Африка уже сражалась на стороне республиканцев, а значит против режима Франко. В 1937 году начала сотрудничество с советской внешней разведкой (именно тогда она получила свой псевдоним «Патрия», что в переводе с испанского означает «родина»). Её подключили к операции против беглого революционера Льва Троцкого, ради чего она проникла в его ближайшее окружение. После первого неудачного покушения на него совершается второе. Его исполнителем стал Рамон Меркадер, позиционирующий себя ранее как приверженец Троцкого, на самом же деле, как и Африка де Лас Эрас – агент советской разведки. Он нанёс Троцкому удар ледорубом по голове, тот прожил после этого ещё сутки, а потом скончался в реанимации.
В 1938 году, опасаясь быть ликвидированным в связи с репрессиями в отношении сотрудников внешней разведки, становится невозвращенцем куратор Африки де Лас Эрас – Орлов. Но агента «Патрию» он не выдал, однако её все же отзывают из-за рубежа в СССР.
В 1939 году Африка приняла советское гражданство. Некоторое время она работала в текстильной промышленности, но ей не хватало борьбы. Разумеется, с началом Великой Отечественной войны она стала добиваться отправки на фронт. Хрупкая девушка не производила впечатление человека, который легко перенесёт военные тяготы. Поэтому какое-то время эти попытки попасть на передовую не удавались. Помог ей в этом вопросе друг – один из руководителей Коминтерна, болгарин И. Димитров.
Радистка «Патрия» на фронте
Разведчик Николай Кузнецов, 1942 год./Фото: cdni.rbth.com
Сначала Африка была зачислена в медицинский взвод мотострелковой бригады НКВД. Но, окончив курсы радистов (помимо радиодела он включал физическую и военную подготовку: марш-броски с полной выкладкой, стрельбу из различных видов оружия, прыжки с парашютом), она попадает в разведывательно-диверсионный отряд «Победители» под командованием Дмитрия Медведева.
Интернациональный отряд, в составе которого были болгары, испанцы, поляки, забросили в глубокий тыл противника в Западной Украине. В отряде все любили эту испанскую девушку, звали Марусей, Машей, Марией Павловной. Задачей Африки была передача радиограмм, содержащих собранные разведгруппами данные. В том числе сведения от легендарного разведчика Николая Кузнецова (под прикрытием – немецкого офицера Пауля Зиберта). Его сообщения особой важности доверяли передавать именно Африке, он так и называл её ласково – «моя радистка».
Для передачи сообщений, чтобы не подвергать опасности отряд, радистки уходили тремя группами (в сопровождении одного-двух автоматчиков) в разные стороны на 15-20 километров. А затем одновременно начинали передачу на разных волнах, чтобы усложнить немцам работу по их обнаружению. Кроме рации, они брали с собой две гранаты, револьвер и финку – сдаваться врагу в их намерения не входило. В случае угрозы плена они должны были уничтожить рацию и коды, а если понадобится, то и себя.
Быт отряда первый год был налажен плохо - жизнь в землянках, недоедание, хроническое недосыпание. Особенно тяжело приходилось зимой. Африка была южанкой, совершенно не подготовленной к жизни в таких суровых условиях. Но она все терпела. В отряде к ней относились с пониманием и заботой. Ей изготовили валенки по размеру – на маленькую ножку, а Кузнецов раздобыл ей и всем радисткам полушубки, Африке же подарил ещё и расписную кашемировую шаль – она напоминала ей солнечную Испанию. В отряде была строгая дисциплина, но вместе с тем царила атмосфера братства, преданности делу и друг другу. Африка вспоминала эти два года жизни в отряде с большой благодарностью, несмотря на лишения, которые пришлось претерпевать.
Служба во внешней разведке после войны
Джованни Антонио Бертони, псевдоним «Марко»./Фото: teleqraf.com
Вернувшись в 1944 в Москву, она получила предложение о работе во внешней разведке в качестве нелегального агента. После специальной подготовки её отправили под чужим именем и с «новой» биографией (беженка из франкистской Испании, нелегально перешедшая границу) во Францию. Кроме испанского и русского, она в совершенстве владела ещё и французским языком. Не получившая хорошего образования, она много работала над собой и была удивительно восприимчива в вопросах культуры, разбиралась в живописи и знала историю искусств, была интересным и интеллигентным человеком.
Кроме того, она обладала великолепным вкусом – в стране, где мода ценилась и было много знатоков в этой сфере, она успешно открыла модный дом и быстро приобрела солидных клиентов. Агент передавала в центр большой объем полезной информации. Это было идеальное прикрытие.
В 1948 году агент «Патрия» по приказу руководства отправилась в Латинскую Америку. Помог ей уехать из голодной тогда Европы в страну, где были зерно, мясо и фрукты, её будущий муж – латиноамериканский интеллектуал с обширными связями. Он помог ей раздобыть разрешение на въезд. Сначала работала модисткой, имела прислугу в доме и помощниц в мастерской. Потом развелась и открыла модный дом. Она позиционировала себя как консерватора в вопросах политики, как деловую женщину – энергичную, активную, деятельную. Её клиентами вновь были высокопоставленные люди, а её связи очень помогали работе.
Помимо сбора интересующей центр информации, она осуществляла руководство и координацию работы других агентов-нелегалов за рубежом, создавала заново агентурную сеть, утраченную в этом регионе за годы второй мировой войны. В 1956 году ей пришло задание – выйти замуж за другого агента – Джованни Бертони (псевдоним «Марко»), советского разведчика итальянского происхождения.
Все должно было выглядеть натурально – знакомство, роман, брак и семейная жизнь. А на самом деле они должны были вместе осуществлять агентурную деятельность. И у них все получилось – они прожили вместе восемь лет, многое успели сделать на благо своей новой Родины. Их прикрытием стала торговля антиквариатом (центром были выделены средства, чтобы они открыли в фешенебельном районе города антикварный салон и привлекли влиятельных людей). Но в 1964 году «Марко» скоропостижно скончался. Африка тяжело переживала утрату, но работу не прекращала. Она была агентом в этой стране ещё три года.
Последние годы жизни Африки де Лас Эрас
Орден Красной Звезды, орден «Ленина», медали «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1-й степени – такие награды получила за выполнение заданий Африка де Лас Эрас./Фото: itd3.mycdn.me
Латинскую Америку Африка де Лас Эрас покинула в 1967 году по состоянию здоровья. Однако работа в нелегальной разведке для неё не закончилась – было ещё несколько зарубежных командировок. С 1971 года она занимается подготовкой молодого поколения разведчиков. Она была добрым и великодушным человеком, многие из её учеников стали для неё «детьми», в которых она вкладывалась с полной отдачей, успехам которых радовалась, как своим. А их дети были её «внуками». В это же время ей, наконец, разрешили общение с товарищами по партизанскому отряду. Она получала хорошую зарплату и помогала им от чистого сердца материально.
Эта женщина прожила достойную жизнь, полную весомых и важных дел и поступков. Она искренне любила свою новую родину – Советский Союз, была признательна этой стране за то, что именно в ней она жила так, как мечтала – ярко, деятельно и с максимальной пользой для общего блага. В 1976 году она была награждена орденом Ленина – высшей наградой страны. Африка де Лас Эрас ушла из жизни 8 марта 1988 года, в день, когда коллеги должны были вручить ей нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности». Она навсегда осталась в сердцах своих учеников и продолжателей её дела.
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