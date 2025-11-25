С нами не соску...
20 гифок о том, как устроено все на свете

В наших школах дают много теории, но иногда так не хватает наглядности. И не каких-то схематичных зарисовок, а живого примера.

Эх, если бы хотя бы часть этого показывали в школе, то мы бы все сидели на первых партах.

Как выглядят ваши руки после мытья


20 гифок о том, как устроено все на свете

Что происходит, когда вы вставляете ключ в замок


20 гифок о том, как устроено все на свете

Что происходит, когда вы наносите солнцезащитный крем


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как собаки пьют воду


20 гифок о том, как устроено все на свете

Размеры Земли по сравнению с самой большой известной звездой — гипергигантом Большого Пса

20 гифок о том, как устроено все на свете

Как брекеты меняют ваши зубы


20 гифок о том, как устроено все на свете

А это вы можете сделать со своим монитором


20 гифок о том, как устроено все на свете

А так под водой выглядит разбитое яйцо


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как вода преломляет свет


20 гифок о том, как устроено все на свете

Что происходит, когда вы глотаете


20 гифок о том, как устроено все на свете

Количество авиарейсов за одни сутки


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как формируется лицо ребенка в утробе


20 гифок о том, как устроено все на свете

Цветение одуванчика


20 гифок о том, как устроено все на свете

Доказательство теоремы Пифагора (a² + b² = c²)


20 гифок о том, как устроено все на свете

Так звезду затягивает черная дыра


20 гифок о том, как устроено все на свете

Так растет фасоль


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как на шлем наносят камуфляж


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как в трубе появляется музыка


20 гифок о том, как устроено все на свете

Гепард использует свой хвост,
чтобы снизить инерцию


20 гифок о том, как устроено все на свете

Как взлетает божья коровка


20 гифок о том, как устроено все на свете

источник

