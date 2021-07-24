Фальшивки в России и СССР: Как коллекционерам и известным музеям продавали подделки

Коллекционеры и инвесторы с большими деньгами десятилетиями держат высокий уровень спроса на произведения искусства. Не отстают от них и музеи, покупающие все новые шедевры из самых разных источников. Не иссякают и потоки предложения поддельных «находок». Даже на аукционе с мировым именем можно стать «счастливым обладателем» фальшивки. Российские умельцы от мировых не отстают, используя законы рынка замечательно ловко.
Тиара царя Сайтаферна из Лувра – одесская подделка экстра-класса
Та самая корона в знаменитом Лувре./Фото: arskerylos.art
История российских подделок произведений искусства началась до революции. Номером первым тех времен стала «тиара царя Сайтаферна», купленная Лувром в 1895 году за 200 тысяч франков. Автором уникальной имитации имущества скифского правителя III века до н.э. был известный ювелир из Одессы Израиль Рухомовский.
Если бы ювелир изобразил филигранные золотые фигуры и надпись на венце в соответствии с обычаями тех времен, подлог никогда бы не обнаружили. Но мастеру не хватило знаний, хотя книгами по истории культуры он пользовался.
Когда ювелир сам признался в своем авторстве, ему не поверили, даже увидев другие подобные работы. Пришлось Рухомовскому воссоздать фрагмент короны по своим чертежам. Никакого наказания за аферу ювелир не получил, так как продавцом был посредник. Никто так и не узнал, какова была роль автора в сделке, и принесла ли она ему доход. А дирекция Лувра с редкостью не рассталась, просто перенесла ее в зал современного искусства.
Любимый имитаторами русский авангард
Очень сомнительный Кандинский с выставки русского авангарда в Генте в 2017 году – эксперты против устроителей./Фото: artwoa.ru
В советские времена спрос на предметы искусства был невелик – у большинства граждан денег не было. Богатые русские были редки, а знаний для коллекционирования и у них не хватало.
Золотые времена для аферистов начались со всплеском интереса западных коллекционеров к художникам русского авангарда. Изготовление подделок супрематистов гораздо проще, чем мастеров классической живописи – формы упрощены до предела, а краски по старым рецептам смешивать не нужно. Аферисты от искусства воспрянули духом.
Бурные потоки картин Кандинского, Ларионова, Гончаровой и даже Малевича хлынули на аукционы, в частные собрания, музеи. Многие полотна имели куцую историю: найдено у обедневших родственников, возвращено из изъятой КГБ коллекции, продано в голодные годы на черном рынке – революции, войны, смена режимов – как тут не затеряться сокровищам! Многие «шедевры» имели заверения экспертов государственных музеев.
А самый громкий скандал случился в 90-е годы с развенчанием художницы школы Малевича Анны Каган – на выставке «Великая утопия» в 1996 году ее работы обратили на себя внимание. Выяснилось, что множество картин с подписью Каган написаны неизвестно кем, так как поклонница великого авангардиста создала несколько акварелей и творческую деятельность на этом прекратила. В 80-е годы вдруг обнаружилось большое количество картин художницы, которые продавались и выставлялись. Подлинный создатель (или создатели) шедевров не пожелал явиться публике.
Известная «Композиция» Анны Каган из частной коллекции./Фото: img1.liveinternet.ru
На скандальной выставке Александры Экстер 2009 года в музее французского города Тур 190 картин из 192 были признаны поддельными. Экспозицию закрыли по требованию экспертов. Считается, что на сегодняшний день осело в музеях и частных собраниях больше поддельных полотен авангардистов, чем было создано художниками.
Ранний Шишкин из Западной Европы и другие переделки заграничного в «наше»
«Пейзаж с ручьем» молодого Шишкина был выставлен на аукционе Sotheby’s за $1,1 млн./Фото: s16.stc.all.kpcdn.net
Другая группа аферистов изобрела новый «бизнес» на произведениях искусства, ориентированный на внутренний рынок - чудесное преображение подлинных полотен малоизвестных западных мастеров в картины знаменитых русских художников. Никакой подделки, кроме подстановки автографа мастера и уничтожения малозаметных мелких деталей (например, фигурок в «неправильной» одежде) – и шедевр бойко уходит в частные коллекции и даже музейные собрания.
Весь смысл в том, что картины неименитых голландцев и немцев стоят в десятки раз дешевле «обнаруженных» Шишкина, Левитана, Айвазовского, Саврасова. Неизвестные авторы гениальной идеи учли, что нуворишей на родных просторах немеряно, а с деньгами они расстаются легче, чем западные собиратели раритетов. «Шедевр» Ивана Шишкина «Пейзаж с ручьем» получился из купленного на другом аукционе голландца Куккука за цену почти в 20 раз меньше. В нижнем углу картины заретушировали «ненаших» крестьян и поверх поставили подпись русского пейзажиста.
Фальшивые Левитан, Поленов и Грабарь входят в российский «Каталог подделок»
Полотно с подписью Василия Поленова исчезло из поля зрения экспертов./Фото: izbrannoe.com
Эксперты считают, что в числе многочисленных пейзажей Левитана, разошедшихся по разным собраниям, около 75% подделок. Ценят пейзажиста и за рубежом, стоимость полотен доходят до нескольких миллионов долларов.
«Каталог подделок произведений живописи» при содействии Росохранкультуры и участии издателя и составителя Владимира Рощина насчитывает уже шесть томов. В назидание обманутым коллекционерам, помощь начинающим меценатам и неопытным работникам музейного дела «Каталог…» дает подробное описание разоблаченных экспертизой подделок.
А поддельный «Зимний пейзаж» Игоря Грабаря московский коллекционер купил за $1 млн., не выезжая за рубеж. Картину рекомендовал знакомый галерист, ее сопровождало солидное заключение эксперта с описанием технологии проверок. Увы, роскошное приобретение оказалось подделкой, созданной на 50 лет позже года, указанного на картине. Ни истинного автора пейзажа, ни продавца найти не удалось.
Фальшивый пейзаж Грабаря с прекрасным экспертным заключением./Фото: s12.stc.all.kpcdn.net
А лидирует по количеству подделок всеми любимый маринист Айвазовский, неизменно популярный у коллекционеров.
Самые грубые подделки легко продаются на внутреннем рынке
Чем не авангард! И печати имеются./Фото: artinvestment.ru
Картины в России покупают даже на блошиных рынках. Частные коллекционеры, российские и иностранцы, ходят туда в надежде найти что-то из бабушкиных наследств и «послевоенных трофеев». Тут им успешно вручают топорные подделки «совсем не дорого, за десятую часть цены».
Начинающего собирателя обмануть легко: то ему «случайно» попадает «письмо счастья» о найденном шедевре у соседки на чердаке, оставленном десять лет назад на хранение свертке и прочих невероятных историях. А главное – покупатель на сокровище есть, и прибыль почти в кармане. Когда к жертве приходят за попавшим «по ошибке» посланием, клиент уже готов.
Другой способ выставить немного получше сляпанную фальшивку на мелкий аукцион - онлайн. Цена не так велика, имя художника на слуху – охотники находятся.
При передаче покупок в ход идут даже преднамеренные ошибки в инициалах художников, нарушения в оформлении договоров – обратиться с этим в суд будет затруднительно. Желающие недорого пробрести сокровища находятся всегда. Пока клиент разберется, много времени пройдет – хватит, чтобы поменять район сбыта.
Выручка по таким операциям скромна, но постоянна. В правоохранительные органы пострадавшие обычно не обращаются: то ли стыдно признаться в своей глупости, то ли все еще радуются удаче.
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