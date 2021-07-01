Испанка в разведке СССР: Как ткачиха сражалась против Франко и помогла ликвидировать Троцкого

Рождение легенды, или как ткачиха Африка де Лас Эрас примкнула к коммунистам?

Африка де Лас Эрас 45 лет своей жизни отдала работе в советских органах безопасности./Фото: 24runews.ru

Как Африка попала в Советский союз и почему ей доверили готовить покушение на Троцкого?

Руководитель Социалистической объединённой партии Каталонии Рафаэль Видьелла, советский партизан Хосе Грос и Африка де Лас Эрас Гавилан./Фото: vpk.name

Радистка «Патрия» на фронте

Разведчик Николай Кузнецов, 1942 год./Фото: cdni.rbth.com

Служба во внешней разведке после войны

Джованни Антонио Бертони, псевдоним «Марко»./Фото: teleqraf.com

Последние годы жизни Африки де Лас Эрас

Орден Красной Звезды, орден «Ленина», медали «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» 1-й степени – такие награды получила за выполнение заданий Африка де Лас Эрас./Фото: itd3.mycdn.me