20 гифок о том, как устроено все на свете

В наших школах дают много теории, но иногда так не хватает наглядности. И не каких-то схематичных зарисовок, а живого примера.
Эх, если бы хотя бы часть этого показывали в школе, то мы бы все сидели на первых партах.
Как выглядят ваши руки после мытья
Что происходит, когда вы вставляете ключ в замок
Что происходит, когда вы наносите солнцезащитный крем
Как собаки пьют воду
Размеры Земли по сравнению с самой большой известной звездой — гипергигантом Большого Пса
Как брекеты меняют ваши зубы
А это вы можете сделать со своим монитором
А так под водой выглядит разбитое яйцо
Как вода преломляет свет
Что происходит, когда вы глотаете
Количество авиарейсов за одни сутки
Как формируется лицо ребенка в утробе
Цветение одуванчика
Доказательство теоремы Пифагора (a² + b² = c²)
Так звезду затягивает черная дыра
Так растет фасоль
Как на шлем наносят камуфляж
Как в трубе появляется музыка
Гепард использует свой хвост,
чтобы снизить инерцию
Как взлетает божья коровка
