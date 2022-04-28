Растения, на которых всегда есть тля

Тля – коварный и опасный вредитель, с которым рано или поздно сталкивается каждый владелец приусадебного участка.

Эти едва заметные насекомые крайне прожорливы и на редкость всеядны. И все же среди богатого многообразия культурных видов можно выделить группу растений, которые становятся жертвой тли чаще всего.







Тли обитают на надземных частях или корнях растений и питаются их соками, что в конечном итоге приводит к преждевременному опаданию листьев, плохому плодоношению или даже гибели отдельных экземпляров.

В дополнение к этому злостные вредители могут распространять до 100 разновидностей фитопатогенных вирусов, не говоря уже о том, что оставленные вредителями повреждения становятся воротами для других инфекций. Кроме того, эти насекомые привлекают к себе не менее назойливых вредителей, муравьев.

Существует огромное количество разновидностей тли, которые хоть и имеют определенные пищевые предпочтения, в естественных условиях не привередничают и поселяются практически на любых растениях. Однако некоторые садовые культуры, можно сказать, в буквальном смысле являются самым настоящим рассадником этих насекомых.

Если вы не хотите, чтобы ваш участок превратился в шведский стол для этих прожорливых насекомых, в процессе обработки сада от вредителей в обязательном порядке уделите особое внимание следующим культурам.

