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Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

Этот хитрый трюк поможет вам быстро и эффективно очистить ванну от загрязнений. Удивительно, но это работает — попробуйте! Не нужно наклоняться, тереть и работать с сильно пахнущей химией.

Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

На веник (щётку) с длинной ручкой нанесите крем для бритья. Он отлично справляется с загрязнениями и налётом. Распределите веником пену по всей ванне и оставьте на полчаса.

Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

Через полчаса легонько протрите пену с помощью того же веника на длинной ручке, затем душем смойте.

Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

Ванна безупречно чистая — быстро и просто!

Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

Подробнее о том, как очистить ванну с помощью веника и пены для бритья, смотрите в видео ниже:


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Пена для бритьяприменение
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