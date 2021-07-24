Фальшивки в России и СССР: Как коллекционерам и известным музеям продавали подделки

Тиара царя Сайтаферна из Лувра – одесская подделка экстра-класса

Та самая корона в знаменитом Лувре./Фото: arskerylos.art

Любимый имитаторами русский авангард

Очень сомнительный Кандинский с выставки русского авангарда в Генте в 2017 году – эксперты против устроителей./Фото: artwoa.ru

Известная «Композиция» Анны Каган из частной коллекции./Фото: img1.liveinternet.ru

Ранний Шишкин из Западной Европы и другие переделки заграничного в «наше»

«Пейзаж с ручьем» молодого Шишкина был выставлен на аукционе Sotheby’s за $1,1 млн./Фото: s16.stc.all.kpcdn.net

Фальшивые Левитан, Поленов и Грабарь входят в российский «Каталог подделок»

Полотно с подписью Василия Поленова исчезло из поля зрения экспертов./Фото: izbrannoe.com

Фальшивый пейзаж Грабаря с прекрасным экспертным заключением./Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

Самые грубые подделки легко продаются на внутреннем рынке

Чем не авангард! И печати имеются./Фото: artinvestment.ru