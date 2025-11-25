20 гифок о том, как устроено все на свете

В наших школах дают много теории, но иногда так не хватает наглядности. И не каких-то схематичных зарисовок, а живого примера.



Эх, если бы хотя бы часть этого показывали в школе, то мы бы все сидели на первых партах.



Как выглядят ваши руки после мытья

Что происходит, когда вы вставляете ключ в замок

Что происходит, когда вы наносите солнцезащитный крем

Как собаки пьют воду

Как брекеты меняют ваши зубы

А это вы можете сделать со своим монитором

А так под водой выглядит разбитое яйцо

Как вода преломляет свет

Что происходит, когда вы глотаете

Количество авиарейсов за одни сутки

Как формируется лицо ребенка в утробе

Цветение одуванчика

Доказательство теоремы Пифагора (a² + b² = c²)

Так звезду затягивает черная дыра

Так растет фасоль

Как на шлем наносят камуфляж

Как в трубе появляется музыка

Гепард использует свой хвост,

чтобы снизить инерцию

Как взлетает божья коровка