Калина

Жимолость

Черемуха

Смородина

Крыжовник

Боярышник

Чубушник

Облепиха

Методы борьбы с тлей

Именно они становятся «нулевыми пациентами», с которых и начинается агрессивное продвижение тли по участку.Чаще всего на калину нападает свекловичная листовая тля. Как понятно из названия, основным растением-«владельцем» этой разновидности является свекла, однако кроме нее свекловичная листовая тля также поражает фасоль, томаты, баклажаны и морковь. Что же касается молодых побегов калины, то это излюбленное лакомство черной тли.После того как сойдет снег, но прежде чем на растении начнут распускаться почки, обработайте кустарник раствором одного из химических средств (Актара, Фуфанон-Нова, Алиот, Инта-Вир) или любым другим разрешенным на территории вашей страны инсектицидом.Ранней весной на стадии набухания почек жимолость начинает атаковать крыжовниковая побеговая тля. В какой-то момент насекомые становятся объектом внимания муравьев, которые активно включаются в процесс распространения вредителя по саду. Поэтому очень важно вести комплексную борьбу со всеми нежелательными насекомыми.Подбирая место для жимолости, убедитесь в том, что поблизости нет муравейников, а после высадки растения периодически проводите осмотр прилегающих территорий на наличие этих вредителей. И, конечно же, в обязательном порядке проводите регулярные обработки сада специальными средствами.Первые признаки заражения тлей можно заметить уже весной, в период распускания почек. В это время года вредитель поражает верхушечную часть молодых побегов, а когда на растении появляются бутоны, насекомые перемещаются и на них.Особенно активно тля ведет себя в период размножения в мае и июне. Если с ней не начать борьбу, то уже совсем скоро надземные части растения могут, в буквальном смысле этого слова, почернеть от массовых скоплений тли.Чтобы этого избежать, проводите «масштабные» весенние и осенние профилактические обработки сада от вредителей, устанавливайте ловчие пояса от муравьев, а также по мере необходимости аккуратно счищайте со ствола и ветвей отслаивающуюся кору.Определить присутствие тли на красной или белой смородине можно по красноватым вздутиям неправильной формы на листьях. На черной же смородине вредитель обычно поедает молодые верхушечные листья, которые, в зависимости от степени поражения, могут скручиваться, образовывая клубки омертвевшей ткани. Если тлю вовремя не остановить, колония сможет без особого труда уничтожить большую часть кроны среднегабаритного кустарника. В этом случае растению придется тратить все свои силы на ее восстановление, в результате чего у него остается совсем мало ресурсов для благополучной зимовки.Появление тли – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы, выращивающие на своем участке смородину. О наиболее эффективных методах борьбы с тлей на этой культуре вы можете узнать из следующей статьи.Крыжовниковая побеговая тля отличается от своих родственников ярко-зеленым туловищем и черными лапками. Однако наибольший урон крыжовнику приносят не столько взрослые особи, сколько личинки, которые отрождаются из яиц в период набухания почек.Определить наличие на крыжовнике тли можно по комкам скрученных листьев, в которых вредители и прячутся. В течение всего лета на кустарниках на свет появляется сразу несколько поколений этого насекомого. Ближе к осени представительницы последнего летнего поколения отложат на растении яйца, которые останутся здесь на зимовку, и уже в следующем году круговорот тли на крыжовнике начнется заново.В борьбе с тлей хорошо зарекомендовали себя «классические» садовые инсектициды (Алатар, Скор и др.), а также испытанный временем раствор из 400 г мыла, табака и древесной золы, разведенных в 10 л воды.В процессе борьбы с тлей на плодовых деревьях и кустарниках нужно учитывать тот факт, что большинство химических препаратов для обработки против вредителей очень опасны, поэтому последнее такое мероприятие следует проводить не позднее, чем за 20-30 дней до снятия урожая.В начале сезона из перезимовавших на боярышнике яиц вылупляются многочисленные тли-основательницы, представители первого годового поколения насекомых, которые очень быстро взрослеют и размножаются, отрождая за месяц от 40 до 200-300 новых личинок. Подрастают они все там же, на боярышнике.Когда же колония разрастается настолько сильно, что места и пропитания ей хватать перестает, в локальной популяции начнут выводиться крылатые самки, которые мигрируют на морковь, где и будут питаться до определенного момента.К осени крылатые насекомые возвращаются на боярышник, где со временем появится способное к половому размножению поколение тлей, которое и отложит яйца для зимовки.Чтобы уберечь участок от ежегодных нашествий боярышниковой тли, вам придется не только проводить регулярные обработки сада и огорода, но и внимательно планировать посадки, следя за тем, чтобы поблизости от боярышника не росло таких культур, как морковь, сельдерей, укроп и другие зонтичные.Первые симптомы заражения чубушника тлей: скрученные листочки, черные крапинки на листьях, оголенные молодые веточки, неожиданное проявление интереса к кустарнику со стороны муравьев. Если борьбу с вредителем отложить, то уже совсем скоро перезимовавшая на кустарнике тля переселится поближе к огороду, где ее жертвами станут свекла, фасоль, томаты, баклажаны и морковь, однако к началу осени насекомые вернутся на чубушник для того чтобы отложить на нем яйца, которые останутся на кустарнике до весны.Чубушник относится к той редкой категории растений, которые нуждаются в обрезке сразу после цветения. Эта процедура не только простимулирует цветение кустарника, но также станет отличной профилактикой вредителей. Больные и поврежденные ветви привлекают вредителя в первую очередь, поэтому избавившись от них, вы лишите тлю укрытия и сможете начать борьбу с насекомыми прежде, чем их станет слишком много.На декоративных культурах обработку против тли проводят в период вегетации, используя для обработки Антитлин, Биотлин Бау, Флорестин и другие промышленные препараты или народные средства.Весной отродившиеся из перезимовавших яиц тли высасывают соки из еще только распускающейся листвы, а чуть позже переселяются на обратную стороны листовых пластин. В какой-то момент поврежденная листва начинает желтеть, скручиваться и опадать.Первую обработку кустарника проводят в период набухания почек при помощи народных средств и промышленных препаратов (Битобаксициллин, Фуфанон-Нова, Кинмикс, Фитоверм и др.). Подбирая место для этого растения, старайтесь не высаживать рядом деревья и кустарники, которые привлекают тлю не меньше, чем облепиха. Это значит, что калину, боярышник, черемуху, жимолость, смородину и крыжовник стоит держать подальше друг от друга.Лучшее средство борьбы с тлей – это своевременная профилактика, которая заключается в проведении целого ряда комплексных мер. Избавиться от вредителя помогут следующие советы:Своевременно проводите санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также не допускайте загущения посадок.Регулярно избавляйтесь от сорняков, т.к. они часто становятся убежищем для первых вредителей.Используйте народные методы борьбы, например, настой золы (1 стакан золы на 5 л воды, настаивайте в течение 5 часов) или табака (1 стакан сырья на 5 л крутого кипятка) и другие.В особенно тяжелых случаях не бойтесь применять промышленные препараты: Актара, Цветолюкс Бау, Фуфанон-Нова, Фьюри, Инта-Вир и др.Победить тлю не так уж и сложно, главное, не нарушать агротехнику культур и своевременно проводить профилактические обработки.