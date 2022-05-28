Что произойдёт если нанести пену для бритья на швабру

Этот хитрый трюк поможет вам быстро и эффективно очистить ванну от загрязнений. Удивительно, но это работает — попробуйте! Не нужно наклоняться, тереть и работать с сильно пахнущей химией.







На веник (щётку) с длинной ручкой нанесите крем для бритья. Он отлично справляется с загрязнениями и налётом. Распределите веником пену по всей ванне и оставьте на полчаса.







Через полчаса легонько протрите пену с помощью того же веника на длинной ручке, затем душем смойте.







Ванна безупречно чистая — быстро и просто!







Подробнее о том, как очистить ванну с помощью веника и пены для бритья, смотрите в видео ниже:



