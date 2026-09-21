Какую плитку выбрать для маленькой ванной

В условиях малогабаритной ванной комнаты приходится основательно продумать момент выбора плитки. Просто купить понравившийся вариант – это плохое решение, так как небольшое помещение может стать еще уже и потеряется любой намек на уют.



Светлая плитка расширяет пространство

Поиграйте на контрастах

Не более четырёх цветов

Плитка с пестрым узором скрадывает углы

Яркий акцент

Выбирайте крупную плитку

Только классика – нет неформату

Выбирайте глянец, а не матовую плитку

Вертикальная плитка поднимает, а горизонтальная вытягивает

Все прекрасно знают, что светлые оттенки позволяют пространству выглядеть шире и просторнее.Поэтому дизайнеры интерьера советуют для ванной комнаты выбирать белоснежные и пастельные цвета плитки.Темная плитка в малогабаритной ванной комнате – это самая главная ошибка многих людей. Темный цвет в любом месте будет сужать пространство. Если хочется чего-то необычного, то лучше добавить контрастные оттенки.Главное правило любой крохотной ванной комнаты – это не более 4-х цветов в дизайне. Это касается не только плитки, но и остальных деталей в комнате.Можно выбрать и пестрый рисунок на плитке, но подходит такой вариант тем ванным комнатам, которые были объединены с санузлом, что вызвало проблемы с многочисленными углами, которые нельзя убрать.При желании сделать ванную комнату маленьких размеров чуть ярче, можно добавить интересный акцент. Он может быть как из плитки, так в других вариантах декора. Но только акцент должен быть один.Чем меньше ванная комната, тем больше должна быть плитка. Мозаичные варианты здесь не подходят, так как большое количество швов между плитками будет сильно бросаться в глаза и делать комнату меньше.Различные варианты плитки в форме ромба, треугольников и других узорных видах не стоит выбирать для малогабаритной ванной комнаты.Такая плитка смотрится эффектно, но может сузить пространство.Еще один важный момент – для небольшой ванной комнаты делайте ставку на плитку с глянцевым покрытием. Отражение и гладкие линии будут визуально расширять помешенные.Если вам нужно сделать ванную комнату визуально выше, тогда выбирайте плитку с вертикальным рисунком. Для тех, кто желает вытянуть помещение и сделать его чуть шире подходит горизонтальная плитка.При создании идеального интерьера небольшой ванной комнаты в первую очередь нужно выбрать плитку. При помощи наших советов ваша комната будет казаться гораздо больше и уютнее.